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Em qual canal vai passar EUA x Austrália hoje (19/6)?

Estados Unidos e Austrália medem forças nesta sexta-feira (19/6), às 16h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo

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SC
Sofia Cunha
SC
Sofia Cunha
Repórter
19/06/2026 14:03

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Em qual canal vai passar EUA x Austrália hoje (19/6)?
Em qual canal vai passar EUA x Austrália hoje (19/6)? crédito: No Ataque Internacional
Em qual canal vai passar EUA x Austrália hoje (19/6)?
Em qual canal vai passar EUA x Austrália hoje (19/6)? (Folarin Balogun e Antonee Robinson celebram gol dos EUA na Copa do Mundo)

Estados Unidos e Austrália se enfrentam no campo do Lumen Field, em Seattle, nesta sexta-feira (19/6), às 16h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo. O No Ataque informa, a seguir, qual canal transmitirá o embate.

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Copa do Mundo (em 18/06/2026)
GRUPO D
# Clube P J V E D
1 Estados Unidos 3 1 1 0 0
2 Austrália 3 1 1 0 0
3 Turquia 0 1 0 0 1
4 Paraguai 0 1 0 0 1
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EUA e Austrália estrearam com vitória na competição. Os anfitriões golearam o Paraguai por 4 a 1 em atuação convincente e assumiram a liderança. Já os Socceroos derrotaram a Turquia por 2 a 0 e fecharam a primeira rodada em segundo lugar, com os mesmos três pontos.

Turquia e Paraguai, ambos com zero ponto, aparecem em terceiro e quarto, respectivamente. Ou seja, se houver um vencedor entre EUA e Austrália, a classificação à próxima etapa está garantida. Nesta edição do Mundial, avançam os dois primeiros colocados de cada chave e os oito melhores terceiros.

EUA x Austrália: em qual canal vai passar?

Quem quiser acompanhar o confronto entre Estados Unidos e Austrália terá uma opção: Cazé TV, no YouTube.

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Copa do Mundo
EUA × AUS
19/06/2026 às 16:00

A notícia Em qual canal vai passar EUA x Austrália hoje (19/6)? foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha

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