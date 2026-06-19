Em qual canal vai passar EUA x Austrália hoje (19/6)?
Estados Unidos e Austrália medem forças nesta sexta-feira (19/6), às 16h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo
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Estados Unidos e Austrália se enfrentam no campo do Lumen Field, em Seattle, nesta sexta-feira (19/6), às 16h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo. O No Ataque informa, a seguir, qual canal transmitirá o embate.
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|Clube
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|D
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|Estados Unidos
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|1
|0
|0
|2
|Austrália
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|Turquia
|0
|1
|0
|0
|1
|4
|Paraguai
|0
|1
|0
|0
|1
EUA e Austrália estrearam com vitória na competição. Os anfitriões golearam o Paraguai por 4 a 1 em atuação convincente e assumiram a liderança. Já os Socceroos derrotaram a Turquia por 2 a 0 e fecharam a primeira rodada em segundo lugar, com os mesmos três pontos.
Turquia e Paraguai, ambos com zero ponto, aparecem em terceiro e quarto, respectivamente. Ou seja, se houver um vencedor entre EUA e Austrália, a classificação à próxima etapa está garantida. Nesta edição do Mundial, avançam os dois primeiros colocados de cada chave e os oito melhores terceiros.
EUA x Austrália: em qual canal vai passar?
Quem quiser acompanhar o confronto entre Estados Unidos e Austrália terá uma opção: Cazé TV, no YouTube.
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A notícia Em qual canal vai passar EUA x Austrália hoje (19/6)? foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha