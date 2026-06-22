Messi bate recorde e se torna o mais vitorioso da história das Copas do Mundo; entenda (Lionel Messi comemora gol da Argentina na Copa do Mundo)

Lionel Messi segue ampliando a coleção de marcas históricas na Copa do Mundo. Com a vitória da Argentina sobre a Áustria, nesta segunda-feira (22/6), o camisa 10 chegou ao 18º triunfo no torneio e se tornou, de forma isolada, o jogador com mais vitórias na história dos Mundiais.

O argentino superou o alemão Miroslav Klose, que acumulou 17 vitórias em quatro participações entre 2002 e 2014. A marca reforça o protagonismo de Messi, que disputa sua sexta Copa do Mundo e segue como principal referência da atual campeã mundial.

O recorde chega poucos dias depois de outro feito histórico. Contra a Argélia, Messi alcançou Klose na artilharia das Copas e, diante da Áustria, marcou novamente para chegar a 17 gols, tornando-se também o maior goleador da história da competição.

Recorde construído ao longo de seis Copas

A trajetória de Messi em Mundiais começou em 2006, na Alemanha, quando ainda era uma promessa do futebol argentino. Desde então, participou de todas as edições da competição e esteve presente em campanhas que culminaram em dois vice-campeonatos e um título.

A vitória sobre a Áustria foi a 18ª do craque em Copas do Mundo, marca inédita na história do torneio.

Além do novo recorde de vitórias, Messi também se tornou o primeiro jogador a desperdiçar pênaltis em três Copas do Mundo diferentes, estatística curiosa que não diminui o impacto de uma carreira repleta de conquistas individuais e coletivas.

Messi na Copa do Mundo de 2006 (foto: REUTERS/Ina Fassbender )

Pode igualar Cafu em finais

A campanha da Argentina em 2026 ainda pode render mais um recorde ao camisa 10. Caso a seleção alcance a decisão, Messi disputará sua terceira final de Copa do Mundo, igualando o brasileiro Cafu, único jogador a chegar a três finais consecutivas (1994, 1998 e 2002).

Outro atleta que pode atingir essa marca nos é Kylian Mbappé. O francês esteve nas finais de 2018 e 2022 e segue entre os principais candidatos a ampliar seus números em Mundiais.

Cafu foi capitão do pentacampeonato do Brasil na Copa do Mundo, em 2002 (foto: AP Photo/Luca Bruno)

Os cinco jogadores com mais vitórias na história das Copas

1. Lionel Messi (Argentina) 18 vitórias

Seis Copas disputadas (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026), campeão em 2022 e recordista isolado de triunfos no torneio.

2. Miroslav Klose (Alemanha) 17 vitórias

Além de ter sido o antigo recordista de vitórias, conquistou o título mundial em 2014 e foi vice-campeão em 2002.

3. Cafu (Brasil) 16 vitórias

Único jogador da história a disputar três finais consecutivas de Copa do Mundo, conquistando os títulos de 1994 e 2002.

4. Wolfgang Overath (Alemanha Ocidental) 15 vitórias

Referência do meio-campo alemão nas décadas de 1960 e 1970, foi vice-campeão em 1966, terceiro colocado em 1970 e campeão em 1974.

5. Ronaldo, Philipp Lahm e Bastian Schweinsteiger 15 vitórias cada

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Ronaldo (Brasil): protagonista do pentacampeonato em 2002 e segundo maior artilheiro da história das Copas.

protagonista do pentacampeonato em 2002 e segundo maior artilheiro da história das Copas. Philipp Lahm (Alemanha): capitão da conquista alemã em 2014 e presença constante em campanhas de destaque.

capitão da conquista alemã em 2014 e presença constante em campanhas de destaque. Bastian Schweinsteiger (Alemanha): símbolo da geração que levou a Alemanha ao título mundial de 2014.

A notícia Messi bate recorde e se torna o mais vitorioso da história das Copas do Mundo; entenda foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo