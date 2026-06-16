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Noruega na Copa do Mundo 2026: grupo, jogos, datas, horários e onde assistir

Noruega, liderada por Erling Haaland, estreia na Copa do Mundo diante do Iraque, nesta terça-feira (22/6), às 19h, no Gillette Stadium, em Foxborough

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SC
Sofia Cunha
SC
Sofia Cunha
Repórter
16/06/2026 04:09

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Noruega na Copa do Mundo 2026: grupo, jogos, datas, horários e onde assistir
Noruega na Copa do Mundo 2026: grupo, jogos, datas, horários e onde assistir crédito: No Ataque Internacional
Noruega na Copa do Mundo 2026: grupo, jogos, datas, horários e onde assistir
Noruega na Copa do Mundo 2026: grupo, jogos, datas, horários e onde assistir (Haaland é o centroavante da Noruega na Copa do Mundo de 2026)

Ausente por 28 anos, a Noruega está de volta à Copa do Mundo depois de notável campanha nas Eliminatórias – primeiro lugar da chave, com oito vitórias em oito partidas. O No Ataque apresenta, a seguir, um guia dos Leões, preparados para o quarto Mundial.

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A Noruega integra o Grupo I. É, ao lado da temida França, candidata à classificação. Senegal e Iraque completam a chave e tentarão surpreender. Como há 48 seleções na disputa, avançam além dos dois primeiros os oito melhores terceiros colocados de cada chave.

O técnico Stale Solbakken tem duas grandes armas na busca pelo mata-mata: o meio-campista Martin Odegaard (Arsenal) e o atacante Erling Haaland (Manchester City). A dupla e companhia deixarão a primeira impressão no Mundial nesta terça-feira (16/6), às 19h (de Brasília), contra o Iraque, no Gillette Stadium, em Foxborough, nos Estados Unidos.

Grupo da Noruega na Copa do Mundo

  1. França
  2. Noruega
  3. Senegal
  4. Iraque
Time titular da Noruega no empate amistoso por 1 a 1 com o Marrocos. Foto: Vincent Carchietta/AFP

Jogos da Noruega na Copa do Mundo

  • Iraque x Noruega – 16/6 (terça-feira), às 19h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Foxborough (EUA);
  • Noruega x Senegal – 22/6 (segunda-feira), às 21h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford (EUA);
  • Noruega x França – 26/6 (sexta-feira), às 16h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Foxborough (EUA);

Onde assistir aos jogos da Noruega na Copa?

  • Iraque x NoruegaCazéTV (YouTube)
  • Noruega x SenegalCazéTV (YouTube), Globo (TV aberta), Globoplay (streaming) e SporTV (TV fechada)
  • Noruega x FrançaCazé TV (YouTube)
Antonio Nusa, atacante da Noruega, em comemoração de gol. Foto: Lise Aserud/AFP

Convocados da Noruega para a Copa do Mundo de 2026

Stale Solbakken selecionou, sem grandes surpresas, 26 atletas. Martin Odegaard e Erling Haaland são os principais nomes. Veja a lista:

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  • Goleiros: Egil Selvik (Watford), Orjan Nyland (Sevilla) e Sander Tangvik (Hamburgo);
  • Defensores: Kristoffer Ajer (Brentfor), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Henrik Falchener (Viking), Sondre Langas (Derby County), Torbjorn Heggem (Bologna), Holmgren Pedersen (Torino), Julian Ryerson (Borussia Dortmund) e Leo Ostigard (Genoa);
  • Meio-campistas: David Moller (Wolverhampton), Martin Odegaard (Arsenal), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Thelo Aasgaard (Rangers), Fredrik Aursnes (Benfica), Sander Berge (Fulham) e Morten Thorsby (Cremonese);
  • Atacantes: Strand Larsen (Crystal Palace), Oscar Bobb (Manchester City), Erling Haaland (Manchester City), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt), Antonio Nusa (Leipzig) e Alexander Sorloth (Atlético de Madrid).

Noruega em Copas do Mundo

  • Participações: 4 (1938, 1994, 1998, 2026)
  • Participação mais recente: 1998 (França)
  • Melhor campanha: 1938 (porque já começou nas oitavas) e 1998 (oitavas de final)
  • Como se classificou? Eliminatórias da Uega
  • Histórico nas Copas: 8 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 7 gols marcados, 8 gols sofridos

A notícia Noruega na Copa do Mundo 2026: grupo, jogos, datas, horários e onde assistir foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha

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