Copa: Canadá x Catar tem expulso ainda no primeiro tempo (Árbitro Cristián Garay exibe cartão vermelho para o lateral-esquerdo Homam Ahmed, do Catar)

O cartão vermelho apareceu ainda no primeiro tempo do duelo entre Canadá e Catar, nesta quinta-feira (18/6), no BC Place, em Vancouver, pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo.

Aos 31 minutos, o lateral-esquerdo Homam Ahmed voltou para o vestiário mais cedo. Em um primeiro instante, o árbitro Cristián Garay assinalou pênalti para o Canadá após empurrão do defensor no meia Buchanan. Contudo, com auxílio do VAR, o dono do apito indicou falta na entrada da grande área e ergueu o vermelho – sem muitas contestações.

Àquela altura, o Canadá vencia por 2 a 0, com gols dos atacantes Larin (15 minutos) e Jonathan David (28). A cobrança de falta que sucedeu a expulsão não resultou em bola na rede, mas a vantagem numérica deu ainda mais intensidade para os donos da casa, que marcaram outro tento no primeiro tempo – mais um de David, aos 47.

Copa do Mundo GRUPO B # Clube P J V E D 1 Suíça 4 2 1 1 0 2 Canadá 4 2 1 1 0 3 Bósnia 1 2 0 1 1 4 Catar 1 2 0 1 1 Ver Tabela completa

Outro cartão na quinta-feira

Antes do embate entre Canadá e Catar, telespectadores da Copa do Mundo haviam testemunhado outra expulsão. O zagueiro Tarik Muharemovic recebeu o vermelho na derrota da Bósnia por 4 a 1 para a Suíça, no SoFi Stadium, em Inglewood, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo B.

Cartões vermelhos na Copa

O cartão destinado a Homam Ahmed se trata do quinto vermelho na atual edição da Copa. Os outros três não mencionados anteriormente foram aplicados pelo brasileiro Wilton Pereira Sampaio na partida inaugural: a vitória do México por 2 a 0 sobre a África do Sul, pela primeira rodada do Grupo A, rendeu uma expulsão aos donos da casa e duas aos adversários.

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