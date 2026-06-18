Mapa da Copa: Fifa insere Cabo Verde em região do Brasil e revolta atleta
Pela primeira vez na Copa do Mundo, Cabo Verde é um país insular, localizado em um arquipélago na costa da África Ocidental
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Atleta de fisiculturismo, Tony Ball Sousa se revoltou com gafe cometida pela Federação Internacional de Futebol (Fifa). Nos arredores do Estádio de Dallas, nos Estados Unidos, a entidade exibiu um mapa com os países que participam da Copa do Mundo e inseriu Cabo Verde em área ocupada na realidade pelo Brasil.
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O fisiculturista, então, gravou um vídeo dando uma breve aula de geografia: “Onde nos colocaram (indicando o Brasil), mas onde estamos (apontando para o arquipélago localizado na costa da África Ocidental)”. Uma mulher complementa: “Não na América do Sul”.
Cabo Verde na Copa
Cabo Verde aproveitou a alteração no formato (48 seleções) para participar da Copa do Mundo pela primeira vez na história. E logo na estreia surpreendeu. Liderado pelo goleiro Vozinha, a seleção africana arrancou empate por 0 a 0 com a temida Espanha, considerada uma das favoritas ao título.
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|Clube
|P
|J
|V
|E
|D
|1
|Arábia Saudita
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|Uruguai
|1
|1
|0
|1
|0
|3
|Cabo Verde
|1
|1
|0
|1
|0
|4
|Espanha
|1
|1
|0
|1
|0
Ainda há outra pedreira e bicampeã mundial pelo caminho. Neste domingo (21/6), pela segunda rodada do Grupo H, Cabo Verde encara o Uruguai, às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos EUA. A participação na fase de grupos será encerrada diante da Arábia Saudita, em 26 de junho (sexta-feira), às 21h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston.
O empate com a Espanha faz Cabo Verde sonhar com uma classificação. Nesta edição do Mundial, avançam à segunda fase – ou aos 16 avos de final – os dois primeiros colocados de cada chave e os oito melhores terceiros. Uruguai e Arábia Saudita também empataram na estreia, por 1 a 1. Portanto, todos os integrantes do Grupo H somam um ponto.
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A notícia Mapa da Copa: Fifa insere Cabo Verde em região do Brasil e revolta atleta foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha