Técnico da Universidad de Chile infarta e passa por cirurgia após partida (Fernando Gago, técnico do Universidad de Chile)

Fernando Gago, técnico da Universidad de Chile, passou mal após a vitória por 2 a 0 em cima do O’Higgins pelo Campeonato Chileno, na última quinta-feira (18/6). O ex-jogador teve um infarto e precisou passar po cirurgia.

Segundo a TNT Sports, Gago já sentia dores antes da partida, mas priorizou o jogo. Ele chegou a participar da entrevista coletiva após o triunfo, momento em que as dores pioraram. Logo após o contato com a imprensa, ele procurou atendimento médico.

De acordo com a imprensa local, o procedimento cirúrgico foi bem sucedido e contou a implantação de um stent para desobstruir as artérias do técnico.

Nas redes sociais, o Universidad de Chile falou sobre o estado de saúde do treinador. Ele não comandou o treino deste sábado (20/6). “Informamos que nosso diretor técnico, Fernando Gago, está se submetendo a uma série de exames cardiovasculares e não estará no comando dos treinamentos hoje.”

“Fernando Gago se encontra em boas condições e está acompanhado por nosso corpo médico”, escreveu o clube no X.

Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy.



Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico. pic.twitter.com/wv4RuIZtRj — Universidad de Chile (@udechile) June 19, 2026

A Universidad de Chile volta a jogar neste domingo (21/6), às 18h30 (de Brasília), contra o Santiago Wanderers pela Taça do Chile. O time deve ser comandado pelo auxiliar técnico.

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