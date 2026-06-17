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Técnico da Argentina fica sem palavras após show de Messi na Copa: ‘Vou falar o que?’

Autor de três gols, o camisa 10 alcançou 16 gols em Mundiais, e ampliou uma coleção de recordes que parece não ter fim

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Vitor de Araújo
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Vitor de Araújo
Repórter
17/06/2026 00:39

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Técnico da Argentina fica sem palavras após show de Messi na Copa: ‘Vou falar o que?’
Técnico da Argentina fica sem palavras após show de Messi na Copa: ‘Vou falar o que?’ crédito: No Ataque Internacional
Técnico da Argentina fica sem palavras após show de Messi na Copa: ‘Vou falar o que?’
Técnico da Argentina fica sem palavras após show de Messi na Copa: ‘Vou falar o que?’ (Scaloni orienta os jogadores da Argentina)

A atuação de Lionel Messi na vitória da Argentina sobre a Argélia por 3 a 0, nesta terça-feira (16/6), pela estreia do Grupo J da Copa do Mundo de 2026, deixou até mesmo Lionel Scaloni sem palavras para explicar o que viu em campo.

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Autor de três gols no Arrowhead Stadium, em Kansas City, o camisa 10 alcançou 16 gols em Mundiais, igualou o alemão Miroslav Klose na liderança da artilharia histórica da competição e ampliou uma coleção de recordes que parece não ter fim.

Copa do Mundo (em 17/06/2026)
GRUPO J
# Clube P J V E D
1 Argentina 3 1 1 0 0
2 Áustria 0 0 0 0 0
3 Jordânia 0 0 0 0 0
4 Argélia 0 1 0 0 1
Ver Tabela completa

Após a partida, o técnico da Argentina admitiu que faltam palavras para definir o que Messi representa para o futebol.

“Bom, sem palavras. Vou falar o quê? Qualquer coisa que eu venha a falar é desnecessário. Ele vem fazendo isso há 20 anos. As pessoas do futebol sempre querem ver, não só nós, argentinos. Mais do que só o resultado, a gente tem que desfrutar, porque tudo que ele transmite no mundo inteiro é simplesmente incrível”

Lionel Scaloni, técnico da Argentina

Messi abriu o placar ainda no primeiro tempo com um chute de fora da área após assistência de Rodrigo De Paul. Na etapa final, aproveitou rebote de Alexis Mac Allister para marcar o segundo e fechou a conta com uma finalização colocada da entrada da área.

Além dos três gols, o craque também se tornou o primeiro jogador da história a atuar em seis edições de Copa do Mundo.

Mac Allister destaca importância de Messi

Companheiro de Messi na seleção argentina e responsável pela finalização que originou o segundo gol, Alexis Mac Allister também exaltou a atuação do camisa 10.

O meio-campista afirmou que a partida serviu como resposta para qualquer discussão sobre a importância do astro dentro da equipe.

“Se alguém pensava que essa equipe era melhor sem o Messi, hoje ficou muito claro que o cara é o mais importante de todos. E a gente tem que armar uma equipe para que ele se sinta cômodo. Que acredite que a gente esteja fazendo isso. Então ele está fazendo bem, está contente e está fazendo gols. Que desfrute!”.

Segundo Mac Allister, o principal desafio da seleção é justamente criar um ambiente em que Messi possa explorar todo o seu talento, algo que ficou evidente diante da Argélia.

Alexis Mac Allister em ação contra a Argélia - (foto: Francois Nel/AFP)
Alexis Mac Allister em ação contra a Argélia(foto: Francois Nel/AFP)

Messi amplia coleção de recordes

A noite em Kansas City foi especial mesmo para os padrões de Lionel Messi. Antes mesmo de a bola rolar, o argentino já havia entrado para a história ao se tornar o primeiro jogador a disputar seis Copas do Mundo.

Depois, dentro de campo, marcou três vezes e alcançou Miroslav Klose no topo da artilharia histórica dos Mundiais.

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Artilheiros da história das Copas do Mundo

  • Lionel Messi (Argentina) 16 gols
  • Miroslav Klose (Alemanha) 16 gols
  • Ronaldo Fenômeno (Brasil) 15 gols
  • Gerd Müller (Alemanha) 14 gols
  • Kylian Mbappé (França) 14 gols
  • Just Fontaine (França) 13 gols
  • Pelé (Brasil) 12 gols

A notícia Técnico da Argentina fica sem palavras após show de Messi na Copa: ‘Vou falar o que?’ foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo

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