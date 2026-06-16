Messi marca três e se torna o maior artilheiro da história da Copa do Mundo
Agora, apenas um jogador está à frente de Messi na artilharia histórica dos Mundiais: o alemão Miroslav Klose, autor de 16 gols.
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Lionel Messi transformou a estreia da Argentina na Copa do Mundo de 2026 em mais uma noite histórica. O camisa 10 marcou três vezes na vitória sobre a Argélia, nesta terça-feira (16/6), no Estádio Arrowhead, no Kansas, nos Estados Unidos, chegou a 15 gols em Mundiais e igualou Ronaldo Fenômeno na segunda colocação da lista dos maiores artilheiros da história do torneio.
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O argentino balançou as redes pela primeira vez aos 16 minutos do primeiro tempo. Após bom passe de Rodrigo De Paul na entrada da área, Messi dominou e acertou um chute preciso de fora da área para abrir o placar.
Já na etapa final, voltou a marcar em uma jogada de oportunismo. Alexis Mac Allister arriscou de longa distância, o goleiro deu rebote e Messi apareceu livre para finalizar de primeira com o pé direito e anotar seu segundo gol na partida.
O terceiro veio ao seu melhor estilo: recebeu na entrada da área e chapou no canto direito do goleiro.
Com os três tentos, o astro argentino ultrapassou o alemão Gerd Müller, que marcou 14 gols em Copas, e também deixou para trás Kylian Mbappé, que mais cedo havia chegado aos 14 gols após balançar as redes duas vezes contra Senegal.
Agora, Messi igualou o alemão Miroslav Klose, autor de 16 gols.
Artilheiros da história das Copas do Mundo
- Miroslav Klose (Alemanha) 16 gols
- Lionel Messi (Argentina) 16 gols
- Ronaldo Fenômeno (Brasil) 15 gols
- Gerd Müller (Alemanha) 14 gols
- Kylian Mbappé (França) 14 gols
- Just Fontaine (França) 13 gols
- Pelé (Brasil) 12 gols
A marca ganha ainda mais relevância porque Messi chegou aos 16 gols em sua sexta participação em Copas do Mundo. Desde a estreia em 2006, o argentino soma também oito assistências.
Além disso, o camisa 10 é o maior artilheiro da história da seleção argentina e o jogador com mais partidas disputadas pela Albiceleste.
Messi segue acumulando recordes
A partida contra a Argélia já havia começado histórica para Messi antes mesmo de a bola rolar. Ao ser escalado como titular por Lionel Scaloni, o craque se tornou o primeiro homem a disputar seis edições de Copa do Mundo. O argentino também alcançou a marca de 200 partidas pela seleção nacional.
Campeão mundial em 2022, Messi chegou ao torneio de 2026 como uma das principais referências da atual campeã do mundo e segue ampliando uma trajetória que já o coloca entre os maiores nomes da história da competição.
Todos os gols de Messi em Copas do Mundo
Copa do Mundo de 2006 1 gol
Argentina 6 x 0 Sérvia e Montenegro (fase de grupos)
Messi marcou seu primeiro gol em Mundiais aos 18 anos, tornando-se o jogador mais jovem da história da Argentina a balançar as redes em uma Copa.
Copa do Mundo de 2014 4 gols
Argentina 2 x 1 Bósnia e Herzegovina
Gol após tabela na entrada da área para garantir a vitória na estreia.
Argentina 1 x 0 Irã
Finalização de fora da área nos minutos finais para decidir a partida.
Argentina 3 x 2 Nigéria
Messi marcou duas vezes: uma aproveitando rebote do goleiro e outra em cobrança de falta.
A campanha terminou com o vice-campeonato e o prêmio de melhor jogador do torneio.
Copa do Mundo de 2018 1 gol
Argentina 2 x 1 Nigéria
Dominou lançamento longo com categoria e finalizou para garantir a classificação argentina às oitavas.
Copa do Mundo de 2022 7 gols
Argentina 1 x 2 Arábia Saudita
Gol de pênalti.
Argentina 2 x 0 México
Chute de fora da área que recolocou os argentinos na competição.
Argentina 2 x 1 Austrália
Abriu o placar nas oitavas de final.
Argentina 2 x 2 Holanda
Gol de pênalti nas quartas de final.
Argentina 3 x 0 Croácia
Marcou de pênalti na semifinal.
Argentina 3 x 3 França
Dois gols na final, um deles na prorrogação, ajudando a Argentina a conquistar o tricampeonato mundial.
Copa do Mundo de 2026 2 gols (até o momento)
Argentina 2 x 0 Argélia
Abriu o placar com um chute de fora da área após assistência de Rodrigo De Paul e marcou novamente no segundo tempo, aproveitando rebote de finalização de Alexis Mac Allister.
Depois, fez o terceiro em belo chute da entrada dá área.
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A notícia Messi marca três e se torna o maior artilheiro da história da Copa do Mundo foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo