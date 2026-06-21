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Em qual canal vai passar Espanha x Arábia Saudita hoje (21/6)?

Times se enfrentam a partir das 13h (de Brasília), Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos; saiba onde assistir ao vivo

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JM
Jessica Mayara
JM
Jessica Mayara
Repórter
21/06/2026 07:09

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Em qual canal vai passar Espanha x Arábia Saudita hoje (21/6)?
Em qual canal vai passar Espanha x Arábia Saudita hoje (21/6)? crédito: No Ataque Internacional
Em qual canal vai passar Espanha x Arábia Saudita hoje (21/6)?
Em qual canal vai passar Espanha x Arábia Saudita hoje (21/6)? (Jogadores da Espanha em treino)

Espanha e Arábia Saudita se enfrentam no campo do Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, neste domingo (21/6), às 13h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo. O No Ataque informa, a seguir, qual canal transmitirá o embate.

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Copa do Mundo (em 20/06/2026)
GRUPO H
# Clube P J V E D
1 Arábia Saudita 1 1 0 1 0
2 Uruguai 1 1 0 1 0
3 Cabo Verde 1 1 0 1 0
4 Espanha 1 1 0 1 0
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Espanha e Arábia Saudita estrearam na Copa do Mundo com empate. A Espanha ficou no 0 a 0 com Cabo Verde e a Arábia Saudita no 1 a 1 contra o Uruguai.

Com o grupo embolado, a vitória na partida será importante para as seleções e a classificação no Mundial.

Espanha x Arábia Saudita: em qual canal vai passar?

Quem quiser acompanhar o confronto entre Espanha e Arábia Saudita terá uma opção: Cazé TV, no YouTube.

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Copa do Mundo
ESP × SAU
21/06/2026 às 13:00

A notícia Em qual canal vai passar Espanha x Arábia Saudita hoje (21/6)? foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

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