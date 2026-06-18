Fiz eletrizante na Copa: Suíça x Bósnia tem cinco gols nos últimos 23 minutos
Suíça derrotou Bósnia por 4 a 1, nesta quinta-feira (18/6), no SoFi Stadium, em Inglewood, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo
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Suíça e Bósnia deixaram toda a emoção do duelo pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo para a reta final. Os cinco gols do embate no SoFi Stadium, em Inglewood, nos Estados Unidos, saíram nos últimos 23 minutos de jogo. Melhor para os Nats, que marcaram quatro.
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|#
|Clube
|P
|J
|V
|E
|D
|1
|Suíça
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|Canadá
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|Catar
|1
|2
|0
|1
|1
|4
|Bósnia
|1
|2
|0
|1
|1
Não é exagero dizer que a intensidade da partida mudou aos 25 minutos do segundo tempo, quando o técnico Murat Yakin acionou Manzambi. O jovem volante de 20 anos de dois gols da Suíça e do lance que resultou na expulsão do zagueiro Tarik Muharemovic, da Bósnia.
Manzambi aproveitou corte ruim da defesa adversária e inaugurou o marcador aos 28 minutos. Na sequência, o volante deixou o atacante Embolo em ótima posição para marcar aos 34. A promessa talvez seria agraciado por uma assistência, mas Tarik Muharemovic impediu a progressão e, como último homem, recebeu o vermelho. A cobrança não resultou em bola na rede, mas a desvantagem numérica deixou a Suíça em plenas condições de ampliar a vantagem.
E assim fez. Aos 38 minutos, Vargas marcou o segundo. Posteriormente, aos 34, Manzambi mostrou estrela novamente e mexeu no marcador. A Bósnia reagiu aos 47, com Mahmic, mas Xhaka logo abafou os ânimos dos rivais e selou o triunfo por 4 a 1, aos 51 da etapa final.
Grupo B da Copa
A Suíça chegou aos quatro pontos, assumiu a liderança do Grupo B e encaminhou a classificação para a segunda fase – ou 16 avos de final. A Bósnia, por sua vez, figura na lanterna, com um ponto, e brigará por vaga na próxima etapa na última rodada. Canadá e Catar, os outros integrantes da chave, fecham a rodada nesta quinta-feira, a partir das 19h (de Brasília).
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A notícia Fiz eletrizante na Copa: Suíça x Bósnia tem cinco gols nos últimos 23 minutos foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha