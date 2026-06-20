Casemiro acerta com novo clube e jogará nos EUA, afirma jornalista
Brasileiro está nos Estados Unidos com o Brasil para a Copa do Mundo; nas últimas três temporadas defendeu o Manchester United, da Inglaterra
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Em solo norte-americano com a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, Casemiro deve ficar nos Estados Unidos para a sequência da carreira. O volante brasileiro, de 34 anos, já selou acordo verbal com o Inter Miami. Resta agora somente a assinatura de contrato e anúncio do reforço. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.
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Com futuro garantido no clube norte-americano, Casemiro reencontrará antigos rivais. Quando defendeu o Real Madrid, entre 2015 e 2022, o volante jogou contra Lionel Messi e Busquets, atletas do Barcelona na época; De Paul, que vestiu a camisa do Atlético de Madrid, e Suárez, que defendeu tanto o Barça quanto o Atlético.
Nas últimas três temporadas, Casemiro jogou pelo Manchester United. Mas o contrato chegou ao fim e o brasileiro buscou novos ares.
Homem de confiança de Ancelotti na Seleção
Casemiro é um dos líderes do elenco e homem de confiança de Ancelotti, com quem trabalhou também no Real Madrid. Desde a chegada do treinador italiano, o volante é o jogador com mais partidas com a camisa da Seleção.
O meio-campista atuou em 12 dos 13 jogos do Brasil com Ancelotti. A única vez em que ficou fora foi na derrota por 1 a 0 para a Bolívia em El Alto, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, quando estava suspenso.
Brasil na Copa do Mundo
O Brasil empatou com o Marrocos por 1 a 1 na primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026. Na segunda rodada, venceu o Haiti por 3 a 0. Com isso, no momento, a Seleção lidera o grupo, com quatro pontos.
A última partida, na próxima quarta-feira (23/6), contra a Escócia, às 19h (de Brasília), será decisiva para a classificação.
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A notícia Casemiro acerta com novo clube e jogará nos EUA, afirma jornalista foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara