Noruega x Senegal: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa do Mundo
Times se enfrentam pela segunda rodada do Grupo I nesta segunda-feira (22/6), a partir das 21h (de Brasília), em Nova York
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Noruega e Senegal se enfrentam nesta segunda-feira (22/6) pelo Grupo I da Copa do Mundo. A bola rola às 21h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos.
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O jogo terá cobertura completa em NoAtaque.com.br e em nossas redes sociais. A seguir, veja onde assistir ao vivo e mais informações do duelo.
Noruega e Senegal na Copa
A Noruega estreou com vitória em cima do Iraque e lidera o Grupo I, com três pontos. Senegal, por outro lado, perdeu na primeira rodada para a França e, portanto, aparece em terceiro lugar.
França e Iraque também se enfrentam nesta segunda-feira (22/6).
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|Clube
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|1
|Noruega
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|1
|0
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|França
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|Senegal
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|0
|0
|1
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|Iraque
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Onde assistir a Noruega x Senegal?
O jogo entre Noruega e Senegal, pela Copa do Mundo, terá transmissão ao vivo da CazéTV (YouTube), da Globo (TV aberta), do Sportv (TV fechada) e do Globoplay (streaming).
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Noruega x Senegal: prováveis escalações
- Escalação da Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem e Wolfe; Berg, Aursnes e Odegaard; Sorloth, Nusa e Haaland. Técnico: Stale Solbakken.
- Escalação de Senegal: Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté e Diouf; Gueye, Camara e Diarra; Sarr, Jackson e Mané. Técnico: Pape Thiaw.
Noruega x Senegal: arbitragem
- Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Brasil);
- Assistentes: Bruno Pires (Brasil) e Bruno Boschilia (Brasil).
A notícia Noruega x Senegal: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa do Mundo foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara