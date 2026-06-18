Lambança na Copa! Defesa da Coreia do Sul se atrapalha e entrega gol para o México; veja
Falha de comunicação entre o goleiro Kim Seung-gyu e o zagueiro Gi-Hyuk Lee resultou em um gol de presente para o México
compartilheSIGA
O México contou com uma ajuda inesperada da defesa da Coreia do Sul para abrir o placar na partida desta quinta-feira (18/6), pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo de 2026.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Logo aos quatro minutos do segundo tempo, uma falha de comunicação entre o goleiro Kim Seung-gyu e o zagueiro Gi-Hyuk Lee resultou em um gol praticamente de presente para os donos da casa no Estádio Akron, em Guadalajara.
Após um cruzamento levantado na área mexicana, Kim Seung-gyu saiu do gol para fazer a defesa e aparentava ter o lance sob controle. No entanto, o arqueiro se chocou com o companheiro Gi-Hyuk Lee no momento da interceptação.
Com a trombada, o goleiro sul-coreano não conseguiu segurar a bola, que caiu limpa nos pés do meio-campista Luis Romo.
Atento ao lance, o camisa 7 mexicano não desperdiçou a oportunidade. De primeira, ele finalizou para o fundo das redes e levou ao delírio os milhares de torcedores presentes em Guadalajara.
Veja o lance do gol de Luis Romo
June 19, 2026
Situação do Grupo A
México e Coreia do Sul iniciaram a rodada empatados com três pontos. Os mexicanos venceram a África do Sul por 2 a 0 na estreia, enquanto os sul-coreanos superaram a República Tcheca por 2 a 1.
Quem vencer o confronto desta quinta-feira ficará muito próximo da classificação às oitavas de final da Copa do Mundo.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A notícia Lambança na Copa! Defesa da Coreia do Sul se atrapalha e entrega gol para o México; veja foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo