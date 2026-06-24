Seleção Brasileira: Vini Jr. revela presente de Ancelotti por ter feito gol de cabeça (Lance de Brasil x Escócia pela Copa do Mundo )

Grande nome da vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0 sobre a Escócia, nesta quarta-feira (24/6), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, Vini Jr. revelou uma curiosa promessa feita pelo técnico Carlo Ancelotti antes da partida.

Autor de dois gols no Hard Rock Stadium, em Miami, o camisa 7 balançou as redes até de cabeça, fundamento pouco comum em seu repertório. Após o jogo, o atacante contou que havia prometido ao treinador que marcaria dessa forma e brincou ao cobrar a recompensa.

“Teve até um gol de cabeça. Eu tinha prometido para o Ancelotti que faria. Ele falou que era meio impossível e que me pagaria um presente. Então agora vou esperar, porque são marcas importantes. Tenho que ficar feliz com isso, vou continuar trabalhando e evoluindo para o próximo jogo”. Vini Jr., atacante do Brasil

Vini celebra atuação da Seleção Brasileira

Além da brincadeira com Ancelotti, o atacante destacou a evolução da equipe ao longo da fase de grupos. Para ele, a goleada sobre a Escócia foi a atuação mais consistente do Brasil na competição.

“Sem dúvida foi o nosso jogo mais correto dentro da competição. Os jogos da primeira fase servem para isso, para entender como vai ser a competição, jogar bem e melhorar os aspectos que a gente errou no primeiro jogo. Fizemos os dois últimos jogos muito bons, e isso eleva a nossa confiança para o próximo jogo.”

Vini Jr. também minimizou a disputa pela artilharia do Mundial. Com quatro gols, ele aparece entre os principais goleadores da competição, mas afirmou que sua prioridade continua sendo ajudar a Seleção.

“Como eu falei, eu não estou preocupado com os números, mas em fazer o meu trabalho da melhor forma possível para ajudar a Seleção. Fico muito feliz com os gols.”

Atacante evita escolher adversário no mata-mata

Classificado em primeiro lugar do Grupo C, o Brasil agora aguarda a definição do adversário nos 16-avos de final da Copa do Mundo. Questionado sobre uma possível preferência, Vinícius descartou qualquer escolha.

“Não temos que escolher. É sempre muito difícil. Quem vier, a gente tem que estar preparado para o que vai ser no próximo jogo.”

Com sete pontos, a Seleção Brasileira avançou ao mata-mata na liderança da chave após vencer Haiti e Escócia e empatar com Marrocos na estreia.

Qual será o adversário do Brasil?

Na fase de 16 avos de final, o Brasil vai enfrentar o segundo colocado do Grupo F, que podem ser Holanda, Japão ou Suécia. A definição será nesta quinta-feira (25/6), em jogos marcados para 20h (de Brasília). Os holandeses enfrentam os tunisianos em Kansas City, enquanto japoneses e suecos medem forças em Dallas.

A partida do mata-mata será na próxima segunda-feira (29/6), no NRG Stadium, em Houston, no Texas. A bola rola às 14h (de Brasília).

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