Inglaterra vence Croácia em jogo de seis gols e larga na frente no Grupo L da Copa (Bellingham e Kane, autores de três gols da Inglaterra na vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, pela primeira rodada do Grupo L da Copa do Mundo)

Inglaterra e Croácia incendiaram o campo do AT&T Stadium, em Arlington, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (17/6). Os favoritos à classificação no Grupo L fizeram jus às expectativas logo na estreia na Copa do Mundo. Mas uma equipe se sobressaiu no segundo tempo e esbanjou eficácia. Os Três Leões aproveitaram melhor os momentos em alta, fizeram 4 a 2, largaram na frente na chave e deixaram o recado de que brigarão por mais.

A Inglaterra iniciou a partida em rotação superior e não demorou a abrir o placar. Interminável, Harry Kane converteu pênalti aos 11 minutos. A parada para hidratação surtiu efeito técnico, a Croácia voltou para o jogo e buscou o empate com Baturina. A reta final reservou mais emoção. Mais uma vez, agora de cabeça, Kane marcou. Nos acréscimos, Musa deixou tudo igual.

A postura incisiva desde o apito inicial voltou a fazer diferença para a Inglaterra. Logo no segundo minuto de jogo, Bellingham marcou. Na sequência, se não fosse o arqueiro Livakovic, os Leões teriam ampliado de maneira quase imediata. Enquanto isso, a Croácia precisou de mais de 30 minutos para se livrar da pressão e criar a primeira chance. Mas não bastou. Aos 39, Rashford selou o triunfo

Copa do Mundo GRUPO L # Clube P J V E D 1 Inglaterra 3 1 1 0 0 2 Gana 0 0 0 0 0 3 Panamá 0 0 0 0 0 4 Croácia 0 1 0 0 1 Ver Tabela completa

Inglaterra e Croácia na Copa

Inglaterra e Croácia voltam a campo na próxima terça-feira (23/6), pela segunda rodada do Grupo L. Os Três Leões enfrentam Gana, às 17h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Foxborough. Pouco depois, às 20h, os Xadrezistas encaram Panamá, no BMO Field, em Toronto, no Canadá.

Por enquanto, a Inglaterra lidera a chave, com três pontos. A Croácia, zerada, ocupa a última posição. A classificação final da primeira rodada será conhecida ainda na noite desta quarta-feira, após o duelo entre Gana e Panamá – as equipes medem forças às 20h (de Brasília), no BMO Field.

Inglaterra x Croácia

Quatro gols no primeiro tempo

No primeiro duelo entre europeus nesta edição da Copa, a Croácia entrou no campo do AT&T Stadium desligada, dando espaços para a Inglaterra. Aos 8 minutos, o meia Modric cometeu pênalti indiscutível no atacante Madueke, em claro retrato da desatenção dos xadrezistas. Converteu a equipe mais incisiva. Mas não de primeira. O artilheiro Harry Kane viu o arqueiro Livakovic agarrar a primeira finalização. Por sorte, o árbitro Clement Turpin mandou voltar, e o inglês converteu: 1 a 0.

Assim como em outros embates, a parada para hidratação surtiu efeito técnico. A Inglaterra não ampliou a vantagem quando teve oportunidade, e a Croácia ajustou o que precisava e encontrou equilíbrio. Deu a lógica. Aos 35 minutos, o meia Luka Sui recebeu na grande área, limpou a marcação e serviu Baturina. O também meia pegou de primeira e empatou em grande estilo: 1 a 1.

A Inglaterra respondeu quase de forma imediata. Na primeira boa oportunidade criada após o golpe, recuperou a vantagem no marcador. Mais uma vez com Harry Kane. Aos 41 minutos, o atacante subiu mais alto que os marcadores em cobrança de escanteio e cabeceou para o fundo da rede: 2 a 1.

Dinamismo total no AT&T Stadium. A Croácia correu atrás do prejuízo, lançou-se ao ataque e aproveitou os acréscimos para, mais uma vez, buscar o empate. Aos 49, o atacante Musa recebeu passe de cabeça na grande área e, livre de marcação, chapou de primeira: 2 a 2.

Segundo tempo

A Inglaterra deu o gás no início da etapa complementar. Logo no segundo minuto, ensinou como se livrar da marcação pressão e pegar a defesa desprevenida. O meia-atacante Bellingham dominou belo lançamento do meia Elliot Anderson, invadiu a grande área e bateu cruzado: 3 a 2.

Os ingleses não diminuíram o ritmo. Pelo contrário. Aproveitaram o momento, imprimiram volume de jogo e empurraram a Croácia. Livakovic fez ao menos quatro defesas difíceis e evitou novos baques na sequência.

Os Xadrezistas precisaram de 30 minutos para se livrar da pressão e criar a primeira oportunidade. Não bastou. A Inglaterra mostrou eficácia e matou a partida aos 39 minutos, em lance parecido com o que culminou no tento de Bellingham. Dessa vez, o atacante Rashford foi quem aproveitou descida rápida e buraco na defesa adversária: 4 a 2.

INGLATERRA X CROÁCIA

Inglaterra

Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, John Stones (Guéhi, aos 41′ do 2ºT) e Nico O’Reilly; Elliott Anderson, Declan Rice (Rogers, aos 26′ do 2ºT), Jude Bellingham (Spence, aos 34′ do 2ºT), Noni Madueke (Saka, aos 27′ do 2ºT) e Anthony Gordon (Rashford, aos 26′ do 2ºT); Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Croácia

Dominik Livakovic; Josip Sutalo, Luka Vuskovic (Mario Pasalic, aos 20′ do 2ºT) e Josko Gvardiol; Josip Stanisic, Luka Modric (Kovacic, aos 12′ do 2ºT), Mario Pasalic (Kramaric, aos 33′ do 2ºT) e Ivan Perisic; Petar Sucic, Martin Baturina (Vlasic, aos 33′ do 2ºT) e Petar Musa (Matanovic, aos 20′ do 2ºT). Técnico: Zlatko Dali.

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Local: AT&T Stadium, em Arlington, nos Estados Unidos

AT&T Stadium, em Arlington, nos Estados Unidos Motivo : 1ª rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026

: 1ª rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026 Gols: Harry Kane, aos 11′ do 1ºT (ING); Baturina, aos 35′ do 1ºT (CRO); Kane, aos 41′ do 1ºT (ING); Musa, aos 49′ do 1ºT (CRO); Bellingham, aos 2′ do 2ºT (ING); Rashford, aos 39′ do 2ºT (ING)

Harry Kane, aos 11′ do 1ºT (ING); Baturina, aos 35′ do 1ºT (CRO); Kane, aos 41′ do 1ºT (ING); Musa, aos 49′ do 1ºT (CRO); Bellingham, aos 2′ do 2ºT (ING); Rashford, aos 39′ do 2ºT (ING) Árbitro : Clement Turpin (FRA)

: Clement Turpin (FRA) Assistentes : Nicolas Danos e Benjamim Pages (FRA)

: Nicolas Danos e Benjamim Pages (FRA) VAR : Jerome Brisard (FRA)

: Jerome Brisard (FRA) Cartões amarelos:

Cartão vermelho:

Público: pessoas

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