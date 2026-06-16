Nem Mbappé, nem Olise: técnico do penta, Felipão se rende a jogador da França (Rabiot, meio-campista da França, intercepta passe de Diouf, atacante de Senegal)

Da defesa ao ataque, astros do futebol mundial recheiam a Seleção Francesa, que derrotou Senegal por 3 a 1, nesta terça-feira (16/6), no MetLife Stadium, em East Rutherfor, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo I da Copa do Mundo. Na maioria das vezes, os donos dos gols recebem os louros, mas Felipão, técnico do pentacampeonato da Seleção Brasileira, reservou espaço para exaltar outro craque.

Durante o Mundial, Felipão tem atuado como comentarista do Grupo Globo. Questionado pelo jornalista André Rizek durante o programa Seleção Copa se a França abre a disputa como a equipe que tem os melhores jogadores, o coordenador técnico do Grêmio se rendeu ao meio-campista Rabiot.

O atleta do Milan tem a importante tarefa de organizar o potente ataque francês, formado contra Senegal por Olise, Doué (Cherki), Dembélé (Barcola) e Mbappé.

“Não discordo. E ainda coloco o nome de um jogador, que, para mim, é espetacular. O Rabiot. Gosto muita das atuações dele naquele setor. Não existe ninguém tão completo como ele para fazer o papel que faz na Seleção Francesa” Felipão, técnico pentacampeão da Seleção Brasileira

Na estreia da Seleção Francesa, Mbappé (duas vezes) e Barcola marcaram os tentos da vitória. Ainda assim, a Federação Internacional de Futebol (Fifa) entregou o prêmio de melhor em campo a Olise, responsável por uma assistência e por diferentes jogadas ofensivas.

Leia também: Público de França x Senegal tem 118 pessoas a menos que Brasil x Marrocos

França e Senegal no Grupo I

Vencedora, a França soma três pontos e lidera o Grupo I. Senegal, ainda zerado, ocupa a lanterna. Às 19h (de Brasília) desta terça-feira (16/6), Iraque e Noruega se enfrentarão no Gillette Stadium, em Foxborough, nos Estados Unidos, e fecharão a primeira rodada da chave.

França e Senegal voltarão a campo na próxima segunda-feira (22/6), pela segunda rodada do Grupo I. Os Blues enfrentam o Iraque, às 18h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia; enquanto os Leões da Teranga encaram a Noruega, a partir das 21h, no MetLife Stadium.

Mbappé ultrapassa Pelé e se aproxima de fazer história

Aos 27 anos, Mbappé chegou ao 14º gol em Copas, ultrapassando de uma só vez Pelé, que marcou 12 entre 1958 e 1970, Messi e Just Fontaine, ambos com 13. Agora, o astro francês divide a terceira posição com Gerd Müller e está a um gol de igualar Ronaldo Fenômeno. Se marcar mais três vezes, o atacante supera Miroslav Klose (16) e se torna o maior artilheiro na história da Copa do Mundo Masculina.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Nem Mbappé, nem Olise: técnico do penta, Felipão se rende a jogador da França foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha