Técnico da Universidad de Chile infarta e passa por cirurgia após partida
Em comunicado, clube atualizou o estado de saúde do treinador e informou sua ausência no treino deste sábado (20/6)
compartilheSIGA
Fernando Gago, técnico da Universidad de Chile, passou mal após a vitória por 2 a 0 em cima do O’Higgins pelo Campeonato Chileno, na última quinta-feira (18/6). O ex-jogador teve um infarto e precisou passar po cirurgia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo a TNT Sports, Gago já sentia dores antes da partida, mas priorizou o jogo. Ele chegou a participar da entrevista coletiva após o triunfo, momento em que as dores pioraram. Logo após o contato com a imprensa, ele procurou atendimento médico.
De acordo com a imprensa local, o procedimento cirúrgico foi bem sucedido e contou a implantação de um stent para desobstruir as artérias do técnico.
Nas redes sociais, o Universidad de Chile falou sobre o estado de saúde do treinador. Ele não comandou o treino deste sábado (20/6). “Informamos que nosso diretor técnico, Fernando Gago, está se submetendo a uma série de exames cardiovasculares e não estará no comando dos treinamentos hoje.”
“Fernando Gago se encontra em boas condições e está acompanhado por nosso corpo médico”, escreveu o clube no X.
Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy.— Universidad de Chile (@udechile) June 19, 2026
Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico. pic.twitter.com/wv4RuIZtRj
A Universidad de Chile volta a jogar neste domingo (21/6), às 18h30 (de Brasília), contra o Santiago Wanderers pela Taça do Chile. O time deve ser comandado pelo auxiliar técnico.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A notícia Técnico da Universidad de Chile infarta e passa por cirurgia após partida foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara