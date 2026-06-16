Mbappé reage a recorde quebrado na França: É algo muito grande (Mbappé, atacante da Seleção Francesa)

Até a tarde desta terça-feira (16/6), o recorde de gols da Seleção Francesa na história das Copas do Mundo pertencia a Just Fontaine, autor de 13 bolas na rede apenas na edição de 1958. A marca estava fadada à superação quando Kylian Mbappé foi convocado pelo técnico Didier Deschamps. Na vitória por 3 a 1 sobre Senegal, pela primeira rodada do Grupo I, o astro marcou duas vezes, chegou aos 14 tentos e quebrou o recorde.

Mbappé abriu o marcador no MetLife Stadium, em East Rutherford, aos 20 minutos do segundo tempo. Posteriormente, já aos 50, selou o triunfo da Seleção Francesa com um golaço de fora da área. Dois gols na conta do atacante logo na estreia e recorde no currículo. Marca que precisará de tempo para ser digerida.

É algo muito grande. Estou muito feliz de poder entrar um pouco mais na história do meu país. Sempre foi algo que eu queria fazer. Eu acho que eu vou ter tempo de pensar nisso mais tarde, quando eu for descansar Mbappé, atacante da Seleção Francesa

E não para por aí. Se marcar mais três vezes no torneio, Mbappé supera Miroslav Klose (16) e se torna o maior artilheiro na história da Copa do Mundo Masculina. Nesta terça-feira, o francês superou Pelé (12), Messi e Just Fontaine (ambos com 13). Por enquanto, divide a terceira posição com Gerd Müller e está a um gol de igualar Ronaldo Fenômeno.

A concorrência é pesada e tem Messi como protagonista. O meia-atacante argentino estreia no Mundial nesta terça-feira (16/6), às 22h (de Brasília), contra a Argélia, no Arrowhead Stadium, em Kansas City, pelo Grupo J.

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França favorita ao título

A França é, ao lado da Espanha, a favorita ao título da Copa do Mundo. Nesse cenário, as marcas pessoais de Mbappé se tornam segundo plano.

Eu sei o porquê estou aqui: estou aqui para ajudar a equipe, para continuar nisso com meus companheiros. Vamos continuar tentando escrever mais uma grande página da história da história da seleção da França. Nós sabemos que o caminho vai ser muito longo, mas, como eu disse, estamos prontos Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia Mbappé, atacante da Seleção Francesa

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