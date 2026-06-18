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Mapa da Copa: Fifa insere Cabo Verde em região do Brasil e revolta atleta

Pela primeira vez na Copa do Mundo, Cabo Verde é um país insular, localizado em um arquipélago na costa da África Ocidental

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SC
Sofia Cunha
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Sofia Cunha
Repórter
18/06/2026 15:45

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Mapa da Copa: Fifa insere Cabo Verde em região do Brasil e revolta atleta
Mapa da Copa: Fifa insere Cabo Verde em região do Brasil e revolta atleta crédito: No Ataque Internacional
Mapa da Copa: Fifa insere Cabo Verde em região do Brasil e revolta atleta
Mapa da Copa: Fifa insere Cabo Verde em região do Brasil e revolta atleta (Vozinha, goleiro do Cabo Verde, ergue a bandeira do país durante a Copa do Mundo)

Atleta de fisiculturismo, Tony Ball Sousa se revoltou com gafe cometida pela Federação Internacional de Futebol (Fifa). Nos arredores do Estádio de Dallas, nos Estados Unidos, a entidade exibiu um mapa com os países que participam da Copa do Mundo e inseriu Cabo Verde em área ocupada na realidade pelo Brasil.

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O fisiculturista, então, gravou um vídeo dando uma breve aula de geografia: “Onde nos colocaram (indicando o Brasil), mas onde estamos (apontando para o arquipélago localizado na costa da África Ocidental)”. Uma mulher complementa: “Não na América do Sul”.

Cabo Verde na Copa

Cabo Verde aproveitou a alteração no formato (48 seleções) para participar da Copa do Mundo pela primeira vez na história. E logo na estreia surpreendeu. Liderado pelo goleiro Vozinha, a seleção africana arrancou empate por 0 a 0 com a temida Espanha, considerada uma das favoritas ao título.

Copa do Mundo (em 18/06/2026)
GRUPO H
# Clube P J V E D
1 Arábia Saudita 1 1 0 1 0
2 Uruguai 1 1 0 1 0
3 Cabo Verde 1 1 0 1 0
4 Espanha 1 1 0 1 0
Ver Tabela completa

Ainda há outra pedreira e bicampeã mundial pelo caminho. Neste domingo (21/6), pela segunda rodada do Grupo H, Cabo Verde encara o Uruguai, às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos EUA. A participação na fase de grupos será encerrada diante da Arábia Saudita, em 26 de junho (sexta-feira), às 21h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston.

O empate com a Espanha faz Cabo Verde sonhar com uma classificação. Nesta edição do Mundial, avançam à segunda fase – ou aos 16 avos de final – os dois primeiros colocados de cada chave e os oito melhores terceiros. Uruguai e Arábia Saudita também empataram na estreia, por 1 a 1. Portanto, todos os integrantes do Grupo H somam um ponto.

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A notícia Mapa da Copa: Fifa insere Cabo Verde em região do Brasil e revolta atleta foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha

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