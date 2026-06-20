Jogador do Paraguai é expulso na Copa por ‘Lei Vini Jr.’; entenda (Almirón na chegada para Turquia x Paraguai)

O meia Miguel Almirón, do Paraguai, entrou para a história da Copa do Mundo de 2026 de uma forma negatuva. O jogador se tornou o primeiro atleta expulso pela nova regra da FIFA que pune quem cobre a boca durante discussões em campo, medida que ficou popularmente conhecida como “Lei Vini Jr.”.

O lance ocorreu nos acréscimos do primeiro tempo da partida entre Paraguai e Turquia, válida pela segunda rodada do Grupo D, disputada no Levi’s Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos.

Após uma sequência de entradas duras e discussões que marcaram boa parte da etapa inicial, jogadores das duas equipes se envolveram em um empurra-empurra próximo ao meio-campo.

Durante a confusão, Almirón cobriu a boca com a mão enquanto falava diretamente com um adversário turco. O gesto foi imediatamente percebido pelos rivais, que passaram a pedir a expulsão do paraguaio.

Após ser informado pela equipe de arbitragem, o árbitro Iván Barton aplicou cartão vermelho direto ao meio-campista. Veja o momento:

O que diz a nova regra?

A medida faz parte do novo pacote de regras implementado pela Fifa para a Copa do Mundo de 2026.

A determinação prevê expulsão direta para jogadores que cubram a boca com a mão, braço ou até mesmo com a camisa durante confrontos, reclamações ou discussões com adversários e árbitros.

O objetivo é impedir que possíveis ofensas, especialmente insultos racistas ou discriminatórios, sejam ocultadas das câmeras e das ferramentas de leitura labial utilizadas em investigações disciplinares.

A regra não se aplica a conversas normais entre companheiros de equipe nem a orientações táticas em campo. O foco está em situações de conflito ou confrontação.

Medida surgiu depois de caso de racismo contra Vini Júnior

A nova orientação ganhou força após a repercussão de um episódio envolvendo Vinícius Júnior na Champions League.

Na ocasião, durante partida entre Real Madrid-ESP e Benfica-POR, o brasileiro denunciou ter sido vítima de racismo após marcar o gol da vitória espanhola no Estádio da Luz.

Segundo o relato de Vinícius, o meia-atacante argentino Gianluca Prestianni teria utilizado uma expressão racista durante uma discussão em campo. Imagens da transmissão mostraram o jogador argentino cobrindo a boca com a camisa enquanto falava com o brasileiro.

O episódio levou o árbitro a acionar o protocolo antirracismo da Uefa e interromper a partida por cerca de dez minutos.

A repercussão internacional fez com que ex-jogadores e integrantes do Painel da Voz dos Jogadores da Fifa passassem a defender mudanças mais rígidas para situações semelhantes.

Gianluca Prestianni com a boca coberta ao lado de jogador do Real Madrid (foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

Grupo de ex-jogadores apoiou mudança

Criado em 2025, o Painel da Voz dos Jogadores reúne ex-atletas de diversas partes do mundo para auxiliar a Fifa em temas ligados à integridade e ao combate à discriminação.

Entre os integrantes estão nomes como Formiga (ex-volante do Brasil), Didier Drogba (ex-atacante do Chelsea e de Costa do Marfim), George Weah (ex-atacante do Milan e da Libéria) e Blaise Matuidi (ex-volante do PSG e da França).

O grupo defendeu o endurecimento das punições para jogadores que utilizem gestos destinados a esconder possíveis ofensas dentro de campo.

Agora, poucos meses após a entrada em vigor da nova regra, Miguel Almirón se tornou o primeiro atleta a receber cartão vermelho em uma Copa do Mundo por infringir a determinação.

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A notícia Jogador do Paraguai é expulso na Copa por ‘Lei Vini Jr.’; entenda foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo