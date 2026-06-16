Messi marca três e se torna o maior artilheiro da história da Copa do Mundo (Messi antes do jogo contra a Argélia)

Lionel Messi transformou a estreia da Argentina na Copa do Mundo de 2026 em mais uma noite histórica. O camisa 10 marcou três vezes na vitória sobre a Argélia, nesta terça-feira (16/6), no Estádio Arrowhead, no Kansas, nos Estados Unidos, chegou a 15 gols em Mundiais e igualou Ronaldo Fenômeno na segunda colocação da lista dos maiores artilheiros da história do torneio.

O argentino balançou as redes pela primeira vez aos 16 minutos do primeiro tempo. Após bom passe de Rodrigo De Paul na entrada da área, Messi dominou e acertou um chute preciso de fora da área para abrir o placar.

Já na etapa final, voltou a marcar em uma jogada de oportunismo. Alexis Mac Allister arriscou de longa distância, o goleiro deu rebote e Messi apareceu livre para finalizar de primeira com o pé direito e anotar seu segundo gol na partida.

O terceiro veio ao seu melhor estilo: recebeu na entrada da área e chapou no canto direito do goleiro.

Com os três tentos, o astro argentino ultrapassou o alemão Gerd Müller, que marcou 14 gols em Copas, e também deixou para trás Kylian Mbappé, que mais cedo havia chegado aos 14 gols após balançar as redes duas vezes contra Senegal.

Agora, Messi igualou o alemão Miroslav Klose, autor de 16 gols.

Artilheiros da história das Copas do Mundo

Miroslav Klose (Alemanha) 16 gols Lionel Messi (Argentina) 16 gols Ronaldo Fenômeno (Brasil) 15 gols Gerd Müller (Alemanha) 14 gols Kylian Mbappé (França) 14 gols Just Fontaine (França) 13 gols Pelé (Brasil) 12 gols

A marca ganha ainda mais relevância porque Messi chegou aos 16 gols em sua sexta participação em Copas do Mundo. Desde a estreia em 2006, o argentino soma também oito assistências.

Além disso, o camisa 10 é o maior artilheiro da história da seleção argentina e o jogador com mais partidas disputadas pela Albiceleste.

Messi segue acumulando recordes

A partida contra a Argélia já havia começado histórica para Messi antes mesmo de a bola rolar. Ao ser escalado como titular por Lionel Scaloni, o craque se tornou o primeiro homem a disputar seis edições de Copa do Mundo. O argentino também alcançou a marca de 200 partidas pela seleção nacional.

Campeão mundial em 2022, Messi chegou ao torneio de 2026 como uma das principais referências da atual campeã do mundo e segue ampliando uma trajetória que já o coloca entre os maiores nomes da história da competição.

Todos os gols de Messi em Copas do Mundo

Copa do Mundo de 2006 1 gol

Argentina 6 x 0 Sérvia e Montenegro (fase de grupos)

Messi marcou seu primeiro gol em Mundiais aos 18 anos, tornando-se o jogador mais jovem da história da Argentina a balançar as redes em uma Copa.

Messi na Copa do Mundo de 2006 (foto: REUTERS/Ina Fassbender )

Copa do Mundo de 2014 4 gols

Argentina 2 x 1 Bósnia e Herzegovina

Gol após tabela na entrada da área para garantir a vitória na estreia.

Argentina 1 x 0 Irã

Finalização de fora da área nos minutos finais para decidir a partida.

Messi na Copa de 2014 (foto: Jewel SAMAD/AFP)

Argentina 3 x 2 Nigéria

Messi marcou duas vezes: uma aproveitando rebote do goleiro e outra em cobrança de falta.

A campanha terminou com o vice-campeonato e o prêmio de melhor jogador do torneio.

Copa do Mundo de 2018 1 gol

Argentina 2 x 1 Nigéria

Dominou lançamento longo com categoria e finalizou para garantir a classificação argentina às oitavas.

Copa do Mundo de 2022 7 gols

Argentina 1 x 2 Arábia Saudita

Gol de pênalti.

Argentina 2 x 0 México

Chute de fora da área que recolocou os argentinos na competição.

Argentina 2 x 1 Austrália

Abriu o placar nas oitavas de final.

Argentina 2 x 2 Holanda

Gol de pênalti nas quartas de final.

Argentina 3 x 0 Croácia

Marcou de pênalti na semifinal.

Argentina 3 x 3 França

Dois gols na final, um deles na prorrogação, ajudando a Argentina a conquistar o tricampeonato mundial.

Copa do Mundo de 2026 2 gols (até o momento)

Argentina 2 x 0 Argélia

Abriu o placar com um chute de fora da área após assistência de Rodrigo De Paul e marcou novamente no segundo tempo, aproveitando rebote de finalização de Alexis Mac Allister.

Depois, fez o terceiro em belo chute da entrada dá área.

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