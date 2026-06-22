Casa cheia! O público do jogo em que Messi se tornou o maior artilheiro da história das Copas (Casa cheia e homenagem no telão para Lionel Messi no AT&T Stadium)

Arlington – Estádio lotado para acompanhar mais um capítulo da história de Lionel Messi. A vitória da Argentina sobre a Áustria, nesta segunda-feira (22/6), pela segunda rodada do Grupo J da Copa do Mundo de 2026, foi acompanhada por 70.649 pessoas no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas.

Com capacidade para 80 mil espectadores, o estádio recebeu casa cheia para acompanhar mais um capítulo da história de Lionel Messi, que marcou o gol que o transformou no maior artilheiro da história das Copas do Mundo de maneira isolada.

O No Ataque acompanhou a partida in loco. A cidade de Arlington recebeu milhares de torcedores argentinos, que transformaram boa parte das arquibancadas em uma extensão da festa tradicional da Albiceleste.

Do lado de fora, o cenário era de enorme movimentação desde as primeiras horas do dia. Dezenas de torcedores permaneceram nos arredores do estádio mesmo sem conseguir ingressos, na esperança de encontrar bilhetes de última hora ou simplesmente viver o clima da partida.

A atmosfera ganhou contornos ainda mais especiais porque a noite ficou marcada por mais um recorde de Messi. O camisa 10 marcou duas vezes na vitória argentina e chegou a 18 gols em Copas do Mundo e o alemão Miroslav Klose no topo da artilharia da competição.

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Artilheiros da história das Copas do Mundo

Lionel Messi (Argentina) 18 gols

Miroslav Klose (Alemanha) 16 gols

Ronaldo Fenômeno (Brasil) 15 gols

Gerd Müller (Alemanha) 14 gols

Kylian Mbappé (França) 14 gols

Just Fontaine (França) 13 gols

Pelé (Brasil) 12 gols

A notícia Casa cheia! O público do jogo em que Messi se tornou o maior artilheiro da história das Copas foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo