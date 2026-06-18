Novo vermelho na Copa: defensor da Bósnia para rival da Suíça com carrinho na entrada da área (Tarik Muharemovic, defensor da Bósnia, em disputa de bola com Dan Ndoye, atacante da Suíça)

A segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, aberta nesta quinta-feira (18/6), já rendeu novo cartão vermelho para as estatísticas. Na derrota por 4 a 1 para a Suíça, no SoFi Stadium, em Inglewood, nos Estados Unidos, pelo Grupo B, o zagueiro Tarik Muharemovic parou o atacante Embolo com carrinho na entrada da grande área e voltou para o vestiário mais cedo.

Copa do Mundo GRUPO B # Clube P J V E D 1 Suíça 4 2 1 1 0 2 Canadá 1 1 0 1 0 3 Catar 1 1 0 1 0 4 Bósnia 1 2 0 1 1 Ver Tabela completa

Suíça e Bósnia deixaram as emoções para a segunda parcial. A história mudou de verdade a partir dos 25 minutos, quando Manzambi entrou em campo. Além de ter marcado o primeiro tento da partida, aos 28 minutos, o volante deixou o atacante Embolo em ótima posição para marcar aos 34. O jovem de 20 anos talvez seria agraciado por uma assistência, mas Tarik Muharemovic impediu a progressão.

Último homem, o defensor aplicou um carrinho em Embolo, e o árbitro João Pinheiro não hesitou: falta na entrada da área e cartão vermelho sem o auxílio do VAR – e também sem contestação.

A cobrança não resultou em gol, mas a desvantagem numérica deixou a Suíça em plenas condições de ampliar a vantagem. Aos 38 minutos, Vargas fez o segundo. Aos 34, Manzambi mostrou estrela novamente e marcou. A Bósnia reagiu aos 47, com Mahmic, mas Xhaka logo abafou os ânimos dos rivais e selou o triunfo por 4 a 1.

Tarik Muharemovic of Bosnia has been sent off! Straight Red Card #SUIBIH

pic.twitter.com/bSvHUVTeAM — The Final Whistle (@Rufus_45) June 18, 2026

Cartões vermelhos na Copa

Trata-se do quarto vermelho na atual edição da Copa. Os outros três foram aplicados pelo brasileiro Wilton Pereira Sampaio na partida inaugural: a vitória do México por 2 a 0 sobre a África do Sul, pela primeira rodada do Grupo A, rendeu uma expulsão aos donos da casa e duas aos adversários.

Grupo B da Copa

A Suíça chegou aos quatro pontos, assumiu a liderança do Grupo B e encaminhou a classificação para a segunda fase – ou 16 avos de final. A Bósnia, por sua vez, figura na lanterna, com um ponto, e brigará por vaga na próxima etapa na última rodada. Canadá e Catar, os outros integrantes da chave, fecham a rodada nesta quinta-feira, a partir das 19h (de Brasília).

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