Meia ex-Vasco faz o gol mais rápido da Copa do Mundo de 2026; assista ao lance (Matías Galarza, ex-Vasco)

O meia Matías Galarza, ex-Vasco, entrou para a história da Copa do Mundo de 2026 neste sábado (20/6). O paraguaio marcou com apenas um minuto e quatro segundos de jogo na partida contra a Turquia e anotou o gol mais rápido desta edição do torneio.

O lance aconteceu logo na primeira chegada do Paraguai ao ataque, no duelo válido pela segunda rodada do Grupo D, disputado no Levi’s Stadium, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Após recuperação de bola no campo ofensivo, Galarza recebeu com liberdade na intermediária e não hesitou. O meio-campista soltou uma forte finalização de pé esquerdo, de fora da área, no canto esquerdo do goleiro turco Uurcan Çakr, que não conseguiu evitar o gol.

O bom chute colocou o Paraguai em vantagem logo nos primeiros instantes da partida e estabeleceu um novo recorde na Copa do Mundo de 2026.

Foi o segundo gol mais rápido da história do Paraguai em Copas. O primeiro foi do zagueiro Ayala, na Copa do Mundo de 1998, contra a Nigéria, aos 58 segundos de bola rolando.

Assista ao lance:

O GOL MAIS RAPIDO DA COPA!!! O Paraguai não perdeu tempo para abrir o placar contra a Turquia! Dá pra fazer muita coisa em um minuto mlk, ESQUECE!



JÁ ESTAMOS AO VIVO COM TURQUIA X PARAGUAI! #CoberturaCazéTV #CopaNaCazéTV pic.twitter.com/merv9Ad9mh — CazéTV (@CazeTVOficial) June 20, 2026

Galarza no Vasco

Matías Galarza teve passagem pelo Vasco. O meio-campista chegou ao clube carioca em 2020 para integrar a equipe sub-20 e rapidamente ganhou espaço entre os profissionais. Ao todo, disputou 58 partidas oficiais com a camisa cruz-maltina e marcou cinco gols.

O primeiro deles saiu em março de 2021, na vitória por 3 a 1 sobre o Macaé. Após se destacar em São Januário, o jogador seguiu carreira no futebol argentino (atualmente está no River Plate) e passou a ganhar espaço também na seleção principal do Paraguai.

Paraguai busca reação na Copa

O confronto diante da Turquia tem peso importante para os paraguaios. Na estreia do Grupo D, a equipe foi goleada pelos Estados Unidos por 4 a 1.

Já a Turquia também entrou pressionada após ser derrotada pela Austrália por 2 a 0 na primeira rodada.

Por isso, o gol relâmpago de Galarza pode ter papel decisivo na luta pela sobrevivência das duas seleções na Copa do Mundo.

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A notícia Meia ex-Vasco faz o gol mais rápido da Copa do Mundo de 2026; assista ao lance foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo