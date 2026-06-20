Paraguai resiste à pressão, vence Turquia e ‘elimina’ europeus da Copa do Mundo (Paraguai tomou sufoco ao longo de todo o segundo tempo mas venceu)

O Paraguai conquistou uma vitória heroica na madrugada deste sábado (20/6) ao derrotar a Turquia por 1 a 0 no Levi’s Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo de 2026.

O único gol da partida foi marcado pelo meia Matías Galarza, ex-Vasco, logo nos primeiros instantes do confronto. Depois disso, os sul-americanos precisaram suportar uma verdadeira avalanche ofensiva dos turcos, que jogaram todo o segundo tempo com um jogador a mais após a expulsão de Miguel Almirón ainda nos acréscimos da etapa inicial.

O GOL MAIS RAPIDO DA COPA!!! O Paraguai não perdeu tempo para abrir o placar contra a Turquia! Dá pra fazer muita coisa em um minuto mlk, ESQUECE!



JÁ ESTAMOS AO VIVO COM TURQUIA X PARAGUAI! #CoberturaCazéTV #CopaNaCazéTV pic.twitter.com/merv9Ad9mh — CazéTV (@CazeTVOficial) June 20, 2026

Nem mesmo os impressionantes 79% de posse de bola e mais de 30 finalizações foram suficientes para a Turquia evitar a derrota. Com o resultado, o Paraguai chega aos três pontos, enquanto os turcos permanecem zerados e já não possuem mais chances de avançar à fase de mata-mata, tendo em vista as duas derrotas em confrontos diretos nas primeiras rodadas.

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

O confronto mal havia começado quando Matías Galarza escreveu seu nome na história da Copa do Mundo. Logo aos um minuto e quatro segundos, o meia paraguaio recuperou uma bola no campo ofensivo, avançou pela intermediária e soltou uma pancada de pé esquerdo. A finalização morreu no canto esquerdo do goleiro Uurcan Çakr, que não conseguiu alcançar.

Além de abrir o placar para os sul-americanos, o lance estabeleceu o gol mais rápido da Copa do Mundo de 2026. Também foi o segundo gol mais veloz da história do Paraguai em Mundiais, atrás apenas do marcado por Celso Ayala contra a Nigéria, em 1998, aos 58 segundos.

O gol obrigou a Turquia a mudar rapidamente sua postura. A equipe comandada por Vincenzo Montella passou a controlar a posse de bola e tentou empurrar o Paraguai para o campo defensivo.

Com Arda Güler, Hakan Çalhanoglu e Kenan Yildiz participando bastante da construção das jogadas, os turcos circularam a bola de um lado para o outro em busca de espaços. O domínio, porém, pouco se traduziu em chances reais de gol.

Enquanto isso, o Paraguai se mostrava confortável sem a posse e buscava acelerar em contra-ataques liderados por Julio Enciso, Miguel Almirón e pelo próprio Galarza.

O jogo ficou cada vez mais brigado. As entradas duras, reclamações e provocações passaram a dominar o cenário da partida, que teve diversas paralisações e constantes trocas de farpas entre os jogadores.

A melhor oportunidade turca surgiu aos 34 minutos. Após excelente cruzamento de Çalhanoglu, o lateral Mert Müldür apareceu livre na área e cabeceou com força. A bola explodiu no travessão, bateu na trave esquerda e saiu, arrancando suspiros da torcida turca.

Quando o primeiro tempo caminhava para o intervalo, a tensão aumentou. Já nos acréscimos, uma confusão tomou conta do gramado. Durante o empurra-empurra entre atletas das duas equipes, Miguel Almirón cobriu a boca com a mão enquanto discutia com um adversário turco.

O gesto foi enquadrado na nova regra implementada pela FIFA para a Copa do Mundo de 2026, conhecida informalmente como “Lei Vini Jr.”, que prevê cartão vermelho para jogadores que escondam a boca durante confrontos ou discussões em campo.

Após a intervenção da arbitragem, Almirón recebeu cartão vermelho direto e deixou o Paraguai com um jogador a menos.

Mesmo assim, os sul-americanos conseguiram sustentar a vantagem até o intervalo.

Almirón se lamenta por expulsão (foto: Stu Forster/AFP)

Segundo tempo

Se a Turquia já havia controlado boa parte das ações na etapa inicial, o segundo tempo se transformou em um verdadeiro ataque contra defesa.

Com superioridade numérica e precisando desesperadamente do resultado, os europeus passaram a empilhar jogadores no campo ofensivo e cercaram a área defendida por Orlando Gill.

A pressão veio de todas as formas possíveis. Cruzamentos constantes, chutes de média distância, infiltrações pelo meio e jogadas pelas pontas passaram a se repetir durante praticamente toda a etapa complementar.

Arda Güler tentou assumir o protagonismo da criação, Çalhanoglu distribuiu o jogo, mas ainda assim, a defesa paraguaia resistia.

O sistema montado por Gustavo Alfaro mostrou enorme disciplina tática. Gustavo Gómez, Junior Alonso e Alderete venceram inúmeros duelos aéreos e afastaram uma sequência interminável de bolas levantadas na área.

Mesmo quando a linha defensiva era superada, Orlando Gill apareceu com segurança para manter a vantagem.

Os números demonstraram o tamanho da pressão. A Turquia terminou a partida com cerca de 79% de posse de bola e mais de 30 finalizações, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em chances realmente claras.

O Paraguai praticamente abdicou do ataque e passou a jogar exclusivamente em função da defesa da vantagem construída nos primeiros segundos da partida.

Nos minutos finais, os turcos aumentaram ainda mais a pressão. O volume ofensivo cresceu, a área paraguaia virou cenário de constantes disputas e a torcida europeia chegou a ensaiar comemorações em alguns lances.

O gol, porém, nunca veio. Após mais de cem minutos de resistência, o Paraguai confirmou uma vitória dramática, construída com eficiência ofensiva e enorme capacidade defensiva.

Demiral e Pitta disputam bola em Turquia x Paraguai (foto: Stu Forster/AFP)

Copa do Mundo GRUPO D # Clube P J V E D 1 Estados Unidos 6 2 2 0 0 2 Austrália 3 2 1 0 1 3 Paraguai 3 2 1 0 1 4 Turquia 0 2 0 0 2 Ver Tabela completa

Próximos jogos

Turquia

25/6, às 23h (de Brasília): Turquia x Estados Unidos Los Angeles Stadium, Califórnia

Paraguai

25/6, às 23h (de Brasília): Paraguai x Austrália Levi’s Stadium, em Santa Clara

Turquia 0 x 1 Paraguai

Turquia

Çakr; Demiral, Bardakci (Kokcu), Müldür e Kadioglu (Eren Elmal); Çalhanoglu e Yüksek (Uzun); Aktürkoglu (Yilmaz), Arda Güler, Yildiz e Akgün (Gul). Técnico: Vincenzo Montella.

Paraguai

Orlando Gill; Alderete, Cáceres (Maidana), Junior Alonso e Gustavo Gómez; Diego Gómez (Gustavo Velázquez), Andrés Cubas, Almirón e Galarza; Enciso e Pitta (Bobadilla). Técnico: Gustavo Alfaro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Motivo: 2ª rodada do Grupo D da Copa do Mundo de 2026

2ª rodada do Grupo D da Copa do Mundo de 2026 Data e horário: 20 de junho de 2026 (sábado), à 0h (de Brasília)

20 de junho de 2026 (sábado), à 0h (de Brasília) Local: Levi’s Stadium, em Santa Clara, Estados Unidos

Levi’s Stadium, em Santa Clara, Estados Unidos Gol: Matías Galarza, a 1′ do 1ºT (PAR)

Matías Galarza, a 1′ do 1ºT (PAR) Cartões amarelos: Eren Elmal, aos 36′ do 2ºT (TUR); Matías Galarza (PAR)

Eren Elmal, aos 36′ do 2ºT (TUR); Matías Galarza (PAR) Cartão vermelho: Miguel Almirón, aos 45+3′ do 1ºT (PAR)

Miguel Almirón, aos 45+3′ do 1ºT (PAR) Árbitro: Iván Barton (El Salvador)

Iván Barton (El Salvador) Assistente 1: David Morán (El Salvador)

David Morán (El Salvador) Assistente 2: Antonio Pupiro (Nicarágua)

Antonio Pupiro (Nicarágua) VAR: Oshane Nation (Jamaica)

A notícia Paraguai resiste à pressão, vence Turquia e ‘elimina’ europeus da Copa do Mundo foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo