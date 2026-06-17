Técnico da Argentina fica sem palavras após show de Messi na Copa: ‘Vou falar o que?’ (Scaloni orienta os jogadores da Argentina)

A atuação de Lionel Messi na vitória da Argentina sobre a Argélia por 3 a 0, nesta terça-feira (16/6), pela estreia do Grupo J da Copa do Mundo de 2026, deixou até mesmo Lionel Scaloni sem palavras para explicar o que viu em campo.

Autor de três gols no Arrowhead Stadium, em Kansas City, o camisa 10 alcançou 16 gols em Mundiais, igualou o alemão Miroslav Klose na liderança da artilharia histórica da competição e ampliou uma coleção de recordes que parece não ter fim.

Copa do Mundo GRUPO J # Clube P J V E D 1 Argentina 3 1 1 0 0 2 Áustria 0 0 0 0 0 3 Jordânia 0 0 0 0 0 4 Argélia 0 1 0 0 1 Ver Tabela completa

Após a partida, o técnico da Argentina admitiu que faltam palavras para definir o que Messi representa para o futebol.

“Bom, sem palavras. Vou falar o quê? Qualquer coisa que eu venha a falar é desnecessário. Ele vem fazendo isso há 20 anos. As pessoas do futebol sempre querem ver, não só nós, argentinos. Mais do que só o resultado, a gente tem que desfrutar, porque tudo que ele transmite no mundo inteiro é simplesmente incrível” Lionel Scaloni, técnico da Argentina

Messi abriu o placar ainda no primeiro tempo com um chute de fora da área após assistência de Rodrigo De Paul. Na etapa final, aproveitou rebote de Alexis Mac Allister para marcar o segundo e fechou a conta com uma finalização colocada da entrada da área.

Além dos três gols, o craque também se tornou o primeiro jogador da história a atuar em seis edições de Copa do Mundo.

Mac Allister destaca importância de Messi

Companheiro de Messi na seleção argentina e responsável pela finalização que originou o segundo gol, Alexis Mac Allister também exaltou a atuação do camisa 10.

O meio-campista afirmou que a partida serviu como resposta para qualquer discussão sobre a importância do astro dentro da equipe.

“Se alguém pensava que essa equipe era melhor sem o Messi, hoje ficou muito claro que o cara é o mais importante de todos. E a gente tem que armar uma equipe para que ele se sinta cômodo. Que acredite que a gente esteja fazendo isso. Então ele está fazendo bem, está contente e está fazendo gols. Que desfrute!”.

Segundo Mac Allister, o principal desafio da seleção é justamente criar um ambiente em que Messi possa explorar todo o seu talento, algo que ficou evidente diante da Argélia.

Alexis Mac Allister em ação contra a Argélia (foto: Francois Nel/AFP)

Messi amplia coleção de recordes

A noite em Kansas City foi especial mesmo para os padrões de Lionel Messi. Antes mesmo de a bola rolar, o argentino já havia entrado para a história ao se tornar o primeiro jogador a disputar seis Copas do Mundo.

Depois, dentro de campo, marcou três vezes e alcançou Miroslav Klose no topo da artilharia histórica dos Mundiais.

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Artilheiros da história das Copas do Mundo

Lionel Messi (Argentina) 16 gols

Miroslav Klose (Alemanha) 16 gols

Ronaldo Fenômeno (Brasil) 15 gols

Gerd Müller (Alemanha) 14 gols

Kylian Mbappé (França) 14 gols

Just Fontaine (França) 13 gols

Pelé (Brasil) 12 gols

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