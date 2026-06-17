Panamá na Copa do Mundo 2026: grupo, jogos, datas, horários e onde assistir
Seleção panamenha está no Grupo L do Mundial, ao lado de Inglaterra, Croácia e Gana
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O Panamá está de volta à Copa do Mundo e viverá em 2026 apenas a segunda participação de sua história no principal torneio do futebol mundial. Depois da estreia na Rússia, em 2018, a seleção centro-americana garantiu vaga na edição disputada nos Estados Unidos, México e Canadá e chega embalada pela evolução apresentada nos últimos anos.
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Único representante da América Central na Copa do Mundo de 2026, o Panamá consolidou-se como uma das principais forças da região e busca superar o desempenho obtido em sua primeira experiência no torneio, quando foi eliminado ainda na fase de grupos.
A classificação veio após uma campanha marcada por equilíbrio e superação nas Eliminatórias da Concacaf. A equipe comandada pelo técnico Thomas Christiansen encontrou dificuldades na fase decisiva, mas cresceu nos momentos mais importantes e assegurou a liderança de seu grupo para confirmar presença no Mundial.
Liderado por jogadores experientes como Adalberto Carrasquilla, Aníbal Godoy e Amir Murillo, o Panamá sonha em conquistar sua primeira vitória em Copas do Mundo e surpreender em um grupo que conta com Inglaterra, Croácia e Gana.
Grupo do Panamá na Copa do Mundo
- Croácia
- Gana
- Inglaterra
- Panamá
Jogos do Panamá na Copa do Mundo
- Gana x Panamá 17/6 (quarta-feira), às 20h (de Brasília), em Toronto (Canadá);
- Panamá x Croácia 23/6 (terça-feira), às 20h (de Brasília), em Toronto (Canadá);
- Panamá x Inglaterra 27/6 (sábado), às 18h (de Brasília), em Nova York/Nova Jersey (Estados Unidos).
Onde assistir aos jogos do Panamá na Copa?
- Gana x Panamá Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Cazé TV (YouTube);
- Panamá x Croácia Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Cazé TV (YouTube);
- Panamá x Inglaterra Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Cazé TV (YouTube).
Convocados do Panamá para a Copa do Mundo de 2026
O técnico Thomas Christiansen manteve a base responsável pela classificação do Panamá nas Eliminatórias da Concacaf. A seleção aposta na experiência de jogadores que atuam há anos pela equipe nacional e em nomes que se destacaram durante a campanha classificatória.
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- Goleiros: Orlando Mosquera, Luis Mejía e César Samudio;
- Defensores: César Blackman, Jorge Gutiérrez, Amir Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Edgardo Fariña, José Córdoba, Eric Davis, Jiovany Ramos e Roderick Miller;
- Meio-campistas: Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez, César Yanis, Yoel Bárcenas, Alberto Quintero e Azarías Londoño;
- Atacantes: Ismael Díaz, Cecilio Waterman, José Fajardo e Tomás Rodríguez.
Panamá em Copas do Mundo
- Participações: 2 (2018 e 2026)
- Participação mais recente: 2018 (fase de grupos)
- Melhor campanha: Fase de grupos (2018)
- Como se classificou? Líder do Grupo A da terceira fase das Eliminatórias da Concacaf
- Histórico nas Copas: 3 jogos, 0 vitória, 0 empate e 3 derrotas, com 2 gols marcados e 11 gols sofridos
A notícia Panamá na Copa do Mundo 2026: grupo, jogos, datas, horários e onde assistir foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo