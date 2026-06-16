Noruega na Copa do Mundo 2026: grupo, jogos, datas, horários e onde assistir
Noruega, liderada por Erling Haaland, estreia na Copa do Mundo diante do Iraque, nesta terça-feira (22/6), às 19h, no Gillette Stadium, em Foxborough
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Ausente por 28 anos, a Noruega está de volta à Copa do Mundo depois de notável campanha nas Eliminatórias – primeiro lugar da chave, com oito vitórias em oito partidas. O No Ataque apresenta, a seguir, um guia dos Leões, preparados para o quarto Mundial.
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A Noruega integra o Grupo I. É, ao lado da temida França, candidata à classificação. Senegal e Iraque completam a chave e tentarão surpreender. Como há 48 seleções na disputa, avançam além dos dois primeiros os oito melhores terceiros colocados de cada chave.
O técnico Stale Solbakken tem duas grandes armas na busca pelo mata-mata: o meio-campista Martin Odegaard (Arsenal) e o atacante Erling Haaland (Manchester City). A dupla e companhia deixarão a primeira impressão no Mundial nesta terça-feira (16/6), às 19h (de Brasília), contra o Iraque, no Gillette Stadium, em Foxborough, nos Estados Unidos.
Grupo da Noruega na Copa do Mundo
- França
- Noruega
- Senegal
- Iraque
Jogos da Noruega na Copa do Mundo
- Iraque x Noruega – 16/6 (terça-feira), às 19h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Foxborough (EUA);
- Noruega x Senegal – 22/6 (segunda-feira), às 21h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford (EUA);
- Noruega x França – 26/6 (sexta-feira), às 16h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Foxborough (EUA);
Onde assistir aos jogos da Noruega na Copa?
- Iraque x Noruega – CazéTV (YouTube)
- Noruega x Senegal – CazéTV (YouTube), Globo (TV aberta), Globoplay (streaming) e SporTV (TV fechada)
- Noruega x França – Cazé TV (YouTube)
Convocados da Noruega para a Copa do Mundo de 2026
Stale Solbakken selecionou, sem grandes surpresas, 26 atletas. Martin Odegaard e Erling Haaland são os principais nomes. Veja a lista:
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- Goleiros: Egil Selvik (Watford), Orjan Nyland (Sevilla) e Sander Tangvik (Hamburgo);
- Defensores: Kristoffer Ajer (Brentfor), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Henrik Falchener (Viking), Sondre Langas (Derby County), Torbjorn Heggem (Bologna), Holmgren Pedersen (Torino), Julian Ryerson (Borussia Dortmund) e Leo Ostigard (Genoa);
- Meio-campistas: David Moller (Wolverhampton), Martin Odegaard (Arsenal), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Thelo Aasgaard (Rangers), Fredrik Aursnes (Benfica), Sander Berge (Fulham) e Morten Thorsby (Cremonese);
- Atacantes: Strand Larsen (Crystal Palace), Oscar Bobb (Manchester City), Erling Haaland (Manchester City), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt), Antonio Nusa (Leipzig) e Alexander Sorloth (Atlético de Madrid).
Noruega em Copas do Mundo
- Participações: 4 (1938, 1994, 1998, 2026)
- Participação mais recente: 1998 (França)
- Melhor campanha: 1938 (porque já começou nas oitavas) e 1998 (oitavas de final)
- Como se classificou? Eliminatórias da Uega
- Histórico nas Copas: 8 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 7 gols marcados, 8 gols sofridos
A notícia Noruega na Copa do Mundo 2026: grupo, jogos, datas, horários e onde assistir foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha