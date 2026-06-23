Panamá x Croácia: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa do Mundo (Panamá e Croácia duelarão na Copa do Mundo)

O clima é de decisão na Copa do Mundo começa antes do mata-mata. Panamá e Croácia entram em campo nesta terça-feira (23/6), às 20h (de Brasília), no BMO Field, em Toronto, no Canadá, pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. Derrotadas na estreia, as duas seleções chegam pressionadas e sabem que um novo tropeço pode

decretar o fim do sonho de avançar ao mata-mata.

A situação é delicada para os croatas. Vice-campeã em 2018 e terceira colocada em 2022, a equipe balcânica foi derrotada por 4 a 2 pela Inglaterra em uma das partidas mais movimentadas da primeira rodada. Mesmo buscando o empate em duas oportunidades, os comandados de Zlatko Dali não conseguiram conter o poder ofensivo inglês e agora entram em campo sem margem para novos erros.

Copa do Mundo GRUPO L # Clube P J V E D 1 Inglaterra 3 1 1 0 0 2 Gana 3 1 1 0 0 3 Panamá 0 1 0 0 1 4 Croácia 0 1 0 0 1 Ver Tabela completa

Do outro lado está um Panamá que deixou boa impressão apesar da derrota por 1 a 0 para Gana. A seleção controlou a posse de bola durante boa parte da partida, finalizou 11 vezes e só foi castigada aos 50 minutos do segundo tempo, quando sofreu o gol da derrota nos acréscimos.

Assim, o confronto em Toronto ganhou contornos de decisão antecipada. Dependendo do resultado de Inglaterra x Gana, quem perder poderá até ser eliminado da competição ainda nesta rodada.

Primeira vez frente a frente

Apesar da tradição recente da Croácia em Copas do Mundo e do crescimento do futebol panamenho, as duas seleções jamais se enfrentaram.

Enquanto os centro-americanos disputam apenas a segunda Copa do Mundo de sua história e ainda buscam a primeira vitória em Mundiais, os europeus chegam à sétima participação acumulando campanhas expressivas: terceiro lugar em 1998, vice-campeonato em 2018 e nova medalha de bronze em 2022.

Modric busca resposta rápida

Grande referência da geração croata, Luka Modri vive um momento de pressão. Aos 40 anos e disputando a sexta Copa do Mundo, o meio-campista teve atuação abaixo do esperado diante da Inglaterra. Cometeu o pênalti que originou o primeiro gol inglês e acabou substituído no início da etapa final, algo pouquíssimo recorrente na carreira do craque.

Maior jogador em número de partidas pela seleção croata, com 199 jogos, Modri tenta liderar uma rápida recuperação em um confronto que pode definir o futuro da equipe no torneio.

Ao seu lado, nomes como o zagueiro Joko Gvardiol, o meio-campista Mateo Kovai e o atacante Ivan Perii, todos com carreiras sólidas em grandes clubes do futebol europeucarregam a responsabilidade de recolocar a Croácia no caminho das vitórias.

Modric pela Seleção Croata (foto: Marko Perkov/AFP)

Panamá tenta vitória inédita

O Panamá chega ao confronto embalado pelo desempenho apresentado contra Gana, apesar do resultado negativo.

A equipe comandada por Thomas Christiansen teve mais posse de bola, criou oportunidades e controlou boa parte das ações, mas foi castigada nos minutos finais.

Agora, o time busca escrever um capítulo inédito na história do país: conquistar a primeira vitória panamenha em Copas do Mundo.

Lance do jogo entre Gana e Panamá pela Copa do Mundo (foto: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Cenário do Grupo L

Além da necessidade de vencer, Panamá e Croácia também estarão atentos ao duelo entre Inglaterra e Gana. A seguir, a reportagem de No Ataque esmiúça os cenários:

Em caso de derrota croata combinada com vitória ganesa, os europeus serão eliminados.

Já o Panamá dará adeus ao Mundial se perder e a Inglaterra vencer Gana.

Também por isso, o confronto em Toronto tem cara de decisão antes mesmo do início do mata-mata.

Onde assistir a Panamá x Croácia hoje?

Panamá x Croácia, pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026, terá transmissão ao vivo da CazéTV, disponível sem custo adicional no Disney+.

Prováveis escalações

Panamá

Thomas Christiansen deve manter a base da equipe que fez boa apresentação diante de Gana, embora Adalberto Carrasquilla seja dúvida por conta de um problema no adutor esquerdo.

Provável escalação: Orlando Mosquera; César Blackman, José Córdoba e Jiovany Ramos; Amir Murillo, Cristian Martínez, Carlos Harvey e Andrés Andrade; Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez e Cecilio Waterman. Técnico: Thomas Christiansen.

Croácia

Após a derrota para a Inglaterra, Zlatko Dali deve apostar na experiência de seus principais nomes para buscar a recuperação e evitar uma eliminação precoce.

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Provável escalação: Dominik Livakovi; Josip Stanii, Josip utalo, Duje aleta-Car e Joko Gvardiol; Luka Modri e Mateo Kovai; Petar Sui, Martin Baturina e Ivan Perii; Ante Budimir. Técnico: Zlatko Dali.

Arbitragem

Árbitro: Pierre Atcho (Gabão)

Pierre Atcho (Gabão) Assistentes: Boris Ditsoga (Gabão) e Amos Abeigne (Gabão)

Boris Ditsoga (Gabão) e Amos Abeigne (Gabão) VAR: Nicolas Gallo (Colômbia)

A notícia Panamá x Croácia: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa do Mundo foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo