Messi bate recorde na Copa do Mundo, mas não ultrapassa brasileira; entenda
Messi marcou um golaço na estreia, mas não ultrapassou Formiga, que disputou sete Mundiais pela Seleção Feminina
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A escalação de Lionel Messi como titular da Argentina na estreia contra a Argélia, nesta terça-feira (16/6), no Arrowhead Stadium, em Kansas City (EUA), entrou para a história da Copa do Mundo. Aos 39 anos, o camisa 10 se tornou o primeiro jogador do futebol masculino a disputar seis edições do principal torneio de seleções do planeta.
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A marca coloca o argentino à frente de todos os homens que já disputaram Mundiais. No entanto, Messi ainda não é o recordista absoluto de participações em Copas do Mundo.
Esse posto segue pertencendo à brasileira Formiga, que disputou sete edições do Mundial Feminino entre 1995 e 2019.
Além do recorde, Messi ainda transformou a noite histórica em mais um capítulo marcante de sua trajetória ao marcar um golaço na estreia e completar 200 partidas pela seleção nacional.
Messi supera marca histórica no futebol masculino
Antes da Copa de 2026, Messi dividia o recorde masculino de participações em Mundiais com outros jogadores que haviam alcançado cinco edições.
Com a entrada em campo diante da Argélia, o argentino se tornou o primeiro homem a efetivamente disputar seis Copas do Mundo:
- Alemanha 2006
- África do Sul 2010
- Brasil 2014
- Rússia 2018
- Catar 2022
- Canadá, Estados Unidos e México 2026
Ao longo desse período, o craque acumulou momentos marcantes. Em 2006, participou da competição pela primeira vez ainda como promessa, prestes a completar 19 anos, e fez um gol contra Sérvia e Montenegro. Em 2014, conduziu a Argentina à final no Brasil e foi eleito o melhor jogador do torneio.
O auge da trajetória veio em 2022, quando liderou os argentinos ao título mundial no Catar e encerrou uma espera de 36 anos sem conquistas da Albiceleste.
Ochoa chegou antes, mas não jogou todas
Messi não foi o primeiro atleta a estar presente em seis Copas do Mundo. O goleiro mexicano Guillermo Ochoa alcançou essa marca ao ser convocado para o Mundial de 2026. Porém, diferentemente do argentino, ele não entrou em campo em todas as edições.
Na abertura da Copa deste ano, Ochoa permaneceu no banco de reservas durante o empate entre México e África do Sul. Por isso, o recorde de jogador que efetivamente disputou seis Copas ficou com Messi.
A marca deve ganhar companhia em breve. Cristiano Ronaldo também chegou ao Mundial de 2026 com cinco participações e pode igualar o argentino caso entre em campo por Portugal diante da República Democrática do Congo nesta quarta-feira (17/6).
Formiga segue como recordista absoluta
Embora Messi tenha estabelecido um novo recorde no futebol masculino, o maior número de participações em Copas do Mundo segue pertencendo a uma brasileira. A ex-volante Formiga disputou sete Mundiais pela Seleção Brasileira Feminina:
- Suécia 1995
- Estados Unidos 1999
- Estados Unidos 2003
- China 2007
- Alemanha 2011
- Canadá 2015
- França 2019
Nenhum jogador ou jogadora conseguiu superar essa marca até hoje. Além de Formiga, outras atletas também alcançaram seis participações em Copas do Mundo:
- Homare Sawa (Japão)
- Marta (Brasil)
- Christine Sinclair (Canadá)
- Omene Ebi (Nigéria)
Números de Messi em Copas
A sexta participação apenas reforça uma trajetória que já figura entre as maiores da história dos Mundiais. Com a partida diante da Argélia, Messi ampliou ainda mais seus números na competição. O argentino soma:
- 27 jogos em Copas do Mundo
- 14 gols
- 8 assistências
- 1 título mundial (2022)
Além disso, é o maior artilheiro da história da Argentina em Mundiais e o jogador que mais vezes vestiu a camisa da seleção argentina.
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A notícia Messi bate recorde na Copa do Mundo, mas não ultrapassa brasileira; entenda foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo