Lambança na Copa! Defesa da Coreia do Sul se atrapalha e entrega gol para o México; veja (Luis Romo e Erik Lira comemoram o gol do México sobre a Coreia do Sul)

O México contou com uma ajuda inesperada da defesa da Coreia do Sul para abrir o placar na partida desta quinta-feira (18/6), pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo de 2026.

Logo aos quatro minutos do segundo tempo, uma falha de comunicação entre o goleiro Kim Seung-gyu e o zagueiro Gi-Hyuk Lee resultou em um gol praticamente de presente para os donos da casa no Estádio Akron, em Guadalajara.

Após um cruzamento levantado na área mexicana, Kim Seung-gyu saiu do gol para fazer a defesa e aparentava ter o lance sob controle. No entanto, o arqueiro se chocou com o companheiro Gi-Hyuk Lee no momento da interceptação.

Com a trombada, o goleiro sul-coreano não conseguiu segurar a bola, que caiu limpa nos pés do meio-campista Luis Romo.

Atento ao lance, o camisa 7 mexicano não desperdiçou a oportunidade. De primeira, ele finalizou para o fundo das redes e levou ao delírio os milhares de torcedores presentes em Guadalajara.

Veja o lance do gol de Luis Romo

Situação do Grupo A

México e Coreia do Sul iniciaram a rodada empatados com três pontos. Os mexicanos venceram a África do Sul por 2 a 0 na estreia, enquanto os sul-coreanos superaram a República Tcheca por 2 a 1.

Quem vencer o confronto desta quinta-feira ficará muito próximo da classificação às oitavas de final da Copa do Mundo.

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A notícia Lambança na Copa! Defesa da Coreia do Sul se atrapalha e entrega gol para o México; veja foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo