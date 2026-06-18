Haiti na Copa: o futebol de um país que resiste entre crises, revoluções e esperança (Jogadores do Haiti antes de partida)

Quando o Haiti entrar em campo contra o Brasil nesta sexta-feira (19/6), pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026, carregará muito mais do que uma camisa de futebol.

A seleção haitiana representa um dos países mais singulares do planeta. Primeira nação da América Latina a conquistar a independência, única república fundada a partir de uma revolta vitoriosa de escravizados e dona de uma das histórias mais turbulentas do continente, o Haiti chega ao Mundial tentando transformar o futebol em símbolo de resistência.

Os haitianos voltaram à Copa do Mundo após 52 anos. A última participação havia sido em 1974. Desde então, o país atravessou ditaduras, golpes de Estado, intervenções estrangeiras, terremotos devastadores, crises econômicas e, mais recentemente, o avanço de gangues armadas que colocaram parte do território sob estado permanente de insegurança. Mesmo assim, o futebol sobrevive, conforme a reportagem de No Ataque esmiúça a seguir.

País derrotou Napoleão

Para entender o Haiti atual, é impossível separar o futebol da história. O território foi uma das colônias mais lucrativas da França durante o século XVIII. A riqueza vinha do trabalho de centenas de milhares de africanos escravizados nas plantações de açúcar.

Inspirados pelos ideais da Revolução Francesa, os escravizados iniciaram uma rebelião em 1791. Lideranças como Toussaint Louverture e, posteriormente, Jean-Jacques Dessalines enfrentaram o poderoso exército francês enviado por Napoleão Bonaparte.

Após anos de guerra, os haitianos venceram. Em 1º de janeiro de 1804, nasceu o Haiti, primeira república negra do mundo moderno e primeira nação independente da América Latina.

A vitória histórica, entretanto, teve um preço alto. Durante décadas, o país sofreu isolamento diplomático e econômico. Em 1825, foi obrigado pela França a pagar uma gigantesca indenização para ser reconhecido internacionalmente, dívida que comprometeu a economia haitiana por mais de um século.

Crises que atravessam gerações

A instabilidade política se tornou uma constante ao longo da história haitiana. O país viveu sucessivos golpes, ocupação militar dos Estados Unidos entre 1915 e 1934, além da longa ditadura da família Duvalier.

Foram quase três décadas de um regime autoritário comandado pela família Duvalier entre 1957 e 1986. Primeiro sob François “Papa Doc” Duvalier e, depois, sob seu filho Jean-Claude “Baby Doc”. O período ficou marcado pela repressão política, pela violência praticada contra opositores e por um forte culto à personalidade dos governantes.

Jean-Claude “Baby Doc”, um dos líderes do Haiti ao longo de mais de 20 anos (foto: REUTERS/Eduardo Munoz)

Nas últimas décadas, a situação foi agravada por desastres naturais. O terremoto de 2010 matou centenas de milhares de pessoas e destruiu grande parte da infraestrutura nacional.

Pessoas observam prédios danificados em Jeremie, Haiti, após um terremoto atingir o oeste do país (foto: Richard PIERRIN / AFP)

Mais recentemente, o assassinato do presidente Jovenel Moïse, em 2021, abriu um vácuo de poder que favoreceu o fortalecimento de grupos armados. Hoje, parte significativa da população convive com deslocamentos forçados, violência e insegurança alimentar.

Seleção que não consegue jogar em casa

A crise também atingiu diretamente o futebol. Durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o Haiti não disputou sequer uma partida em seu território.

O principal estádio do país, o Sylvio Cator, em Porto Príncipe, foi invadido por gangues armadas em 2024. Um funcionário da federação chegou a ser sequestrado. Sem condições de segurança, a seleção precisou mandar seus jogos em Curaçao.

A situação se agravou ainda mais quando integrantes de grupos criminosos incendiaram o Fifa Goal Center, centro de desenvolvimento responsável pela formação de diversas gerações de jogadores haitianos.

Incêndios criminosos no Haiti

Curiosamente, o técnico francês Sébastien Migné, responsável pela classificação histórica ao Mundial, jamais visitou o Haiti.

“É impossível, porque é muito perigoso”, admitiu o treinador em entrevista à revista France Football.

Porto Príncipe: polo da rivalidade no país

Mesmo diante das dificuldades, o futebol segue sendo o esporte mais popular do Haiti. A modalidade é administrada pela Federação Haitiana de Futebol e movimenta milhares de torcedores espalhados pelo país e pela diáspora haitiana.

Historicamente, a maior rivalidade envolve dois clubes da capital Porto Príncipe. O Racing Club Haïtien é o maior campeão nacional, com 14 títulos, enquanto o Violette Athletic Club é um dos clubes mais tradicionais do Caribe e conquistou a Liga dos Campeões da Concacaf em 1984.

Time do Racing Club Haitien em 2026 (foto: Duvlgação/Racing Club Haitien em 2026)

Time do Violette Athletic Club em 2026 (foto: Divulgação/Violette)

Outras equipes importantes do futebol haitiano incluem AS Capoise, Don Bosco, Baltimore SC, Racing des Gonaïves, Arcahaie FC, América des Cayes e Cavaly AS.

Boa parte dos clubes enfrenta dificuldades estruturais provocadas pela crise econômica e pela instabilidade social do país.

Manno Sanon, o Pelé haitiano

Nenhum jogador é mais importante para a história do futebol haitiano do que Wilfried Louis Emmanuel Sanon. Conhecido como Manno Sanon, o atacante é considerado até hoje o maior jogador da história do país.

Foi ele quem colocou o Haiti definitivamente no mapa do futebol mundial. Na Copa do Mundo de 1974, marcou os dois únicos gols da seleção haitiana em Mundiais.

O mais famoso deles saiu diante da Itália. Logo no início do segundo tempo, Sanon recebeu lançamento, invadiu a área e venceu o lendário goleiro Dino Zoff. O gol encerrou uma sequência de 1.143 minutos sem sofrer gols do arqueiro italiano, então recorde mundial.

Embora o Haiti tenha perdido a partida por 3 a 1, aquele lance entrou para a história das Copas. Até hoje, Sanon é tratado como o “Pelé haitiano”.

Enterro de Sannon gerou comoção nacional no Haiti, em 2008 (foto: Thony BELIZAIRE/AFP)

Quem são as estrelas da atual seleção

A geração atual é bastante diferente daquela de 1974. Quase todos os jogadores atuam fora do Haiti.

O principal nome da equipe é o meia Jean-Ricner Bellegarde, do Wolverhampton, da Inglaterra, considerado atualmente como uma das referências da seleção.

Jean-Ricner Bellegarde em ação contra a Escócia na Copa de 2026 (foto: Buda Mendes/AFP)

Outro destaque é o atacante Duckens Nazon. Maior artilheiro haitiano em atividade, ele viveu recentemente uma situação dramática. Nazon defendia o Esteghlal, do Irã, e precisou deixar o país durante o conflito envolvendo Irã, Israel e Estados Unidos.

Duckens Nazon em ação pela seleção haitiana (foto: Megan Briggs/FP)

O atacante levou dias para cruzar a fronteira até chegar em segurança ao Azerbaijão. Também merecem atenção jogadores como Frantzdy Pierrot e a nova geração formada principalmente por atletas nascidos na França, Canadá e Estados Unidos, filhos de haitianos que mantêm ligação com as raízes familiares.

Muito além do futebol

A classificação para a Copa do Mundo foi celebrada no Haiti como uma conquista nacional. Mais do que resultados, a seleção oferece algo raro em um país acostumado a conviver com crises: momentos de união.

Os haitianos chamam sua equipe de “Les Grenadiers” (os Granadeiros). O apelido faz referência aos soldados que lançavam granadas e simboliza resistência, coragem e luta.

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Seleção de Haiti em jogo das Eliminatórias da Concacaf (foto: Ezequiel BECERRA / AFP)

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