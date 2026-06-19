Sentiu! Árbitro precisa de atendimento médico durante EUA x Austrália (Felix Zwayer apitou a vitória dos EUA por 2 a 0 sobre a Austrália, pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo)

Árbitro arrependido com o tempo de acréscimo? Hora da descontração. Felix Zwayer, dono do apito na vitória dos Estados Unidos por 2 a 0 sobre a Austrália, nesta sexta-feira (19/6), pela segunda rodada do Grupo D, caiu no gramado do Lumen Field, em Seattle. na reta final do embate e precisou de atendimento médico.

Por causa da pausa para hidratação, das muitas substituições (sete) e de outras paradas naturais da partida, Felix Zwayer estendeu o segundo tempo por seis minutos. No segundo minuto extra, o árbitro deu indícios de que não estava tudo bem.

Ele deixou a entrada da grande área da Austrália para se mover para o centro do campo já mancando. A situação piorou quando a Austrália roubou bola e puxou contra-ataque, forçando Felix Zwayer a acompanhar a jogada em maior velocidade. A transmissão até flagrou o momento em que o dono do apito dá um tranco sozinho.

A sorte é que o zagueiro Richards parou a jogada com falta. Depois de exibir o amarelo para o defensor, Felix Zwayer caiu no gramado. O volante O’Neill, da Austrália, alongou as pernas do profissional, que logo recebeu orientação de um dos médicos da partida e uma bebida energética levada pela assistente Katia Itzel García.

O árbitro não se queixou de dores nos minutos restantes e apitou o fim da partida aos 53 minutos. Evidentemente, deu mais tempo porque precisou ser atendido.

EUA e Austrália na Copa

Com a vitória, os Estados Unidos chegaram aos seis pontos e se garantiram na segunda fase – ou 16 avos de final – da Copa do Mundo. A Austrália segue com três e pode ser ultrapassada por Paraguai, em quarto, com zero, na madrugada a equipe sul-americana enfrenta a Turquia (terceira, também com zero), à meia-noite (de Brasília), no Levis Stadium, em Santa Clara, nos EUA.

As equipes jogam a terceira rodada na próxima quinta-feira (25/6), às 23h (de Brasília). Os EUA encaram a Turquia no SoFi Stadium, em Los Angeles; e a Austrália mede forças com o Paraguai no Levis Stadium, em Santa Clara.

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