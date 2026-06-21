Em qual canal vai passar Espanha x Arábia Saudita hoje (21/6)?
Times se enfrentam a partir das 13h (de Brasília), Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos; saiba onde assistir ao vivo
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Espanha e Arábia Saudita se enfrentam no campo do Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, neste domingo (21/6), às 13h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo. O No Ataque informa, a seguir, qual canal transmitirá o embate.
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|Arábia Saudita
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|Uruguai
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|Cabo Verde
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|1
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|1
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|Espanha
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|1
|0
Espanha e Arábia Saudita estrearam na Copa do Mundo com empate. A Espanha ficou no 0 a 0 com Cabo Verde e a Arábia Saudita no 1 a 1 contra o Uruguai.
Com o grupo embolado, a vitória na partida será importante para as seleções e a classificação no Mundial.
Espanha x Arábia Saudita: em qual canal vai passar?
Quem quiser acompanhar o confronto entre Espanha e Arábia Saudita terá uma opção: Cazé TV, no YouTube.
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A notícia Em qual canal vai passar Espanha x Arábia Saudita hoje (21/6)? foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara