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EUA x Austrália: onde assistir ao vivo e escalações pela Copa do Mundo

Estados Unidos e Austrália se enfrentam nesta sexta-feira (19/6), às 16h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo

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SC
Sofia Cunha
SC
Sofia Cunha
Repórter
19/06/2026 05:07

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EUA x Austrália: onde assistir ao vivo e escalações pela Copa do Mundo
EUA x Austrália: onde assistir ao vivo e escalações pela Copa do Mundo crédito: No Ataque Internacional
EUA x Austrália: onde assistir ao vivo e escalações pela Copa do Mundo
EUA x Austrália: onde assistir ao vivo e escalações pela Copa do Mundo (Giovanni Reyna, meia-atacante dos EUA; e Connor Metcalfe, meio-campista da Austrália)

Donos da casa, os Estados Unidos recebem a Austrália no Lumen Field, em Seattle, nesta sexta-feira (19/6), às 16h (de Brasília). O embate reunirá as duas equipes do Grupo D que pontuaram e pode encaminhar a classificação de uma delas para a segunda fase – ou 16 avos de final. O No Ataque informa, a seguir, onde assistir ao vivo e mais informações.

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Os Estados Unidos estrearam em grande estilo: vitória convincente – e surpreendente em função da atuação consistente – por 4 a 1 sobre o Paraguai, três pontos na bagagem e a liderança da chave. A Austrália, por sua vez, derrotou a Turquia por 2 a 0 e assumiu a vice-liderança.

Turquia e Paraguai, ambos com zero ponto, aparecem em terceiro e quarto, respectivamente. Ou seja, se houver um vencedor entre EUA e Austrália, a classificação à próxima etapa está garantida. Nesta edição do Mundial, avançam os dois primeiros colocados de cada chave e os oito melhores terceiros.

EUA x Austrália: onde assistir

O duelo entre Estados Unidos e Austrália será transmitido com exclusividade pela Cazé TV, no YouTube.

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EUA x Austrália: prováveis escalações

  • Provável escalação dos EUA: Freese, Freeman, Richards, Ream e Robinson; Tillman, Dest, Adams, McKennie e Pulisic; Balogun. Técnico: Mauricio Pochettino.
  • Provável escalação da Austrália: Beach, Circati, Souttar e Burgess; Italiano, ONeill, Metcalfe e Bos; Irankunda, Okon-Engstler e Mohamed Touré. Técnico: Tony Popovic.

EUA x Austrália: arbitragem

  • Árbitro: Félix Zwayer (ALE)
  • Assistentes: Robert Kempter (ALE) e Stefan Lupp (ALE)
  • VAR: não divulgado

A notícia EUA x Austrália: onde assistir ao vivo e escalações pela Copa do Mundo foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha

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