Copa do Mundo: com golaços e gol contra, Áustria vence Jordânia em estreia no Mundial
Resultado deixa as duas seleções com um ponto na tabela e mantém o Grupo J completamente aberto após a primeira rodada
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A Áustria estreou com vitória na Copa do Mundo de 2026. Na madrugada desta quarta-feira (17/6), no Levi’s Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos, os europeus derrotaram a Jordânia por 3 a 1 pela primeira rodada do Grupo J.
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Em uma partida equilibrada e movimentada, os austríacos saíram na frente com um belo gol de Romano Schmid ainda no primeiro tempo. A Jordânia reagiu logo após o intervalo e marcou o primeiro gol de sua história em Copas do Mundo com Ali Olwan.
|#
|Clube
|P
|J
|V
|E
|D
|1
|Argentina
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|Áustria
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|Jordânia
|0
|1
|0
|0
|1
|4
|Argélia
|0
|1
|0
|0
|1
Quando o empate parecia encaminhado, um gol contra de Yazan Al-Arab, aos 32 minutos da etapa final, garantiu os três pontos para a seleção comandada por Ralf Rangnick. Ainda deu tempo de, nos acréscimos, a Áustria encontrar o terceiro gol, após cobrança de pênalti de Arnautovic.
Com o resultado, a Áustria larga na frente na disputa por uma vaga nas oitavas de final, enquanto a Jordânia deixa boa impressão em sua estreia absoluta em Mundiais.
Como foi o jogo?
Primeiro tempo
Apesar do favoritismo europeu, a Jordânia mostrou personalidade e dificultou bastante a vida da Áustria durante toda a etapa inicial.
Os austríacos tiveram mais posse de bola e controlaram territorialmente a partida, mas encontraram dificuldades para penetrar a defesa adversária. A circulação de bola acontecia principalmente pelos lados do campo, sem muitas infiltrações pelo corredor central.
Aos 20 minutos, porém, os austríacos abriram o placar. Romano Schmid recebeu na intermediária, avançou com espaço e soltou uma bela finalização colocada. A bola viajou até o canto superior direito de Abulaila, sem qualquer chance de defesa, abrindo o placar para os europeus: 1 a 0.
A Jordânia, por sua vez, apostava em transições rápidas e quase empatou aos 21 minutos. Após troca de passes, Mousa Al-Tamari finalizou e acertou a trave de Alexander Schlager.
Os asiáticos voltaram a assustar aos 34 minutos. Em jogada construída pelo lado direito, a bola foi cruzada para a área e encontrou um companheiro em boa condição para finalizar, mas Schlager fez importante defesa para manter a vantagem austríaca.
Segundo tempo
A Jordânia voltou dos vestiários determinada a mudar a história da partida e a própria história em Copas do Mundo.
Logo aos quatro minutos, Xaver Schlager perdeu a posse de bola no meio-campo e permitiu o contra-ataque jordaniano. Ali Olwan recebeu em velocidade, puxou para o meio da área e finalizou com categoria no canto esquerdo de Alexander Schlager. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.
O lance garantiu à Jordânia seu primeiro gol em Copas do Mundo e incendiou a partida. Após o empate, o confronto ganhou intensidade. A Áustria voltou a assumir o controle da posse de bola e passou a pressionar em busca do segundo gol, enquanto os jordanianos se mostravam perigosos nas transições rápidas.
Aos 23 minutos, os austríacos chegaram a balançar as redes após um bate e rebate na área aproveitado por Marko Arnautovic, que havia entrado no intervalo. O gol, porém, foi anulado por toque de mão na origem da jogada.
A pressão europeia continuou. Sabitzer, Laimer e Arnautovic passaram a participar mais das ações ofensivas, empurrando a Jordânia para o próprio campo.
Tanto insistiu que a Áustria voltou a ficar em vantagem aos 32 minutos. Após cobrança de escanteio para a área, Yazan Al-Arab tentou cortar o cruzamento, mas desviou contra o próprio patrimônio. A bola morreu no fundo das redes e colocou os austríacos novamente à frente: 2 a 1.
Nos minutos finais, a Jordânia ainda tentou buscar uma nova reação, mas encontrou dificuldades para transformar a posse de bola em oportunidades claras. A Áustria administrou a vantagem e confirmou a vitória na estreia com um terceiro gol, que saiu já nos acréscimos, após cobrança de pênalti de Arnautovic. 3 a 1.
Situação do Grupo J
Com o triunfo, a Áustria soma três pontos e inicia a Copa do Mundo em posição favorável no Grupo J. A Jordânia, apesar da derrota, mostrou competitividade diante de uma seleção tradicional do futebol europeu.
Próximos jogos
Áustria
- 22/6, às 14h (de Brasília): Argentina x Áustria AT&T Stadium, em Dallas, Estados Unidos
- 27/6, às 23h (de Brasília): Argélia x Áustria Arrowhead Stadium, em Kansas City, Estados Unidos
Jordânia
- 22/6, à 0h (de Brasília): Jordânia x Argélia Levi’s Stadium, em Santa Clara, Estados Unidos
- 27/6, às 23h (de Brasília): Jordânia x Argentina AT&T Stadium, em Dallas, Estados Unidos
Áustria 2 x 1 Jordânia
Áustria
Alexander Schlager; Posch, Lienhart, Alaba (Danso) e Mwene (Paul Wanner); Xaver Schlager (Chukwuemeka), Seiwald, Schmid e Laimer; Sabitzer e Kalajdzic (Arnautovic). Técnico: Ralf Rangnick.
Jordânia
Abulaila; Nasib, Al-Arab e Obaid; Haddad (Mahmoud Al-Mardi), Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, Al-Tamari, Odeh Fakhoury e Abualnadi (Saleem Obaid); Olwan. Técnico: Jamal Sellami.
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- Motivo: 1ª rodada do Grupo J da Copa do Mundo de 2026
- Data e horário: 17 de junho de 2026 (quarta-feira), à 1h (de Brasília)
- Local: Levi’s Stadium, em Santa Clara, Estados Unidos
- Gols: Romano Schmid, aos 20′ do 1ºT (AUS); Ali Olwan, aos 4′ do 2ºT (JOR); Yazan Al-Arab (contra), aos 32′ do 2ºT , e Arnautovic, aos 55′ do 2ºT (AUS)
- Cartões amarelos: Marcel Sabitzer (AUS)
- Cartões vermelhos: nenhum
- Árbitro: Dahane Beida (Mauritânia)
- Assistente 1: Jerson Santos (Angola)
- Assistente 2: Elvis Noupue (Camarões)
- VAR: Mahmoud Ashhour (Egito)
A notícia Copa do Mundo: com golaços e gol contra, Áustria vence Jordânia em estreia no Mundial foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo