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Casemiro acerta com novo clube e jogará nos EUA, afirma jornalista

Brasileiro está nos Estados Unidos com o Brasil para a Copa do Mundo; nas últimas três temporadas defendeu o Manchester United, da Inglaterra

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JM
Jessica Mayara
JM
Jessica Mayara
Repórter
20/06/2026 11:07

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Casemiro acerta com novo clube e jogará nos EUA, afirma jornalista
Casemiro acerta com novo clube e jogará nos EUA, afirma jornalista crédito: No Ataque Internacional
Casemiro acerta com novo clube e jogará nos EUA, afirma jornalista
Casemiro acerta com novo clube e jogará nos EUA, afirma jornalista (Casemiro em ação pelo Brasil)

Em solo norte-americano com a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, Casemiro deve ficar nos Estados Unidos para a sequência da carreira. O volante brasileiro, de 34 anos, já selou acordo verbal com o Inter Miami. Resta agora somente a assinatura de contrato e anúncio do reforço. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

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Com futuro garantido no clube norte-americano, Casemiro reencontrará antigos rivais. Quando defendeu o Real Madrid, entre 2015 e 2022, o volante jogou contra Lionel Messi e Busquets, atletas do Barcelona na época; De Paul, que vestiu a camisa do Atlético de Madrid, e Suárez, que defendeu tanto o Barça quanto o Atlético.

Nas últimas três temporadas, Casemiro jogou pelo Manchester United. Mas o contrato chegou ao fim e o brasileiro buscou novos ares.

Homem de confiança de Ancelotti na Seleção

Casemiro é um dos líderes do elenco e homem de confiança de Ancelotti, com quem trabalhou também no Real Madrid. Desde a chegada do treinador italiano, o volante é o jogador com mais partidas com a camisa da Seleção. 

O meio-campista atuou em 12 dos 13 jogos do Brasil com Ancelotti. A única vez em que ficou fora foi na derrota por 1 a 0 para a Bolívia em El Alto, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, quando estava suspenso.

Brasil na Copa do Mundo

O Brasil empatou com o Marrocos por 1 a 1 na primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026. Na segunda rodada, venceu o Haiti por 3 a 0. Com isso, no momento, a Seleção lidera o grupo, com quatro pontos.

A última partida, na próxima quarta-feira (23/6), contra a Escócia, às 19h (de Brasília), será decisiva para a classificação.

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Copa do Mundo (em 20/06/2026)
GRUPO C
# Clube P J V E D
1 Brasil 4 2 1 1 0
2 Marrocos 4 2 1 1 0
3 Escócia 3 2 1 0 1
4 Haiti 0 2 0 0 2
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A notícia Casemiro acerta com novo clube e jogará nos EUA, afirma jornalista foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

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