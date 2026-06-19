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Torcedores da Seleção Brasileira apelam a Rocky Balboa para amaldiçoar Argentina

Em Filadélfia, na terra de Rocky Balboa, Seleção Brasileira encara o Haiti, nesta sexta-feira (19/6), às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo C da Copa

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SC
Sofia Cunha
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Sofia Cunha
Repórter
19/06/2026 16:11

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Torcedores da Seleção Brasileira apelam a Rocky Balboa para amaldiçoar Argentina
Torcedores da Seleção Brasileira apelam a Rocky Balboa para amaldiçoar Argentina crédito: No Ataque Internacional
Torcedores da Seleção Brasileira apelam a Rocky Balboa para amaldiçoar Argentina
Torcedores da Seleção Brasileira apelam a Rocky Balboa para amaldiçoar Argentina (Estátua de Rocky Balboa na Filadélfia, nos Estados Unidos)

Torcedores da Seleção Brasileira já estão na Filadélfia para o duelo com o Haiti, nesta sexta-feira (19/6), às 21h30 (de Brasília), no Lincoln Financial Field, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Um dos pontos de concentração é a faixada do Museu de Arte, onde está localizada a tradicional estátua de Rocky Balboa – personagem fictício que dá nome ao filme. Mas cuidado, há de se tomar cuidado com o monumento!

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Reza a lenda que o time cuja camiseta for vestida na estátua de Rocky Balboa tropeça no compromisso posterior. O Equador provou da maldição nesta edição da Copa do Mundo. Antes da estreia, torcedores uniformizaram a escultura e… adivinha? Derrota por 1 a 0 para a Copa do Marfim, pela primeira rodada do Grupo E.

Cientes da narrativa, torcedores da Seleção Brasileira cutucaram a maior rival e vestiram Rocky Balboa com o uniforme da Argentina – estampado com o número 10 do meia-atacante Lionel Messi. Para que a equipe nacional não seja atormentada pela maldição, há, horas antes do embate com o Haiti, responsáveis por carregar placas com aviso para os leigos: ‘Atenção, proibido vestir o Rock com as cores do Brasil’.

Zika reversa?

O No Ataque, presente na Filadélfia para o próximo compromisso da Seleção Brasileira, ouviu um relato que coloca em xeque a ação mencionada anteriormente. Segundo um torcedor, a estátua de Rocky Balboa sabe quando a intenção é amaldiçoar o time rival e lança a ‘zika reversa’. A ver se algum time sairá prejudicado nessa história.

A Argentina volta a campo nesta segunda-feira (22/6), quando encontra a Áustria no AT&T Stadium, em Arlington, nos EUA, pela segunda rodada do Grupo J.

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A notícia Torcedores da Seleção Brasileira apelam a Rocky Balboa para amaldiçoar Argentina foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha

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