Público de França x Senegal tem 118 pessoas a menos que Brasil x Marrocos (Mbappé comemora gol pela França na Copa do Mundo de 2026)

França e Senegal fizeram, na tarde desta terça-feira (16/6), um dos embates mais aguardados da primeira rodada da Copa do Mundo. De um lado, uma das favoritas ao título. Do outro, uma equipe com jogadores consolidados internacionalmente. Melhor para a seleção europeia, que triunfou por 3 a 1, pelo Grupo I, no MetLife Stadium, em East Rutheford, lotado.

Assistiram à vitória francesa in loco exatamente 80.545 torcedores. O estádio, que também receberá a final do Mundial, pode ser ocupado por 80.663 pessoas durante as partidas da competição devido à limitação de segurança – originalmente, o local tem capacidade para 82.500 fãs.

Na fase de grupos da Copa, o MetLife Stadium receberá cinco partidas. Duas já foram. Além de França x Senegal, Brasil e Marrocos se enfrentaram no estádio, pela primeira rodada do Grupo C. O empate por 1 a 1 foi testemunhado por 80.663 torcedores, ou seja, 118 pessoas a mais.

Os próximos jogos no estádio são: Noruega x Senegal (22/6), segunda rodada do Grupo I; Equador x Alemanha (25/6), terceira rodada do Grupo E; e Panamá x Inglaterra (27/6), terceira rodada do Grupo L.

Próximos jogos de França x Senegal

França e Senegal voltarão a campo na próxima segunda-feira (22/6), pela segunda rodada do Grupo I. Os Blues enfrentam o Iraque às 18h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia; enquanto os Leões da Teranga encaram a Noruega a partir das 21h, no MetLife Stadium.

Vencedora, a França soma três pontos e lidera o Grupo I. Senegal, ainda zerado, ocupa a lanterna. Às 19h (de Brasília) desta terça-feira (16/6), Iraque e Noruega se enfrentarão no Gillette Stadium, em Foxborough, nos Estados Unidos, e fecharão a primeira rodada da chave.

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