Inglaterra na Copa do Mundo 2026: grupo, jogos, datas, horários e onde assistir
Seleção inglesa está no Grupo L do Mundial, ao lado de Croácia, Gana e Panamá
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A Inglaterra disputará a Copa do Mundo de 2026 com a missão de encerrar um dos maiores jejuns entre as potências do futebol mundial. Campeã pela única vez em 1966, diante da torcida em Wembley, a seleção inglesa voltará a campo em busca de seu segundo título exatamente 60 anos depois da conquista histórica.
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O Mundial de 2026 marcará a 17ª participação da Inglaterra em Copas do Mundo e a oitava consecutiva. A equipe comandada por Thomas Tuchel chega ao torneio cercada de expectativas após alcançar as quartas de final no Catar, em 2022, e terminar como vice-campeã das duas últimas edições da Eurocopa.
A classificação para a Copa foi conquistada de forma dominante. Os ingleses foram a primeira seleção europeia a garantir vaga no torneio ao vencer as seis primeiras partidas das Eliminatórias sem sofrer gols, deixando para trás adversários como Sérvia, Albânia, Letônia e Andorra.
Com uma geração estrelada e jogadores espalhados pelos principais clubes da Europa, a Inglaterra aparece novamente entre as candidatas a protagonizar a disputa pelo título mundial nos Estados Unidos, Canadá e México.
Grupo da Inglaterra na Copa do Mundo
- Croácia
- Gana
- Inglaterra
- Panamá
Jogos da Inglaterra na Copa do Mundo
- Inglaterra x Croácia 17/6 (quarta-feira), às 17h (de Brasília), em Dallas (Estados Unidos);
- Inglaterra x Gana 23/6 (terça-feira), às 17h (de Brasília), em Boston (Estados Unidos);
- Panamá x Inglaterra 27/6 (sábado), às 18h (de Brasília), em Nova York/Nova Jersey (Estados Unidos).
Onde assistir aos jogos da Inglaterra na Copa?
- Inglaterra x Croácia Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Cazé TV (YouTube);
- Inglaterra x Gana Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Cazé TV (YouTube);
- Panamá x Inglaterra Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Cazé TV (YouTube).
Convocados da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026
O técnico Thomas Tuchel manteve a base que conduziu a Inglaterra à classificação antecipada nas Eliminatórias Europeias. A ausência de nomes importantes chamou atenção. Além do zagueiro Harry Maguire, jogadores como Phil Foden, Cole Palmer e Alexander-Arnold também foram excluídos da lista.
A seleção aposta na combinação entre juventude e experiência para tentar voltar a disputar uma final de Copa do Mundo pela primeira vez desde 1966.
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- Goleiros: Jordan Pickford, Dean Henderson e James Trafford;
- Defensores: Reece James, Ezri Konsa, Jarell Quansah, John Stones, Marc Guehi, Dan Burn, Nico O’Reilly, Djed Spence e Tino Livramento;
- Meio-campistas: Declan Rice, Elliot Anderson, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Morgan Rogers, Jude Bellingham e Eberechi Eze;
- Atacantes: Harry Kane, Ivan Toney, Ollie Watkins, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Anthony Gordon e Noni Madueke.
Inglaterra em Copas do Mundo
- Participações: 17 (1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986, 1990, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026)
- Participação mais recente: 2022 (quartas de final)
- Melhor campanha: Campeã (1966)
- Como se classificou? Líder de seu grupo nas Eliminatórias Europeias
- Histórico nas Copas: 74 jogos, 32 vitórias, 22 empates e 20 derrotas, com 104 gols marcados e 68 gols sofridos
A notícia Inglaterra na Copa do Mundo 2026: grupo, jogos, datas, horários e onde assistir foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo