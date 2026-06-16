Messi bate recorde na Copa do Mundo, mas não ultrapassa brasileira; entenda (Messi foi campeão mundial em 2022)

A escalação de Lionel Messi como titular da Argentina na estreia contra a Argélia, nesta terça-feira (16/6), no Arrowhead Stadium, em Kansas City (EUA), entrou para a história da Copa do Mundo. Aos 39 anos, o camisa 10 se tornou o primeiro jogador do futebol masculino a disputar seis edições do principal torneio de seleções do planeta.

A marca coloca o argentino à frente de todos os homens que já disputaram Mundiais. No entanto, Messi ainda não é o recordista absoluto de participações em Copas do Mundo.

Esse posto segue pertencendo à brasileira Formiga, que disputou sete edições do Mundial Feminino entre 1995 e 2019.

Além do recorde, Messi ainda transformou a noite histórica em mais um capítulo marcante de sua trajetória ao marcar um golaço na estreia e completar 200 partidas pela seleção nacional.

Messi supera marca histórica no futebol masculino

Antes da Copa de 2026, Messi dividia o recorde masculino de participações em Mundiais com outros jogadores que haviam alcançado cinco edições.

Com a entrada em campo diante da Argélia, o argentino se tornou o primeiro homem a efetivamente disputar seis Copas do Mundo:

Alemanha 2006

África do Sul 2010

Brasil 2014

Rússia 2018

Catar 2022

Canadá, Estados Unidos e México 2026

Ao longo desse período, o craque acumulou momentos marcantes. Em 2006, participou da competição pela primeira vez ainda como promessa, prestes a completar 19 anos, e fez um gol contra Sérvia e Montenegro. Em 2014, conduziu a Argentina à final no Brasil e foi eleito o melhor jogador do torneio.

O auge da trajetória veio em 2022, quando liderou os argentinos ao título mundial no Catar e encerrou uma espera de 36 anos sem conquistas da Albiceleste.

Messi na Copa de 2014 (foto: Jewel SAMAD/AFP)

Ochoa chegou antes, mas não jogou todas

Messi não foi o primeiro atleta a estar presente em seis Copas do Mundo. O goleiro mexicano Guillermo Ochoa alcançou essa marca ao ser convocado para o Mundial de 2026. Porém, diferentemente do argentino, ele não entrou em campo em todas as edições.

Na abertura da Copa deste ano, Ochoa permaneceu no banco de reservas durante o empate entre México e África do Sul. Por isso, o recorde de jogador que efetivamente disputou seis Copas ficou com Messi.

A marca deve ganhar companhia em breve. Cristiano Ronaldo também chegou ao Mundial de 2026 com cinco participações e pode igualar o argentino caso entre em campo por Portugal diante da República Democrática do Congo nesta quarta-feira (17/6).

Ochoa em treino da Seleção Mexicana (foto: Etzel Espinosa)

Formiga segue como recordista absoluta

Embora Messi tenha estabelecido um novo recorde no futebol masculino, o maior número de participações em Copas do Mundo segue pertencendo a uma brasileira. A ex-volante Formiga disputou sete Mundiais pela Seleção Brasileira Feminina:

Suécia 1995

Estados Unidos 1999

Estados Unidos 2003

China 2007

Alemanha 2011

Canadá 2015

França 2019

Formiga em ação contra a Dinamarca, em 2007 (foto: Mark RALSTON/AFP)

Nenhum jogador ou jogadora conseguiu superar essa marca até hoje. Além de Formiga, outras atletas também alcançaram seis participações em Copas do Mundo:

Homare Sawa (Japão)

Marta (Brasil)

Christine Sinclair (Canadá)

Omene Ebi (Nigéria)

Números de Messi em Copas

A sexta participação apenas reforça uma trajetória que já figura entre as maiores da história dos Mundiais. Com a partida diante da Argélia, Messi ampliou ainda mais seus números na competição. O argentino soma:

27 jogos em Copas do Mundo

14 gols

8 assistências

1 título mundial (2022)

Além disso, é o maior artilheiro da história da Argentina em Mundiais e o jogador que mais vezes vestiu a camisa da seleção argentina.

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Messi na Copa do Mundo de 2006 (foto: REUTERS/Ina Fassbender )

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