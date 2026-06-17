Técnico questiona decisão que pode tirar jogador da Copa: Não teve nem VAR com o Messi (Hugo Broos, técnico da África do Sul)

O cartão vermelho recebido na derrota por 2 a 0 para o México, na última quinta-feira (11/6), pela primeira rodada do Grupo A, custou caro para Themba Zwane. O atacante da África do Sul foi penalizado pela Federação Internacional de Futebol (Fifa) com três jogos de suspensão, decisão que não agradou o comandante Hugo Broos.

Zwane entrou em campo aos 15 minutos do segundo tempo e, logo depois, aos 38, viu o árbitro Wilton Pereira Sampaio erguer o cartão vermelho por atingir com as mãos o rosto do atacante Alvarado. Nesta quarta-feira (17/6), a Fifa publicou que o atacante não poderá reforçar a África do Sul por três partidas.

A seleção africana tem outros dois jogos pela fase de grupos (contra República Tcheca, em 18 de junho, às 13h; e diante da Coreia do Sul, em 24 de junho, às 22h). Se avançar, joga a segunda fase. Ou seja, o risco de Zwane perder a Copa do Mundo é real. Ele só poderia voltar a defender a África do Sul nas oitavas de final.

Copa do Mundo GRUPO A # Clube P J V E D 1 México 3 1 1 0 0 2 Coreia do Sul 3 1 1 0 0 3 Rep. Tcheca 0 1 0 0 1 4 África do Sul 0 1 0 0 1 Ver Tabela completa

Falta de isonomia

Hugo Broos alegou falta de isonomia ao comparar o lance de Zwane com um de Messi. Na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia, nessa terça-feira (16/6), o camisa 10 carimbou com a sola da chuteira a parte de trás da perna do zagueiro Mandi. O árbitro polonês Szymon Marciniak assinalou a falta, mas não mostrou cartão para o meia-atacante.

“O cartão vermelho é pesado demais. Não acho que era para tanto. Quando vejo o que houve ontem (terça) com Messi, não concordo. Não teve nem VAR com o Messi. O jogador do México bloqueia meu jogador. Não está pensando na bola, só está segurando Temba. E Temba tenta passar por ele, coloca o braço por cima do seu ombro, não fez um movimento de cotovelada. Três jogos de suspensão? Desculpe, mas é muito pesado” Hugo Bross, técnico da África do Sul

O comandante disse que não desejava a expulsão de Messi porque o torneio precisa dele, mas questionou a diferença nas decisões: “Não queria que o Messi tivesse levado o vermelho, porque ele tem que estar no campo, pelo ótimo jogador que é. Mas qual a diferença? Um pouco frustrado pelos três jogos de Temba”.

Sequência da África do Sul na Copa

Hugo Bross encerrou a preparação da África do Sul para o duelo com a República Tcheca. O cenário é evidente na cabeça do comandante: se não vencer e conquistar os primeiros três pontos, a classificação fica distante.

Na atual edição da Copa, composta por 48 seleções, avançam à segunda rodada – ou aos 16 avos de final – os dois primeiros colocados de cada chave e os oito melhores terceiros. A África do Sul é lanterna do Grupo A, com zero ponto, assim como a República Tcheca, que fica em terceiro pelo saldo de gols (-1 contra -2). O México lidera, com três, e é perseguido pela Coreia, com a mesma quantidade.

“A nossa situação é clara. Se não vencermos amanhã, jogamos o último jogo contra a Coreia por nada. Temos que evitar isso. Sabemos os erros que cometemos no primeiro jogo. Não gosto de culpar meus jogadores diante das câmeras. Algumas vezes você precisa mentir um pouco como técnico, e foi o que fiz. Sabemos o que houve de errado. Se melhorarmos com a bola, acho que temos uma chance de vencer o jogo. Se não perder, temos uma chance. Mas se perder, aí vai ser o cálculo o que acontece nos outros grupos”, argumentou.

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A notícia Técnico questiona decisão que pode tirar jogador da Copa: Não teve nem VAR com o Messi foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha