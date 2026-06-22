Copa do Mundo: Messi atinge recorde de ex-Cruzeiro campeão mundial em 1970 com a Seleção (Messi comemora 17º gol na história das Copas do Mundo)

Lionel Messi voltou a escrever mais um capítulo na história da Copa do Mundo. Ao marcar na vitória da Argentina sobre a Áustria, nesta terça-feira (22/6), pela segunda rodada do Grupo J, o camisa 10 alcançou uma marca que apenas duas lendas do futebol mundial haviam conseguido até então.

O gol fez Messi chegar a seis partidas consecutivas marcando em Copas do Mundo, igualando os feitos do francês Just Fontaine, em 1958, e do brasileiro Jairzinho, ex-Cruzeiro, e protagonista da conquista da Seleção Brasileira no Mundial de 1970.

A sequência do argentino começou ainda na Copa do Catar, em 2022, e foi ampliada nos dois primeiros compromissos da Albiceleste no Mundial de 2026. De quebra, o craque também assumiu a artilharia isolada da história da competição, com 17 gols.

Os seis jogos consecutivos de Messi marcando em Copas

A série histórica do camisa 10 argentino teve início na reta final da campanha do título mundial de 2022.

Depois de passar em branco apenas diante da Polônia, quando desperdiçou um pênalti defendido por Wojciech Szczsny, Messi balançou as redes em todos os compromissos seguintes e manteve o embalo na Copa de 2026.

Os jogos foram:

Argentina x Austrália (oitavas de final de 2022)

Argentina x Holanda (quartas de final de 2022)

Argentina x Croácia (semifinal de 2022)

Argentina x França (final de 2022)

Argentina x Argélia (fase de grupos de 2026)

Argentina x Áustria (fase de grupos de 2026)

Assim, o astro alcançou uma marca que permanecia intocada havia mais de cinco décadas.

Quem é Jairzinho, lenda do Brasil e campeão da Libertadores pelo Cruzeiro

Um dos nomes que dividem o recorde com Messi é Jair Ventura Filho, o Jairzinho, eternizado como “Furacão da Copa”.

Na Copa do Mundo de 1970, disputada no México, o atacante entrou para a história ao marcar gols em todos os seis jogos da campanha brasileira rumo ao tricampeonato mundial.

Jairzinho marcou um dos gols do Brasil na final da Copa do Mundo de 1970, contra a Itália (foto: Fifa/Divulgação)

Até hoje, nenhum outro jogador conseguiu repetir o feito dentro de uma única edição do torneio ao lado do brasileiro e de Just Fontaine. Anos depois, Jairzinho também escreveu um capítulo importante no futebol mineiro.

Contratado pelo Cruzeiro em 1975 para substituir o lesionado Dirceu Lopes, chegou cercado de desconfiança por já ter mais de 30 anos, mas rapidamente mostrou seu protagonismo.

Foi peça fundamental na histórica conquista da Copa Libertadores de 1976, a primeira da história do clube celeste.

Na campanha continental, marcou 12 gols e terminou como vice-artilheiro da equipe, formando um ataque memorável ao lado de Palhinha, Joãozinho, Eduardo e Nelinho.

Ao todo, disputou 50 partidas pelo Cruzeiro, marcou 29 gols e consolidou seu nome entre os campeões mais importantes da história do clube.

Jairzinho em treino do Cruzeiro em 1976 (foto: Foto Arquivo/EM – 10/04/76 )

Just Fontaine: o recordista de uma única Copa

O outro integrante do seleto grupo é o francês Just Fontaine. Na Copa do Mundo de 1958, realizada na Suécia, o atacante protagonizou uma das atuações mais impressionantes já vistas no torneio ao marcar 13 gols em apenas seis partidas.

Até hoje, ninguém conseguiu superar essa marca em uma única edição do Mundial. A sequência de seis jogos consecutivos balançando as redes permaneceu como referência histórica durante décadas e agora passa a ser compartilhada também por Lionel Messi.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Just Fontaine na Copa de 1958 (foto: AFP)

Jogadores com mais partidas consecutivas marcando em Copas do Mundo

6 jogos Just Fontaine (França) Copa do Mundo de 1958

Just Fontaine (França) Copa do Mundo de 1958 6 jogos Jairzinho (Brasil) Copa do Mundo de 1970

Jairzinho (Brasil) Copa do Mundo de 1970 6 jogos Lionel Messi (Argentina) Copas do Mundo de 2022 e 2026

A notícia Copa do Mundo: Messi atinge recorde de ex-Cruzeiro campeão mundial em 1970 com a Seleção foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo