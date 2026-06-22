Em qual canal vai passar Noruega x Senegal hoje (22/6)?
Times se enfrentam a partir das 21h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos; saiba onde assistir ao vivo
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Noruega e Senegal se enfrentam no campo do MetLife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (22/6), às 21h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo I da Copa do Mundo. O No Ataque informa, a seguir, qual canal transmitirá o embate.
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A Noruega estreou com vitória em cima do Iraque e lidera o Grupo I, com três pontos. Senegal, por outro lado, perdeu na primeira rodada para a França e, portanto, aparece em terceiro lugar.
França e Iraque também se enfrentam nesta segunda-feira (22/6).
Noruega x Senegal: em qual canal vai passar?
Quem quiser acompanhar o confronto entre Noruega e Senegal terá como opções: CazéTV (YouTube), da Globo (TV aberta), do Sportv (TV fechada) e do Globoplay (streaming).
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A notícia Em qual canal vai passar Noruega x Senegal hoje (22/6)? foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara