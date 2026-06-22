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Noruega x Senegal: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa do Mundo

Times se enfrentam pela segunda rodada do Grupo I nesta segunda-feira (22/6), a partir das 21h (de Brasília), em Nova York

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JM
Jessica Mayara
JM
Jessica Mayara
Repórter
22/06/2026 04:11

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Noruega x Senegal: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa do Mundo
Noruega x Senegal: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa do Mundo crédito: No Ataque Internacional
Noruega x Senegal: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa do Mundo
Noruega x Senegal: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa do Mundo (Noruega e Senegal se enfrentam nesta segunda-feira (22/6))

Noruega e Senegal se enfrentam nesta segunda-feira (22/6) pelo Grupo I da Copa do Mundo. A bola rola às 21h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos.

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O jogo terá cobertura completa em NoAtaque.com.br e em nossas redes sociais. A seguir, veja onde assistir ao vivo e mais informações do duelo.

Noruega e Senegal na Copa

A Noruega estreou com vitória em cima do Iraque e lidera o Grupo I, com três pontos. Senegal, por outro lado, perdeu na primeira rodada para a França e, portanto, aparece em terceiro lugar.

França e Iraque também se enfrentam nesta segunda-feira (22/6).

Copa do Mundo (em 21/06/2026)
GRUPO I
# Clube P J V E D
1 Noruega 3 1 1 0 0
2 França 3 1 1 0 0
3 Senegal 0 1 0 0 1
4 Iraque 0 1 0 0 1
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Onde assistir a Noruega x Senegal?

O jogo entre Noruega e Senegal, pela Copa do Mundo, terá transmissão ao vivo da CazéTV (YouTube), da Globo (TV aberta), do Sportv (TV fechada) e do Globoplay (streaming).

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Copa do Mundo
NOR × SEN
22/06/2026 às 21:00

Noruega x Senegal: prováveis escalações

  • Escalação da Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem e Wolfe; Berg, Aursnes e Odegaard; Sorloth, Nusa e Haaland. Técnico: Stale Solbakken.
  • Escalação de Senegal: Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté e Diouf; Gueye, Camara e Diarra; Sarr, Jackson e Mané. Técnico: Pape Thiaw.

Noruega x Senegal: arbitragem

  • Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Brasil);
  • Assistentes: Bruno Pires (Brasil) e Bruno Boschilia (Brasil).

A notícia Noruega x Senegal: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa do Mundo foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

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