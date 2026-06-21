Agenda dos jogos de hoje (21/6) da Copa do Mundo
Seleções entram em campo no 11º dia de Copa do Mundo para realizar jogos da segunda rodada da fase de grupos
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Mais um dia de Copa do Mundo e a competição traz para o fã de esporte jogos do Grupo F, G e H recheados de emoção, neste domingo (21/6). A seguir, o No Ataque traz mais informações e onde assistir aos duelos.
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Para iniciar os trabalhos, logo na primeira hora, Tunísia e Japão entram em campo às 01h (de Brasília), pelo Grupo F, no Estádio BBVA, em Monterrey, no México. A Tunísia ainda não somou pontos na competição. Já o Japão, tem um ponto pelo empate contra a Holanda.
No segundo jogo do dia, Espanha e Arábia Saudita se enfrentam às 13h (de Brasília), pelo Grupo H, no Estádio Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos. Ambas as seleções empataram na estreia do torneio.
Pelo Grupo G, no terceiro jogo do dia, Bélgica e Irã se enfrentam a partir das 16h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos. As equipes também tem um ponto cada.
Pelo quarto jogo deste domingo (21/6), Uruguai e Cabo Verde se enfrentam pelo Grupo H, às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. Ambas as seleções empataram na estreia.
Para os noturnos, Nova Zelândia e Egito entram em campo a partir das 22h (de Brasília) pelo Grupo G, no BC Place Stadium, em Vancouver, no Canadá. Cada seleção tem um ponto pelos empates na primeira rodada.
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|Japão
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|Tunisia
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|Irã
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|Nova Zelândia
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|Bélgica
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|Egito
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|Arábia Saudita
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|Uruguai
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|Cabo Verde
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|Espanha
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Transmissões dos jogos de hoje (21/6) da Copa do Mundo
Tunísia x Japão – 01h (de Brasília)
- Transmissão: Cazé TV (YouTube), Globo (TV aberta), Sportv 2 (TV fechada) e Globoplay (streaming)
Espanha x Arábia Saudita – 13h (de Brasília)
- Transmissão: Cazé TV (YouTube)
Bélgica x Irã – 16h (de Brasília)
- Transmissão: Cazé TV (YouTube)
Uruguai x Cabo Verde – 19h (de Brasília)
- Transmissão: Cazé TV (YouTube), Globo (TV aberta), Sportv 2 (TV fechada), Globoplay (streaming), SBT (TV aberta), getv (YouTube) e N Sports (TV fechada)
Nova Zelândia x Egito – 22h (de Brasília)
- Transmissão: Cazé TV (YouTube), Globo (TV aberta), Sportv 2 (TV fechada) e Globoplay (streaming)
A notícia Agenda dos jogos de hoje (21/6) da Copa do Mundo foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara