Colômbia vence RD Congo, confirma favoritismo e garante vaga no mata-mata da Copa do Mundo (Muñoz celebra gol marcado contra o Congo)

A Colômbia está classificada para o mata-mata da Copa do Mundo de 2026. Na noite desta terça-feira (23/6), os Cafeteros venceram a RD Congo por 1 a 0, no Estádio Akron, em Guadalajara, no México, pela segunda rodada do Grupo K, e asseguraram presença nos 16-avos de final do Mundial com uma rodada de antecedência.

Depois de dominar toda a partida, a equipe comandada por Néstor Lorenzo encontrou o gol da vitória na etapa complementar. O lateral-direito Daniel Muñoz apareceu como elemento surpresa no ataque e balançou as redes para garantir os três pontos e a classificação colombiana.

Copa do Mundo GRUPO K # Clube P J V E D 1 Portugal 4 2 1 1 0 2 Colômbia 4 2 1 1 0 3 RD Congo 2 2 0 2 0 4 Uzbequistão 0 2 0 0 2 Ver Tabela completa

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

A Colômbia assumiu o controle da partida desde o apito inicial e dominou praticamente todas as ações ofensivas no Estádio Akron. Com circulação rápida da bola e marcação alta, os sul-americanos passaram a maior parte da etapa rondando a área adversária.

James Rodríguez comandava a criação pelo meio, enquanto Luis Díaz e Jhon Arias buscavam abrir espaços pelos lados do campo. A pressão, porém, encontrou uma defesa congolesa muito bem organizada, que se fechou em seu campo e conseguiu neutralizar as principais investidas colombianas.

Os números traduziram o panorama do confronto: 65% de posse de bola para os Cafeteros e 12 finalizações contra apenas uma da RD Congo. Apesar do amplo domínio territorial, a equipe de Néstor Lorenzo teve dificuldades para transformar o volume ofensivo em oportunidades realmente perigosas.

A seleção africana praticamente abriu mão da posse e apostou exclusivamente nas transições rápidas com Yoane Wissa e Cédric Bakambu, mas pouco ameaçou o goleiro Camilo Vargas.

Assim, depois de um primeiro tempo bastante truncado, mas amplamente controlado pela Colômbia, as equipes foram para o intervalo com o placar zerado em Guadalajara.

Bakambu e Davinson Sanchez disputam lance em Colômbia x RD Congo (foto: Ulisses Ruiz/AFP)

Segundo tempo

A etapa complementar veio praticamente como uma repetição da parte inicial. O roteiro foi semelhante, com a Colômbia dominando as ações, enquanto a RD Congo buscava explorar os contragolpes.

Da metade final da segunda etapa em diante, o jogo ficou mais aberto e o resultado poderia pender para qualquer lado.

E calhou de pender para os sul-americanos. Aos 30 minutos, Muñoz recebeu passe de Quintero e chapou de primeira, de perna esquerda, no canto esquerdo do goleiro congolês. A bola ainda desviou na zaga, tirando completamente as chances de defesa. 1 a 0.

Após o gol, os colombianos “cozinharam” o fim do jogo, enquanto os congoleses tentavam, sem muita eficácia, fazer uma pressão final.

Com a vitória pelo placar mínimo, a Colômbia garantiu a classificação aos mata-matas.

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Disputa de bola em Colômbia x RD Congo (foto: Ulisses Ruiz/AFP)

Próximos jogos

Colômbia

27/6, às 20h30 (de Brasília): Colômbia x Portugal Hard Rock Stadium, em Miami, Estados Unidos.

República Democrática do Congo

27/6, às 20h30 (de Brasília): RD Congo x Uzbequistão Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Estados Unidos.

Colômbia x RD Congo

Colômbia

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí e Johan Mojica; Jefferson Lerma e Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez e Luis Díaz; Luis Suárez. Técnico: Néstor Lorenzo.

RD Congo

Lionel Mpasi Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi e Arthur Masuaku; Noah Mukau, Samuel Moutoussamy e Edo Kayembe; Cédric Bakambu e Yoane Wissa. Técnico: Sébastien Desabre.

Motivo: 2ª rodada do Grupo K da Copa do Mundo de 2026

2ª rodada do Grupo K da Copa do Mundo de 2026 Data e horário: 23 de junho de 2026 (terça-feira), às 23h (de Brasília)

23 de junho de 2026 (terça-feira), às 23h (de Brasília) Local: Estádio Akron, em Guadalajara, México

Estádio Akron, em Guadalajara, México Gols: Daniel Muñoz, aos 30′ do 2ºT

Daniel Muñoz, aos 30′ do 2ºT Cartões amarelos: Lucumi, aos 11′ do 2ºT

Lucumi, aos 11′ do 2ºT Cartões vermelhos: nenhum

nenhum Árbitro: Maurizio Mariani (Itália)

Maurizio Mariani (Itália) Assistente 1: Daniele Bindoni (Itália)

Daniele Bindoni (Itália) Assistente 2: Alberto Tegoni (Itália)

Alberto Tegoni (Itália) VAR: Marco Di Bello (Itália)

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