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Inglaterra na Copa do Mundo 2026: grupo, jogos, datas, horários e onde assistir

Seleção inglesa está no Grupo L do Mundial, ao lado de Croácia, Gana e Panamá

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Vitor de Araújo
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Vitor de Araújo
Repórter
17/06/2026 04:11

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Inglaterra na Copa do Mundo 2026: grupo, jogos, datas, horários e onde assistir
Inglaterra na Copa do Mundo 2026: grupo, jogos, datas, horários e onde assistir crédito: No Ataque Internacional
Inglaterra na Copa do Mundo 2026: grupo, jogos, datas, horários e onde assistir
Inglaterra na Copa do Mundo 2026: grupo, jogos, datas, horários e onde assistir (Seleção da Inglaterra na final da Eurocopa de 2024 contra a Espanha)

A Inglaterra disputará a Copa do Mundo de 2026 com a missão de encerrar um dos maiores jejuns entre as potências do futebol mundial. Campeã pela única vez em 1966, diante da torcida em Wembley, a seleção inglesa voltará a campo em busca de seu segundo título exatamente 60 anos depois da conquista histórica.

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O Mundial de 2026 marcará a 17ª participação da Inglaterra em Copas do Mundo e a oitava consecutiva. A equipe comandada por Thomas Tuchel chega ao torneio cercada de expectativas após alcançar as quartas de final no Catar, em 2022, e terminar como vice-campeã das duas últimas edições da Eurocopa.

A classificação para a Copa foi conquistada de forma dominante. Os ingleses foram a primeira seleção europeia a garantir vaga no torneio ao vencer as seis primeiras partidas das Eliminatórias sem sofrer gols, deixando para trás adversários como Sérvia, Albânia, Letônia e Andorra.

Com uma geração estrelada e jogadores espalhados pelos principais clubes da Europa, a Inglaterra aparece novamente entre as candidatas a protagonizar a disputa pelo título mundial nos Estados Unidos, Canadá e México.

Grupo da Inglaterra na Copa do Mundo

  • Croácia
  • Gana
  • Inglaterra
  • Panamá
Seleção da Ingletarra em jogo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo - (foto: Adnan Beci / AFP)
Seleção da Ingletarra em jogo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo(foto: Adnan Beci / AFP)

Jogos da Inglaterra na Copa do Mundo

  • Inglaterra x Croácia 17/6 (quarta-feira), às 17h (de Brasília), em Dallas (Estados Unidos);
  • Inglaterra x Gana 23/6 (terça-feira), às 17h (de Brasília), em Boston (Estados Unidos);
  • Panamá x Inglaterra 27/6 (sábado), às 18h (de Brasília), em Nova York/Nova Jersey (Estados Unidos).

Onde assistir aos jogos da Inglaterra na Copa?

  • Inglaterra x Croácia Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Cazé TV (YouTube);
  • Inglaterra x Gana Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Cazé TV (YouTube);
  • Panamá x Inglaterra Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Cazé TV (YouTube).
Anthony Gordon e Jude Bellingham comemoram gol da Inglaterra - (foto: RICH STORRY/AFP)
Anthony Gordon e Jude Bellingham comemoram gol da Inglaterra (foto: RICH STORRY/AFP)

Convocados da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026

O técnico Thomas Tuchel manteve a base que conduziu a Inglaterra à classificação antecipada nas Eliminatórias Europeias. A ausência de nomes importantes chamou atenção. Além do zagueiro Harry Maguire, jogadores como Phil Foden, Cole Palmer e Alexander-Arnold também foram excluídos da lista.

A seleção aposta na combinação entre juventude e experiência para tentar voltar a disputar uma final de Copa do Mundo pela primeira vez desde 1966.

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  • Goleiros: Jordan Pickford, Dean Henderson e James Trafford;
  • Defensores: Reece James, Ezri Konsa, Jarell Quansah, John Stones, Marc Guehi, Dan Burn, Nico O’Reilly, Djed Spence e Tino Livramento;
  • Meio-campistas: Declan Rice, Elliot Anderson, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Morgan Rogers, Jude Bellingham e Eberechi Eze;
  • Atacantes: Harry Kane, Ivan Toney, Ollie Watkins, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Anthony Gordon e Noni Madueke.

Inglaterra em Copas do Mundo

  • Participações: 17 (1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986, 1990, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026)
  • Participação mais recente: 2022 (quartas de final)
  • Melhor campanha: Campeã (1966)
  • Como se classificou? Líder de seu grupo nas Eliminatórias Europeias
  • Histórico nas Copas: 74 jogos, 32 vitórias, 22 empates e 20 derrotas, com 104 gols marcados e 68 gols sofridos

A notícia Inglaterra na Copa do Mundo 2026: grupo, jogos, datas, horários e onde assistir foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo

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