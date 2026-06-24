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Brasil x Escócia: o que é e qual o significado do kilt, a saia escocesa?

Brasil e Escócia se enfrentam nesta quarta-feira (24/6), às 19h, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo

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SC
Sofia Cunha
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Sofia Cunha
Repórter
24/06/2026 18:24

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Brasil x Escócia: o que é e qual o significado do kilt, a saia escocesa?
Brasil x Escócia: o que é e qual o significado do kilt, a saia escocesa? crédito: No Ataque Internacional
Brasil x Escócia: o que é e qual o significado do kilt, a saia escocesa?
Brasil x Escócia: o que é e qual o significado do kilt, a saia escocesa? (Na Escócia, os homens utilizam o kilt em eventos festivos)

O último compromisso da Seleção Brasileira no Grupo C da Copa do Mundo é diante da Escócia, nesta quarta-feira (24/6), às 19h (de Brasília). Nos arredores do Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, um item chama atenção: o kilt, uma veste no estilo saia, tradicionalmente utilizada por homens e meninos escoceses. O No Ataque conversou com torcedores nos arredores do estádio para conhecer a história por trás da peça.

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Na internet, sobram comentários ofensivos. Mas os escoceses não se intimidam e provam que vestes não definem gêneros. Mais que isso. A kilt, herança celta, é símbolo de identidade nacional e resistência. Com o passar do tempo, a saia ganhou outros significados e é usada, também, em eventos festivos, como a Copa do Mundo.

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A notícia Brasil x Escócia: o que é e qual o significado do kilt, a saia escocesa? foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha

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