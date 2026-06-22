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Em qual canal vai passar Noruega x Senegal hoje (22/6)?

Times se enfrentam a partir das 21h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos; saiba onde assistir ao vivo

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JM
Jessica Mayara
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Jessica Mayara
Repórter
22/06/2026 15:03

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Em qual canal vai passar Noruega x Senegal hoje (22/6)?
Em qual canal vai passar Noruega x Senegal hoje (22/6)? crédito: No Ataque Internacional
Em qual canal vai passar Noruega x Senegal hoje (22/6)?
Em qual canal vai passar Noruega x Senegal hoje (22/6)? (Seleção da Noruega lidera o Grupo I)

Noruega e Senegal se enfrentam no campo do MetLife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (22/6), às 21h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo I da Copa do Mundo. O No Ataque informa, a seguir, qual canal transmitirá o embate.

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Copa do Mundo (em 21/06/2026)
GRUPO I
# Clube P J V E D
1 Noruega 3 1 1 0 0
2 França 3 1 1 0 0
3 Senegal 0 1 0 0 1
4 Iraque 0 1 0 0 1
Ver Tabela completa

A Noruega estreou com vitória em cima do Iraque e lidera o Grupo I, com três pontos. Senegal, por outro lado, perdeu na primeira rodada para a França e, portanto, aparece em terceiro lugar.

França e Iraque também se enfrentam nesta segunda-feira (22/6).

Noruega x Senegal: em qual canal vai passar?

Quem quiser acompanhar o confronto entre Noruega e Senegal terá como opções: CazéTV (YouTube), da Globo (TV aberta), do Sportv (TV fechada) e do Globoplay (streaming).

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Copa do Mundo
NOR × SEN
22/06/2026 às 21:00

A notícia Em qual canal vai passar Noruega x Senegal hoje (22/6)? foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

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