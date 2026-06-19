México aproveita falha da Coreia do Sul, vence e vai ao mata-mata da Copa (Luis Romo fez o gol mexicano no jogo)

O México conquistou uma vitória importante na Copa do Mundo de 2026. Na noite desta quinta-feira (18/6), no Estádio Akron, em Guadalajara, os anfitriões derrotaram a Coreia do Sul por 1 a 0, pela segunda rodada do Grupo A.

Em uma partida equilibrada e marcada por poucas oportunidades claras de gol, os mexicanos aproveitaram uma falha da defesa sul-coreana logo no início do segundo tempo. Luis Romo foi o responsável por balançar as redes e garantir o triunfo que leva a seleção ao mata-mata, de forma antecipada.

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Com o resultado, o México chega a seis pontos e assume posição confortável na liderança da chave. Já a Coreia do Sul permanece com três pontos e decidirá seu futuro na competição na última rodada.

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

México e Coreia do Sul fizeram uma etapa inicial equilibrada, movimentada e marcada por muitas disputas físicas no meio-campo.

Empurrado pela torcida em Guadalajara, o México tentou assumir o controle das ações desde os primeiros minutos. A equipe comandada por Javier Aguirre adiantou as linhas de marcação e procurou pressionar a saída de bola dos asiáticos, explorando principalmente as jogadas pelos lados do campo com Roberto Alvarado e Brian Gutiérrez.

A Coreia do Sul, porém, não se intimidou com o ambiente favorável aos anfitriões. Com tranquilidade, a equipe de Hong Myung-bo conseguiu suportar a pressão inicial, esfriou o ritmo da partida e passou a trocar passes com paciência, evitando que os mexicanos transformassem o volume ofensivo em chances claras de gol.

Apesar da intensidade e da movimentação constante dos dois lados, as oportunidades reais foram escassas. O México teve mais presença no campo ofensivo, enquanto os sul-coreanos tentaram acelerar em transições lideradas por Son Heung-min e Kang-in Lee.

As defesas levaram a melhor sobre os ataques, e o empate sem gols persistiu até o intervalo.

Lance do primeiro tempo entre México e Coreia do Sul (foto: Ulises RUIZ / AFP)

Segundo tempo

A partida ganhou em emoção logo após o intervalo. Aos quatro minutos, o México aproveitou uma falha inacreditável da defesa sul-coreana para abrir o placar.

Após cruzamento para a área, o goleiro Kim Seung-gyu saiu para fazer a defesa, mas se chocou com o zagueiro Gi-Hyuk Lee. A bola escapou das mãos do arqueiro e sobrou limpa para Luis Romo, que finalizou de primeira para colocar os donos da casa em vantagem diante de um Estádio Akron lotado: 1 a 0.

O gol obrigou a Coreia do Sul a adiantar suas linhas e aumentar o volume ofensivo. A equipe asiática passou a circular mais a bola no campo de ataque e tentou acelerar as ações com Son Heung-min e Kang-in Lee. O México, porém, não se acomodou com a vantagem e continuou buscando o segundo gol, principalmente em transições rápidas pelos lados do campo.

O cenário transformou a partida em um duelo aberto, com as duas seleções encontrando espaços e alternando momentos de domínio. Enquanto os sul-coreanos buscavam o empate, os mexicanos levavam perigo nos contra-ataques e exploravam o apoio da torcida para manter a intensidade.

Após a parada para hidratação, porém, o confronto voltou a ficar mais equilibrado. As equipes diminuíram o ritmo e passaram a encontrar mais dificuldades para criar oportunidades claras de gol.

Aos 30 minutos, quase Raúl Jiménez fez o segundo dele na Copa, mas parou no goleiro coreano, que praticou boa defesa após chute cruzado da direita.

A situação da Coreia do Sul ficou ainda mais complicada com a saída de Son Heung-min. Sem sua principal referência técnica e ofensiva, os asiáticos perderam poder de fogo e passaram a depender mais de cruzamentos e jogadas individuais.

Nos minutos finais, os sul-coreanos até tentaram pressionar em busca do empate, ocupando o campo de ataque e rondando a área mexicana. A pressão, contudo, teve pouca efetividade diante da boa organização defensiva dos anfitriões.

Aos 41 minutos, o goleiro Rangel fez dois milagres que garantiram o triunfo mexicano.

Assim, o México administrou a vantagem construída no início da etapa complementar e confirmou a vitória por 1 a 0, resultado que classifica a equipe para o mata-mata da Copa do Mundo.

Lance do segundo tempo do jogo entre México e Coreia do Sul (foto: Ulises RUIZ / AFP)

Situação do Grupo A

Com a vitória, o México chega aos seis pontos e se classifica.

A Coreia do Sul permanece com três pontos e decidirá sua classificação na última rodada da fase de grupos.

Copa do Mundo GRUPO A # Clube P J V E D 1 México 4 2 1 1 0 2 Coreia do Sul 4 2 1 1 0 3 Rep. Tcheca 1 2 0 1 1 4 África do Sul 1 2 0 1 1 Ver Tabela completa

Próximos jogos

México

24/6, às 22h (de Brasília): México x República Tcheca Estádio Azteca, Cidade do México

Coreia do Sul

24/6, às 22h (de Brasília): Coreia do Sul x África do Sul Estádio BBVA, em Monterrey

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México 1 x 0 Coreia do Sul

México: Raúl Rangel; Edson Álvarez, Jorge Sánchez, Johan Vásquez e Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo (Obed Vargas) e Brian Gutiérrez (Orbelín Pineda); Roberto Alvarado (Israel Reyes), Julián Quiñones e Raúl Jiménez (Santiago Giménez). Técnico : Javier Aguirre.

Raúl Rangel; Edson Álvarez, Jorge Sánchez, Johan Vásquez e Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo (Obed Vargas) e Brian Gutiérrez (Orbelín Pineda); Roberto Alvarado (Israel Reyes), Julián Quiñones e Raúl Jiménez (Santiago Giménez). : Javier Aguirre. Coreia do Sul: Kim Seung-gyu; Han-Beon Lee, Kim Min-jae e Gi-Hyuk Lee; Young-woo Seol (Yang Hyun-Jun), Hwang In-beom, Seung Ho Paik (Gue-sung Cho) e Kim Moon-hwan (Ji-sung Eom); Kang-in Lee, Jae-sung Lee (Hwang Hee-chan) e Son Heung-min (Hyeon-gyu Oh). Técnico: Hong Myung-bo.

Motivo: 2ª rodada do Grupo A da Copa do Mundo de 2026

2ª rodada do Grupo A da Copa do Mundo de 2026 Data e horário: 18 de junho de 2026 (quinta-feira), às 22h (de Brasília)

18 de junho de 2026 (quinta-feira), às 22h (de Brasília) Local: Estádio Akron, em Guadalajara, México

Estádio Akron, em Guadalajara, México Gol: Luis Romo, aos 4′ do 2ºT (MEX)

Luis Romo, aos 4′ do 2ºT (MEX) Cartões amarelos : Kang-in Lee, aos 4′ do 2ºT; Seung Ho Paik, aos 13′ do 2º (COR)

: Kang-in Lee, aos 4′ do 2ºT; Seung Ho Paik, aos 13′ do 2º (COR) Cartões vermelhos :

: Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguai)

Gustavo Tejera (Uruguai) Assistentes: Carlos Barreiro (Uruguai) e Nicolás Taran (Uruguai)

Carlos Barreiro (Uruguai) e Nicolás Taran (Uruguai) VAR: Leodan González (Uruguai)

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