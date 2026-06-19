Sorte em dose dupla na Copa: EUA se aproveitam de gol contra, agora diante da Austrália (Burgess, zagueiro da Austrália, marcou contra para os Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo)

Às vezes, a competência também é premiada com um pouco de sorte. Pela segunda vez consecutiva na atual edição da Copa do Mundo, os Estados Unidos se aproveitaram de gol contra, agora diante da Austrália. As equipes medem forças nesta sexta-feira (19/6), no Lumen Field, em Seattle, pela segunda rodada do Grupo D.

O azarado é Burgess. Aos 10 minutos do primeiro tempo, o zagueiro australiano tentou interceptar cruzamento feito pelo atacante Balogun, mandou para a própria meta e abriu o marcador para os Estados Unidos. No intervalo, por opção do técnico Tony Popovic, o defensor deu lugar a Geria.

Rotineiro? Curiosamente, há menos de um ano, Burgess protagonizou momento bizarro na Championship, a segunda divisão do Campeonato Inglês. Em 8 de novembro de 2025, quando defendia o Swansea City, o zagueiro marcou dois gols contras e ajudou o Ipswich Town a vencer por 4 a 1.

Àquela altura, a Austrália não fazia apresentação convincente. Pelo contrário. Tinha dificuldades de rodar bola e caia no envolvimento dos EUA. Depois de pressionarem, os donos da casa ampliaram. Aos 43 minutos, o lateral-direito Freeman marcou o segundo. A equipe de Burgess melhorou o rendimento no segundo tempo.

Sorte em dose dupla

O termo ‘sorte em dose dupla’ diz respeito ao primeiro jogo dos EUA na Copa. Na vitória por 4 a 1 sobre Paraguai, os anfitriões também contaram com gol contra: na ocasião, o meio-campista Bobadilla, jogador do São Paulo, abriu o marcador logo aos sete minutos.

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A notícia Sorte em dose dupla na Copa: EUA se aproveitam de gol contra, agora diante da Austrália foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha