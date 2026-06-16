Iraque na Copa do Mundo 2026: grupo, jogos, datas, horários e onde assistir
Seleção Iraquiana, integrante do Grupo I, estreia na Copa do Mundo nesta terça-feira (16/6), às 19h, no Gillette Stadium, em Foxborough
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Pouco frequente em Copas do Mundo, o Iraque disputa em 2026 apenas a segunda edição do torneio. E não terá vida fácil para chegar ao mata-mata e ganhar sobrevida. O No Ataque apresenta, a seguir, um guia dos Leões da Mesopotâmia.
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Os comandados por Graham Arnold dividem espaço no Grupo I com nada menos que França, Noruega e Senegal. As seleções europeias são as favoritas à primeira e à segunda colocação. O Iraque tentará surpreender ou avançar como um dos oito melhores terceiros colocados.
O primeiro compromisso da Seleção Iraquiana já é pesado: contra a Noruega, nesta terça-feira (16/6), às 19h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Foxborough, nos Estados Unidos.
Grupo do Iraque na Copa do Mundo
- França
- Noruega
- Senegal
- Iraque
Jogos do Iraque na Copa do Mundo
- Iraque x Noruega – 16/6 (terça-feira), às 19h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Foxborough (EUA);
- França x Iraque – 22/6 (segunda-feira), às 18h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA);
- Senegal x Iraque – 26/6 (sexta-feira), às 16h (de Brasília), no BMO Field, em Toronto (Canadá);
Onde assistir aos jogos do Iraque na Copa?
- Iraque x Noruega – CazéTV (YouTube)
- França x Iraque – CazéTV (YouTube)
- Senegal x Iraque – Cazé TV (YouTube)
Convocados do Iraque para a Copa do Mundo de 2026
O técnico Graham Arnold selecionou 26 atletas, mas precisou fazer uma troca: cortado, o lateral-esquerdo Ahmed Yahya deu vaga a Ahmed Maknzi. Veja a lista:
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- Goleiros: Fahad Talib, Jalal Hassan e Ahmed Basil
- Defensores: Rebin Sulaka, Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashim, Munaf Younus, Ahmed Maknazi, Merchas Doski, Mustafa Saadoon e Frans Putros
- Meio-campistas: Youssef Amyn, Ibrahim Bayesh, Zidane Iqbal, Amir Alammari, Kevin Yakob, Aimar Sher e Zaid Ismael
- Atacantes: Ali Alhamadi, Mohanad Ali, Ahmed Qasem, Ali Yousif, Ali Jasim, Aymen Hussein e Marko Farji
Iraque em Copas do Mundo
- Participações: 2 (1986, 2026)
- Participação mais recente: 1986 (México)
- Melhor campanha: fase de grupos 1986
- Como se classificou? Repescagem
- Histórico nas Copas: 3 jogos, três derrotas, um gol marcado, quatro gols sofridos
A notícia Iraque na Copa do Mundo 2026: grupo, jogos, datas, horários e onde assistir foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha