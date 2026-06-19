EUA vencem Austrália e se classificam ao mata-mata da Copa do Mundo
Anfitriões, EUA derrotaram Austrália por 2 a 0, nesta sexta-feira (19/6), no Lumen Field, em Seattle, e avançaram ao mata-mata da Copa com uma rodada de antecedência
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Os Estados Unidos estão garantidos na segunda fase – ou 16 avos de final – da Copa do Mundo! Com certa tranquilidade, os anfitriões avançaram nesta sexta-feira (19/6), ao derrotarem a Austrália por 2 a 0, no Lumen Field, em Seattle, pela segunda rodada do Grupo D.
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Esperava-se um confronto mais equilibrado no primeiro tempo. Antes do início do Mundial, inclusive, a Austrália era tida como favorita no embate. Mas, desde a primeira partida, os Estados Unidos, liderados por Pochettino, surpreenderam positivamente na postura. Depois de derrotarem o Paraguai por 4 a 1, fizeram primeiro tempo consistente e marcaram com Burgess (contra) e Freeman.
Na etapa complementar, a Austrália – diferente no papel – se tornou superior, rondou a grande área adversária e assustou em diferentes momentos. Contudo, a pressão não surtiu efeito. O país insular terá de buscar a classificação na terceira rodada.
EUA e Austrália na Copa
Os Estados Unidos chegaram aos seis pontos e se classificaram para a segunda fase com uma rodada de antecedência. A Austrália segue com três e pode ser ultrapassada por Paraguai, em quarto, com zero, na madrugada – a equipe sul-americana enfrenta a Turquia (terceira, também com zero), à meia-noite (de Brasília), no Levi’s Stadium, em Santa Clara, nos EUA.
As equipes jogam a terceira rodada na próxima quinta-feira (25/6), às 23h (de Brasília). Os EUA encaram a Turquia no SoFi Stadium, em Los Angeles; e a Austrália mede forças com o Paraguai no Levi’s Stadium, em Santa Clara.
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|Clube
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|D
|1
|Estados Unidos
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|Austrália
|3
|2
|1
|0
|1
|3
|Turquia
|0
|1
|0
|0
|1
|4
|Paraguai
|0
|1
|0
|0
|1
EUA x Austrália
A Austrália criou a primeira oportunidade ao aproveitar saída errada dos donos da casa, logo no primeiro minuto, dando indícios de que teria postura agressiva. Ensaiou chegadas pelas laterais antes da pausa para hidratação, mas não passou disso – até teve dificuldades de ficar com a bola. Os Estados Unidos, por sua vez, dominaram a parcial e transformaram a superioridade ofensiva e a organização em dois tentos.
Aos 10 minutos, o zagueiro Burgess tentou tirar cruzamento e mandou para a própria meta. Já na reta final, aos 43, o lateral-direito Freeman aproveitou sobra de finalização bloqueada e cabeceou – em campo, o árbitro Felix Zwayer ergueu o braço, indicando impedimento, mas o VAR traçou as linhas e validou o tento: 2 a 0.
Insatisfeito com a passividade da equipe, o comandante Tony Popovic promoveu mudanças em todos os setores da equipe durante o intervalo. A primeira meta era não sofrer mais. Finalmente, a Austrália conseguiu trocar passes, rodear a área e assustar, tornando-se superior na etapa complementar.
Ao longo da parcial, a Austrália acumulou oportunidades, mas pecou muito nas conclusões e as desperdiçou. Placar inalterado. A equipe ainda reclamou de pênalti não marcado pela arbitragem.
EUA X Austrália
EUA
Freese; Freeman, Richards, Ream, Antonee Robinson (Trusty, aos 35′ do 2ºT); Adams, Tillman e McKennie (Reyna, aos 50′ do 2ºT); Dest (Scally, aos 34′ do 2ºT), Balogun (Wright, aos 50′ do 2ºT) e Pepi (Berhalter, aos 28′ do 2ºT). Técnico: Mauricio Pochettino.
Austrália
Beach; Italiano, Circati, Souttar, Burgess (Geria, no intervalo) e Bos; O’Neill e Okon-Engstler (Irvine, aos 31′ do 2ºT) ; Leckie (Volpato, aos 15′ do 2ºT), Velupillay (Metcalfe, no intervalo) e Touré (Irankunda, no intervalo). Técnico: Tony Popovic.
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- Local: Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos
- Motivo: 2ª rodada do Grupo D da Copa do Mundo de 2026
- Gols: Burgess, aos 10′ do 1ºT (EUA); Freeman, aos 43′ do 2ºT (EUA)
- Árbitro: Felix Zwayer
- Assistentes: Robert Kempter e Christian Dietz
- VAR: Bastian Dankert
- Cartões amarelos: Bos, aos 15′ do 1ºT (AUS); Circati, aos 31′ do 1ºT (AUS); Antonee Robinson, aos 10′ do 2ºT (EUA); Souttar, aos 42′ do 2ºT (AUS); Balogun, aos 43′ do 2ºT (EUA); Italiano, aos 43′ do 2ºT (AUS); Richards, aos 47′ do 2ºT EUA)
- Cartão vermelho:
- Público: pessoas
A notícia EUA vencem Austrália e se classificam ao mata-mata da Copa do Mundo foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha