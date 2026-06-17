Gana na Copa do Mundo 2026: grupo, jogos, datas, horários e onde assistir
Seleção ganesa está no Grupo L do Mundial, ao lado de Inglaterra, Croácia e Panamá
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Gana disputará a Copa do Mundo de 2026 com o objetivo de reviver um dos capítulos mais marcantes da história do futebol africano. Conhecida como os “Estrelas Negras”, a seleção chega ao Mundial sonhando em repetir a campanha histórica de 2010, quando alcançou as quartas de final e ficou a um pênalti de se tornar a primeira equipe africana a disputar uma semifinal de Copa do Mundo.
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Esta será a quinta participação dos ganeses no principal torneio do futebol mundial. Depois de estrear em Copas em 2006 e alcançar o auge quatro anos depois, a equipe busca voltar a avançar ao mata-mata após as eliminações ainda na fase de grupos em 2014 e 2022.
Sob o comando de Otto Addo, Gana garantiu a classificação com uma campanha consistente nas Eliminatórias Africanas. A seleção venceu oito de seus dez jogos e confirmou a liderança do Grupo I apenas na rodada final, impulsionada pelo talento de Mohammed Kudus e pelos gols de Jordan Ayew.
A equipe mistura jogadores experientes, como Thomas Partey, Jordan Ayew e Iñaki Williams, com uma nova geração que tenta recolocar o país entre os protagonistas do continente africano e surpreender na América do Norte.
Grupo de Gana na Copa do Mundo
- Croácia
- Gana
- Inglaterra
- Panamá
Jogos de Gana na Copa do Mundo
- Gana x Panamá 17/6 (quarta-feira), às 20h (de Brasília), em Toronto (Canadá);
- Inglaterra x Gana 23/6 (terça-feira), às 17h (de Brasília), em Boston (Estados Unidos);
- Croácia x Gana 27/6 (sábado), às 18h (de Brasília), na Filadélfia (Estados Unidos).
Onde assistir aos jogos de Gana na Copa?
- Gana x Panamá Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Cazé TV (YouTube);
- Inglaterra x Gana Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Cazé TV (YouTube);
- Croácia x Gana Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Cazé TV (YouTube).
Convocados de Gana para a Copa do Mundo de 2026
O técnico Otto Addo apostou em uma lista que combina experiência internacional e juventude. A seleção ganesa chega ao Mundial liderada por jogadores conhecidos do futebol europeu, como Thomas Partey, Iñaki Williams, Mohammed Kudus e Jordan Ayew, principal artilheiro da campanha classificatória.
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- Goleiros: Benjamin Asare (Hearts of Oak), Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen) e Joseph Anang (St. Patrick);
- Defensores: Baba Abdul Rahman (PAOK), Gideon Mensah (Auxerre), Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (Basaksehir), Jonas Adjetey (Wolfsburg), Kojo Oppong Peprah (Nice) e Derrick Luckassen (Pafos);
- Meio-campistas: Elisha Owusu (Auxerre), Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (Saint-Étienne), Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland) e Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City);
- Atacantes: Christopher Bonsu Baah (Al-Qadsiah), Ernest Nuamah (Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry City), Kamal Deen Sulemana (Atalanta), Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen), Iñaki Williams (Athletic Bilbao) e Jordan Ayew (Leicester City).
Gana em Copas do Mundo
- Participações: 5 (2006, 2010, 2014, 2022 e 2026)
- Participação mais recente: 2022 (fase de grupos)
- Melhor campanha: Quartas de final (2010)
- Como se classificou? Líder do Grupo I das Eliminatórias Africanas
- Histórico nas Copas: 15 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 7 derrotas, com 18 gols marcados e 23 gols sofridos
A notícia Gana na Copa do Mundo 2026: grupo, jogos, datas, horários e onde assistir foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo