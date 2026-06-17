Lotado! O público do jogo em que Messi se tornou o maior artilheiro da história das Copas
Arrowhead recebeu um público próximo da lotação máxima para assistir ao show de Lionel Messi na Copa do Mundo
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Kansas City Estádio lotado para acompanhar mais um capítulo da história de Lionel Messi. A Fifa divulgou que 69.045
torcedores estiveram presentes no Arrowhead Stadium, em Kansas City, nos Estados Unidos, para acompanhar a vitória da Argentina sobre a Argélia, nesta terça-feira (16/6), pela primeira rodada do Grupo J da Copa do Mundo de 2026.
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A capacidade oficial do estádio para o Mundial é de aproximadamente 76 mil pessoas. Dessa forma, o Arrowhead recebeu um público próximo da lotação máxima para assistir ao principal astro da competição.
O No Ataque acompanhou a partida in loco. A cidade de Kansas City recebeu milhares de torcedores argentinos, que transformaram boa parte das arquibancadas em uma extensão da festa tradicional da Albiceleste.
A atmosfera ganhou contornos ainda mais especiais porque a noite ficou marcada por mais um recorde de Messi. O camisa 10 marcou três vezes na vitória argentina e chegou a 16 gols em Copas do Mundo.
O primeiro gol saiu aos 16 minutos do primeiro tempo, em chute de fora da área após assistência de Rodrigo De Paul. Já na etapa final, Messi aproveitou rebote de uma finalização de Alexis Mac Allister para marcar o segundo. O terceiro veio em uma de suas jogadas características, recebendo na entrada da área antes de finalizar colocado no canto direito do goleiro.
Com os três gols, Messi ultrapassou Gerd Müller e Kylian Mbappé na lista histórica de artilheiros dos Mundiais e igualou o alemão Miroslav Klose no topo da artilharia da competição.
Além disso, a partida já havia começado histórica para o argentino. Ao ser escalado como titular por Lionel Scaloni, Messi se tornou o primeiro jogador da história a disputar seis edições de Copa do Mundo.
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Artilheiros da história das Copas do Mundo
- Miroslav Klose (Alemanha) 16 gols
- Lionel Messi (Argentina) 16 gols
- Ronaldo Fenômeno (Brasil) 15 gols
- Gerd Müller (Alemanha) 14 gols
- Kylian Mbappé (França) 14 gols
- Just Fontaine (França) 13 gols
- Pelé (Brasil) 12 gols
A notícia Lotado! O público do jogo em que Messi se tornou o maior artilheiro da história das Copas foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo