Agenda dos jogos de hoje (22/6) da Copa do Mundo (França joga nesta segunda-feira (22/6))

Mais um dia de Copa do Mundo e a competição traz para o fã de esporte jogos do Grupo I e J, nesta segunda-feira (22/6). A seguir, o No Ataque traz mais informações e onde assistir aos duelos.

Para iniciar os trabalhos, às 14h (de Brasília), Argentina e Áustria entram em campo pelo Grupo J, no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos. As duas seleções estrearam com vitória e somam três pontos cada.

No segundo jogo do dia, França e Iraque se enfrentam às 18h (de Brasília), pelo Grupo I, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos. A seleção francesa estreou vencendo e tem três pontos. Já o Iraque, perdeu e é o último colocado do grupo.

Pelo Grupo I, no terceiro e último jogo do dia, Noruega e Senegal se enfrentam a partir das 21h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos. Os noruegueses venceram na estreia e lideram o grupo com três pontos. Senegal ainda não tem pontos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Copa do Mundo GRUPO I # Clube P J V E D 1 Noruega 3 1 1 0 0 2 França 3 1 1 0 0 3 Senegal 0 1 0 0 1 4 Iraque 0 1 0 0 1 GRUPO J # Clube P J V E D 1 Argentina 3 1 1 0 0 2 Áustria 3 1 1 0 0 3 Jordânia 0 1 0 0 1 4 Argélia 0 1 0 0 1 Ver Tabela completa

Transmissões dos jogos de hoje (22/6) da Copa do Mundo

Argentina x Áustria – 14h (de Brasília)

Transmissão: Cazé TV (YouTube), Globo (TV aberta), Sportv 2 (TV fechada), Globoplay (streaming), SBT (TV aberta), getv (YouTube) e N Sports (TV fechada)

França x Iraque – 18h (de Brasília)

Transmissão: Cazé TV (YouTube)

Noruega x Senegal – 21h (de Brasília)

Transmissão: Cazé TV (YouTube), Globo (TV aberta), Sportv 2 (TV fechada) e Globoplay (streaming)

A notícia Agenda dos jogos de hoje (22/6) da Copa do Mundo foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara