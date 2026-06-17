Maior artilheiro da história: relembre todos os gols de Messi em Copas do Mundo (Messi cumprimenta jogadores da Argentina)

Lionel Messi alcançou mais um feito histórico na Copa do Mundo. Com os três gols marcados na vitória da Argentina sobre a Argélia por 3 a 0, nesta terça-feira (16/6), o camisa 10 chegou a 16 gols em Mundiais e igualou o alemão Miroslav Klose como maior artilheiro da história da competição.

A marca é resultado de uma trajetória iniciada há 20 anos. Desde a estreia na Copa de 2006, na Alemanha, Messi disputou seis edições do torneio, atravessou diferentes gerações da seleção argentina e transformou-se no principal nome da história recente dos Mundiais.

Ao longo do caminho, marcou gols decisivos, eliminatórios, gols em finais e também algumas das finalizações mais bonitas da competição. Relembre todos os 16 gols de Lionel Messi em Copas do Mundo.

Copa do Mundo de 2006: primeiro gol do prodígio

Argentina 6 x 0 Sérvia e Montenegro (fase de grupos)

Com apenas 18 anos, Messi entrou no segundo tempo e precisou de poucos minutos para deixar sua marca.

Após assistência de Carlos Tévez, o jovem atacante recebeu dentro da área e finalizou cruzado para marcar o sexto gol argentino. O lance transformou Messi no jogador mais jovem da história da Argentina a marcar em uma Copa do Mundo.

Messi na Copa do Mundo de 2006 (foto: REUTERS/Ina Fassbender )

Copa do Mundo de 2010: jejum na África do Sul

A Copa disputada na África do Sul foi a única em que Messi passou em branco.

Mesmo sendo um dos destaques da seleção comandada por Diego Maradona, o argentino não conseguiu balançar as redes nas cinco partidas que disputou.

Messi em treino da Argentina em 2010 (foto: Daniel Garcia/AFP)

Copa do Mundo de 2014: Messi levou a Argentina à final

Argentina 2 x 1 Bósnia e Herzegovina (fase de grupos)

Após tabela na entrada da área, Messi passou por dois marcadores e finalizou colocado para marcar um dos gols mais bonitos daquela Copa.

Argentina 1 x 0 Irã (fase de grupos)

Quando o empate parecia inevitável, Messi recebeu na intermediária e acertou um chute preciso no canto aos 46 minutos do segundo tempo. Foi um dos gols mais decisivos de toda a fase de grupos.

Messi na Copa de 2014 (foto: Jewel SAMAD/AFP)

Argentina 3 x 2 Nigéria (fase de grupos)

O primeiro gol veio após aproveitar rebote do goleiro Vincent Enyeama dentro da área.

Pouco depois, Messi voltou a marcar em uma cobrança de falta perfeita no ângulo.

Com quatro gols em três jogos, terminou a fase de grupos como um dos grandes nomes do torneio. A campanha só terminou na final, na derrota para a Alemanha, mas Messi foi eleito o melhor jogador da Copa.

Copa do Mundo de 2018: alívio contra a Nigéria

Argentina 2 x 1 Nigéria (fase de grupos)

Pressionada após tropeços nas primeiras rodadas, a Argentina precisava vencer para avançar.

Messi abriu o placar em um dos gols mais técnicos de sua carreira em Mundiais. Recebeu um lançamento longo de Banega, dominou já tirando do marcador e finalizou de primeira na saída do goleiro.

O gol recolocou os argentinos na competição, mas a equipe seria eliminada nas oitavas pela França.

Messi em ação contra a Nigéria em 2018 (foto: GABRIEL BOUYS/AFP)

Copa do Mundo de 2022: obra-prima que terminou com o título

Argentina 1 x 2 Arábia Saudita (fase de grupos)

Mesmo na derrota histórica para os sauditas, Messi marcou de pênalti e abriu o placar da partida.

Argentina 2 x 0 México (fase de grupos)

Com a Argentina pressionada após a estreia, Messi apareceu novamente.

Recebeu na entrada da área e acertou um chute rasteiro no canto para abrir o caminho da vitória.

Argentina 2 x 1 Austrália (oitavas de final)

Em seu milésimo jogo como profissional, Messi marcou com uma finalização precisa dentro da área.

Argentina 2 x 2 Holanda (quartas de final)

O camisa 10 converteu cobrança de pênalti durante o tempo normal.

Argentina 3 x 0 Croácia (semifinal)

Novamente de pênalti, abriu o placar da vitória que colocou a Albiceleste na final.

Argentina 3 x 3 França (final)

Messi marcou duas vezes na decisão mais emocionante da história recente dos Mundiais. Primeiro, converteu um pênalti no tempo regulamentar.

Depois, na prorrogação, aproveitou rebote dentro da área para recolocar a Argentina em vantagem. A seleção venceria nos pênaltis e conquistaria o tricampeonato mundial.

Ao final da competição, Messi foi eleito novamente o melhor jogador da Copa.

Di Maria durante a Copa do Mundo de 2022 com Lionel Messi (foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Copa do Mundo de 2026: recorde já na estreia

Argentina 4 x 0 Argélia (fase de grupos)

Aos 39 anos, Messi começou a Copa de 2026 mostrando que ainda é protagonista. O primeiro gol saiu aos 16 minutos do primeiro tempo. Rodrigo De Paul encontrou o camisa 10 na entrada da área, e o argentino finalizou com precisão de fora da área.

O segundo veio no início da etapa final. Alexis Mac Allister arriscou de longa distância, o goleiro rebateu e Messi apareceu para finalizar de primeira com o pé direito.

O terceiro foi ao melhor estilo do craque. Recebeu na entrada da área, encontrou espaço entre os marcadores e bateu colocado no canto para fechar a goleada.

Os três gols fizeram Messi chegar aos 16 tentos em Copas do Mundo e igualar Miroslav Klose na liderança da artilharia histórica da competição.

Messi cumprimenta jogadores da Argentina (foto: Michael Steele/AFP)

Todos os gols de Messi em Copas

Copa de 2006

Sérvia e Montenegro (1)

Copa de 2010

Nenhum

Copa de 2014

Bósnia e Herzegovina (1)

Irã (1)

Nigéria (2)

Copa de 2018

Nigéria (1)

Copa de 2022

Arábia Saudita (1)

México (1)

Austrália (1)

Holanda (1)

Croácia (1)

França (2)

Copa de 2026

Argélia (3)

Total: 16 gols em seis Copas do Mundo

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