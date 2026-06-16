França afasta tensão, vence duelo difícil com Senegal e estreia bem na Copa
Mbappé e Barcola marcaram os gols da vitória da França por 3 a 1 sobre Senegal, que descontou com Mbaye
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Nova Jersey – Os jogadores da França são tão humanos quanto os outros, embora, a qualidade, em muitos momentos, deixe outra impressão. Nesta terça-feira (16/6), os favoritos ao título da Copa do Mundo de 2026 iniciaram a caminhada em busca do tricampeonato – venceram em 1998 e 2018 – e demonstraram tensão no primeiro tempo. No entanto, os mais de 80 mil pessoas presenciaram uma etapa final diferente e vitória dos franceses por 3 a 1 no complicado duelo com Senegal.
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O início cercado de expectativas resultou em uma armadilha para a equipe de Didier Deschamps. Mais soltos em campo, os senegaleses conseguiram ser protagonistas no primeiro tempo. Mas a bola na trave de Jackson e a chance perdida por Ismaïla Sarr atormentarão o time de Pape Thiaw, já que a França ressurgiu no segundo tempo.
Leves mesmo com o calor de 16h no horário local de East Rutheford, os franceses demonstraram desde o início don segundo tempo que estavam diferentes. E cumpriram com o favoritismo. Os gols de Mbappé (dois) e Barcola definiram a vitória e coroaram a evolução de um time que se mostrou bem mais entrosado do que todos os outros candidatos ao título. Mbaye descontou para Senegal.
França e Senegal no Grupo I
Vencedora, a França soma três pontos e lidera o Grupo I. Senegal, ainda zerado, ocupa a lanterna. Às 19h (de Brasília) desta terça-feira (16/6), Iraque e Noruega se enfrentarão no Gillette Stadium, em Foxborough, nos Estados Unidos, e fecharão a primeira rodada da chave.
França e Senegal voltarão a campo na próxima segunda-feira (22/6), pela segunda rodada do Grupo I. Os Blues enfrentam o Iraque, às 18h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia; enquanto os Leões da Teranga encaram a Noruega, a partir das 21h, no MetLife Stadium.
O jogo entre França e Senegal
Domínio de Senegal, mas chances perdidas
Apesar do calor no MetLife Stadium, o jogo começou animado até mesmo com o vibrante hino francês, o qual incendiou o estádio. Já a partida contou com tentativas dos dois times nos primeiros minutos.
E o curioso é que, quando o jogo aparentava estar esfriando – até com a torcida se divertindo com o grito de olé -, Senegal transformou a superioridade vista em toda a primeira etapa em uma grande chance. A questão é que a maioria francesa na arquibancada deu azar ao país africano.
No minuto 24, Nicolas Jackson recebeu ótimo passe pela esquerda e acelerou. Como era um lance de contra-ataque, o atacante conseguiu utilizar a velocidade para deixar a defesa da França para trás. Na finalização, o atacante destro arriscou com a perna esquerda e acertou a trave. A bola ainda voltou no pé de Maignan, que teve a sorte de rebater para a linha de fundo e não para dentro do gol.
A outra grande oportunidade foi no último minuto da primeira etapa. Após trama pela esquerda, os torcedores que já estavam saindo para o intervalo tiveram que parar e observar o Senegal levando sérios riscos aos franceses. Já aos 51, a bola foi cruzada pela esquerda, e Ismaïla Sarr surgiu livre para aproveitar uma chance clara. No entanto, o jogador do Crystal Palace isolou o chute de direita.
E a França? Talvez essa tenha sido a pergunta de todos no primeiro tempo. O time francês até teve mais a posse de bola (56%), mas apenas Ousmane Dembélé finalizou e nem sequer acertou o alvo. Uma atuação aquém dos favoritos na etapa inicial.
Uma nova França
Só que bastou uma conversa no intervalo para aparecer uma nova França. Ou melhor, a esperada França. Com menos de dois minutos na etapa final, Doué levou perigo ao gol rival com um bom chute. Na sequência, Olise e Mbappé obrigaram Mendy a mostrar todo o talento que o consagrou campeão da Champions pelo Chelsea com grandes defesas.
Só que a partir deste momento, o grande nome da França se mostrou disposto a mudar o jogo. No minuto 14, Mbappé caiu na área após dividida com Sadio Mané. Em campo, o árbitro australiano Alireza Faghani rebateu os pedidos de pênalti e deu escanteio para a França. No entanto, o VAR recomendou a revisão em razão de um toque de Mané em Mbappé. Mesmo assim, o árbitro entendeu que o toque senegalês foi causado pelo movimento do francês, e não por imprudência. A decisão final foi de “não pênalti” e tiro de meta para os africanos.
Já aos 20, não houve discussão que impedisse o 13º gol de Kylian Mbappé na história das Copas do Mundo – superando o Rei Pelé, que marcou 12 entre 1958 e 1970. Em mais um ótimo passe de Olise – que foi o destaque francês no jogo -, o camisa 10 precisou apenas de um toque, já dentro da área, para mudar o placar do MetLife Stadium. Um chute sutil, mas fatal para tirar de Mendy e mostrar que o grande nome da Seleção Francesa chegou ao Mundial: 1 a 0.
Minutos depois, Senegal deu o troco com uma bola na rede que faria jus ao equilíbrio da partida até o momento. No entanto, mesmo com a boa finalização de perna esquerda que passou por Maignan, o impedimento de Nicolas Jackson foi assinalado, o que frustrou a minoria senegalesa que vibrava com a suposta igualdade.
Depois disso, a França se mostrou mais solta em campo, e o prêmio foi a definição do placar, para a loucura dos mais de 80 mil pessoas que lotaram o MetLife Stadium. Após lindo passe de Rabiot, o ponta Barcola, que acabara de entrar, deu uma linda cavadinha e ampliou:2 a 0.
O embate parecia não reservar mais emoções. Apenas parecia. Aos 49 minutos, Mbaye recolocou Senegal na partida. O atacante driblou Theo Hernández na entrada da grande área e soltou uma bomba. O goleiro Maignan encostou na bola, mas não segurou. A tensão voltou a assombrar os franceses no campo do MetLife Stadium: 2 a 1.
Durou pouco, graças a Mbappé. Os acréscimos ainda proporcionariam o momento mais bonito do jogo. E tinha que ser o 14º gol de uma lenda da história das Copas que só tem 27 anos. Kylian Mbappé acelerou pelo meio, arriscou um lindo chute de longa distância e marcou um golaço para fazer o MetLife Stadium o ovacionar. Um chute único de um jogador único para definir o placar: 3 a 1.
Com quase 100 minutos, Maignan, que já havia falhado no primeiro gol, quase colocou a bola para dentro da própria meta. Mas ele salvou o que poderia ser o segundo gol senegalês.
FRANÇA 3 X 1 SENEGAL
França
Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Theo Hernández; Tchouaméni e Rabiot; Olise e Doué (Cherki, aos 41 do 2ºT); Dembélé (Barcola, aos 34 do 2ºT) e Mbappé. Técnico: Didier Deschamps
Senegal
Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté e Malick Diouf; Gana Gueye, Pape Gueye (Iliman Ndiaye, aos 39 do 2ºT) e Camara (Diarra, aos 29 do 2ºT); Ismaila Sarr (Mbaye, aos 29 do 2ºT), Nicolas Jackson (Dieng, aos 39 do 2ºT) e Sadio Mané . Técnico: Pape Thiaw
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- Local: MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos
- Motivo: 1ª rodada do Grupo I da Copa do Mundo de 2026
- Gols: Mbappé, aos 20 do 2ºT (FRA); e Barcola, aos 36 do 2ºT (FRA); Mbaye, aos 49′ do 2ºT (SEN); Mbappé, aos 50′ do 2ºT
- Árbitro: Alireza Faghani (AUS)
- Assistentes: George Lakrinidis e Andrew Lindsay (AUS)
- VAR: Abdullah Alshehri (ARA)
- Cartões amarelos:
- Cartão vermelho:
- Público: 80.663 pessoas
A notícia França afasta tensão, vence duelo difícil com Senegal e estreia bem na Copa foi publicada primeiro no No Ataque por Pedro Bueno - Enviado aos EUA