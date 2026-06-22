Agenda dos jogos de hoje (22/6) da Copa do Mundo
Seleções entram em campo no 12º dia de Copa do Mundo para realizar jogos da segunda rodada da fase de grupos
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Mais um dia de Copa do Mundo e a competição traz para o fã de esporte jogos do Grupo I e J, nesta segunda-feira (22/6). A seguir, o No Ataque traz mais informações e onde assistir aos duelos.
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Para iniciar os trabalhos, às 14h (de Brasília), Argentina e Áustria entram em campo pelo Grupo J, no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos. As duas seleções estrearam com vitória e somam três pontos cada.
No segundo jogo do dia, França e Iraque se enfrentam às 18h (de Brasília), pelo Grupo I, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos. A seleção francesa estreou vencendo e tem três pontos. Já o Iraque, perdeu e é o último colocado do grupo.
Pelo Grupo I, no terceiro e último jogo do dia, Noruega e Senegal se enfrentam a partir das 21h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos. Os noruegueses venceram na estreia e lideram o grupo com três pontos. Senegal ainda não tem pontos.
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Transmissões dos jogos de hoje (22/6) da Copa do Mundo
Argentina x Áustria – 14h (de Brasília)
- Transmissão: Cazé TV (YouTube), Globo (TV aberta), Sportv 2 (TV fechada), Globoplay (streaming), SBT (TV aberta), getv (YouTube) e N Sports (TV fechada)
França x Iraque – 18h (de Brasília)
- Transmissão: Cazé TV (YouTube)
Noruega x Senegal – 21h (de Brasília)
- Transmissão: Cazé TV (YouTube), Globo (TV aberta), Sportv 2 (TV fechada) e Globoplay (streaming)
A notícia Agenda dos jogos de hoje (22/6) da Copa do Mundo foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara