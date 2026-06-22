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O gol que fez Mbappé igualar Ronaldo em Copas do Mundo

Astro da França, Mbappé está atrás de Klose e Messi, ao lado de Ronaldo e à frente de Pelé na artilharia histórica da Copa do Mundo

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JV
João Victor Pena
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João Victor Pena
Repórter
22/06/2026 19:23

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O gol que fez Mbappé igualar Ronaldo em Copas do Mundo
O gol que fez Mbappé igualar Ronaldo em Copas do Mundo crédito: No Ataque Internacional
O gol que fez Mbappé igualar Ronaldo em Copas do Mundo
O gol que fez Mbappé igualar Ronaldo em Copas do Mundo (Kylian Mbappé, atacante da França)

Esta segunda-feira (22/6) será lembrada para a posteridade. Além da quebra de recorde de Lionel Messi, na vitória da Argentina por 2 a 0 sobre a Áustria, Mbappé conseguiu um gol que o fez igualar Ronaldo no ranking dos maiores artilheiros da Copa do Mundo.

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O camisa 10 da França abriu o placar diante do Iraque, com belo chute de fora da área. A posição do goleiro não era a melhor durante o lance, mas a bola fez bela curva e entrou na bochecha da rede pelo lado esquerdo.

Com esse gol, Mbappé chegou a 15 em Copas. Ele atingiu a marca com três participações em Mundiais: 2018, 2022 e 2026.

É o mesmo número de torneios de Ronaldo, que entrou em campo em 1998, 2002 e 2006. O Fenômeno fez 15 gols em 19 partidas, e Mbappé conseguiu essa quantia em 16 jogos.

O astro francês segue atrás de Mirosklav Klose, alemão que tem 16 tentos em Copas, e de Messi, que foi a 16 nesta segunda. O argentino garantiu o recorde isolado com doblete diante da Áustria.

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A notícia O gol que fez Mbappé igualar Ronaldo em Copas do Mundo foi publicada primeiro no No Ataque por João Victor Pena

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