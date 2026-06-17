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Panamá na Copa do Mundo 2026: grupo, jogos, datas, horários e onde assistir

Seleção panamenha está no Grupo L do Mundial, ao lado de Inglaterra, Croácia e Gana

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Vitor de Araújo
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Vitor de Araújo
Repórter
17/06/2026 04:11

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Panamá na Copa do Mundo 2026: grupo, jogos, datas, horários e onde assistir
Panamá na Copa do Mundo 2026: grupo, jogos, datas, horários e onde assistir crédito: No Ataque Internacional
Panamá na Copa do Mundo 2026: grupo, jogos, datas, horários e onde assistir
Panamá na Copa do Mundo 2026: grupo, jogos, datas, horários e onde assistir (César Blackman e José Fajardo marcaram os gols do Panamá na vitória por 2 a 1 sobre os Estados Unidos)

O Panamá está de volta à Copa do Mundo e viverá em 2026 apenas a segunda participação de sua história no principal torneio do futebol mundial. Depois da estreia na Rússia, em 2018, a seleção centro-americana garantiu vaga na edição disputada nos Estados Unidos, México e Canadá e chega embalada pela evolução apresentada nos últimos anos.

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Único representante da América Central na Copa do Mundo de 2026, o Panamá consolidou-se como uma das principais forças da região e busca superar o desempenho obtido em sua primeira experiência no torneio, quando foi eliminado ainda na fase de grupos.

A classificação veio após uma campanha marcada por equilíbrio e superação nas Eliminatórias da Concacaf. A equipe comandada pelo técnico Thomas Christiansen encontrou dificuldades na fase decisiva, mas cresceu nos momentos mais importantes e assegurou a liderança de seu grupo para confirmar presença no Mundial.

Liderado por jogadores experientes como Adalberto Carrasquilla, Aníbal Godoy e Amir Murillo, o Panamá sonha em conquistar sua primeira vitória em Copas do Mundo e surpreender em um grupo que conta com Inglaterra, Croácia e Gana.

Grupo do Panamá na Copa do Mundo

  • Croácia
  • Gana
  • Inglaterra
  • Panamá
Jogadores do Panamá comemoram gol nas Eliminatórias para a Copa do Mundo - (foto: MARTIN BERNETTI/AFP)
Jogadores do Panamá comemoram gol nas Eliminatórias para a Copa do Mundo(foto: MARTIN BERNETTI/AFP)

Jogos do Panamá na Copa do Mundo

  • Gana x Panamá 17/6 (quarta-feira), às 20h (de Brasília), em Toronto (Canadá);
  • Panamá x Croácia 23/6 (terça-feira), às 20h (de Brasília), em Toronto (Canadá);
  • Panamá x Inglaterra 27/6 (sábado), às 18h (de Brasília), em Nova York/Nova Jersey (Estados Unidos).

Onde assistir aos jogos do Panamá na Copa?

  • Gana x Panamá Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Cazé TV (YouTube);
  • Panamá x Croácia Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Cazé TV (YouTube);
  • Panamá x Inglaterra Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Cazé TV (YouTube).
Lance do amistoso entre Panamá e Bósnia - (foto: Reprodução/Fepafut)
Panamá e Bósnia empataram por 1 a 1(foto: Reprodução/Fepafut)

Convocados do Panamá para a Copa do Mundo de 2026

O técnico Thomas Christiansen manteve a base responsável pela classificação do Panamá nas Eliminatórias da Concacaf. A seleção aposta na experiência de jogadores que atuam há anos pela equipe nacional e em nomes que se destacaram durante a campanha classificatória.

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  • Goleiros: Orlando Mosquera, Luis Mejía e César Samudio;
  • Defensores: César Blackman, Jorge Gutiérrez, Amir Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Edgardo Fariña, José Córdoba, Eric Davis, Jiovany Ramos e Roderick Miller;
  • Meio-campistas: Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez, César Yanis, Yoel Bárcenas, Alberto Quintero e Azarías Londoño;
  • Atacantes: Ismael Díaz, Cecilio Waterman, José Fajardo e Tomás Rodríguez.

Panamá em Copas do Mundo

  • Participações: 2 (2018 e 2026)
  • Participação mais recente: 2018 (fase de grupos)
  • Melhor campanha: Fase de grupos (2018)
  • Como se classificou? Líder do Grupo A da terceira fase das Eliminatórias da Concacaf
  • Histórico nas Copas: 3 jogos, 0 vitória, 0 empate e 3 derrotas, com 2 gols marcados e 11 gols sofridos

A notícia Panamá na Copa do Mundo 2026: grupo, jogos, datas, horários e onde assistir foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo

Tópicos relacionados:

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