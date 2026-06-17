Autor do gol da RD Congo ‘passou o bastão’ para ex-Cruzeiro e trocou rugby por futebol (Yoane Wissa marcou o gol da República Democrática do Congo no empate por 1 a 1 com Portugal, pela primeira rodada do Grupo K da Copa do Mundo)

O primeiro gol da República Democrática do Congo na história da Copa do Mundo foi marcado por Yoane Wissa. Nascido na França, o atacante do Newcastle-ING deixou tudo igual (1 a 1) no embate com Portugal, nesta quarta-feira (17/6), pela primeira rodada do Grupo K. Curiosamente, o artilheiro precisou escolher entre o rugby e o futebol. Anos depois, chegou a ‘passar o bastão’ para Igor Thiago, ex-Cruzeiro e centroavante da Seleção Brasileira.

Quando também praticava rugby, Yoane Wissa atuava como goleiro. Até ser convencido pela mãe a se tornar atleta de linha. Depois, foi a vez do pai influenciar o atleta e o levar de vez para o mundo do futebol. Sem as atenções divididas, o atacante passou por Châteauroux, Angers, Laval, Ajaccio e Lorient, todos da França.

Copa do Mundo GRUPO K # Clube P J V E D 1 Portugal 1 1 0 1 0 2 RD Congo 1 1 0 1 0 3 Colômbia 0 0 0 0 0 4 Uzbequistão 0 0 0 0 0 Ver Tabela completa

Enquanto defensor do Lorient, chamou a atenção do Brentford, da Inglaterra, e partiu para a primeira experiência internacional da carreira na temporada 2021/22. O caminho do congolês se cruzou com o de Igor Thiago em julho de 2024 – contratado por 31 milhões de libras (R$ 223 milhões na cotação da época). A intenção era que houvesse disputa de posição, mas Yoane Wissa permaneceu como titular da equipe, já que o brasileiro se lesionou antes de estrear oficialmente.

Lesão no menisco do joelho obrigou Igor Thiago a passar por cirurgia. Ele voltou a campo em novembro, disputou mais três partidas e voltou a ficar indisponível, dessa vez por uma infecção nas articulações, problema considerado raro no futebol. O brasileiro recuperou condições de jogo apenas em maio, no fim da temporada europeia. Pouco depois, o Newcastle anunciou a contratação de Yoane Wissa por 55 milhões de libras (R$ 400 milhões na cotação da época).

A vaga de centroavante do Brentford, que pertencia a Yoane Wissa, foi herdada por Igor Thiago. E da melhor forma. Os 25 gols em 40 jogos credenciaram o ex-jogador do Cruzeiro para a Copa do Mundo.

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RD do Congo na Copa do Mundo

Portugal 1 x 1 RD Congo 17/6 (quarta-feira), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston (Estados Unidos);

Colômbia x RD Congo 23/6 (terça-feira), às 23h (de Brasília), no Estádio Akron, em Guadalajara (México);

RD Congo x Uzbequistão 27/6 (sábado), às 20h30 (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (Estados Unidos).

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