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Iraque na Copa do Mundo 2026: grupo, jogos, datas, horários e onde assistir

Seleção Iraquiana, integrante do Grupo I, estreia na Copa do Mundo nesta terça-feira (16/6), às 19h, no Gillette Stadium, em Foxborough

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SC
Sofia Cunha
SC
Sofia Cunha
Repórter
16/06/2026 04:09

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Iraque na Copa do Mundo 2026: grupo, jogos, datas, horários e onde assistir
Iraque na Copa do Mundo 2026: grupo, jogos, datas, horários e onde assistir crédito: No Ataque Internacional
Iraque na Copa do Mundo 2026: grupo, jogos, datas, horários e onde assistir
Iraque na Copa do Mundo 2026: grupo, jogos, datas, horários e onde assistir (Time titular do Iraque no empate amistoso por 1 a 1 com a Espanha)

Pouco frequente em Copas do Mundo, o Iraque disputa em 2026 apenas a segunda edição do torneio. E não terá vida fácil para chegar ao mata-mata e ganhar sobrevida. O No Ataque apresenta, a seguir, um guia dos Leões da Mesopotâmia.

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Os comandados por Graham Arnold dividem espaço no Grupo I com nada menos que França, Noruega e Senegal. As seleções europeias são as favoritas à primeira e à segunda colocação. O Iraque tentará surpreender ou avançar como um dos oito melhores terceiros colocados.

O primeiro compromisso da Seleção Iraquiana já é pesado: contra a Noruega, nesta terça-feira (16/6), às 19h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Foxborough, nos Estados Unidos.

Grupo do Iraque na Copa do Mundo

  1. França
  2. Noruega
  3. Senegal
  4. Iraque
Seleção Iraquiana integra o Grupo I na Copa do Mundo. Foto: Reprodução/Iraque

Jogos do Iraque na Copa do Mundo

  • Iraque x Noruega – 16/6 (terça-feira), às 19h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Foxborough (EUA);
  • França x Iraque – 22/6 (segunda-feira), às 18h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA);
  • Senegal x Iraque – 26/6 (sexta-feira), às 16h (de Brasília), no BMO Field, em Toronto (Canadá);

Onde assistir aos jogos do Iraque na Copa?

  • Iraque x NoruegaCazéTV (YouTube)
  • França x IraqueCazéTV (YouTube)
  • Senegal x IraqueCazé TV (YouTube)
Ali Alhamadi é o centroavante da Seleção Iraquiana na Copa do Mundo de 2026. Foto: Reprodução/Iraque

Convocados do Iraque para a Copa do Mundo de 2026

O técnico Graham Arnold selecionou 26 atletas, mas precisou fazer uma troca: cortado, o lateral-esquerdo Ahmed Yahya deu vaga a Ahmed Maknzi. Veja a lista:

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  • Goleiros: Fahad Talib, Jalal Hassan e Ahmed Basil
  • Defensores: Rebin Sulaka, Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashim, Munaf Younus, Ahmed Maknazi, Merchas Doski, Mustafa Saadoon e Frans Putros
  • Meio-campistas: Youssef Amyn, Ibrahim Bayesh, Zidane Iqbal, Amir Alammari, Kevin Yakob, Aimar Sher e Zaid Ismael
  • Atacantes: Ali Alhamadi, Mohanad Ali, Ahmed Qasem, Ali Yousif, Ali Jasim, Aymen Hussein e Marko Farji

Iraque em Copas do Mundo

  • Participações: 2 (1986, 2026)
  • Participação mais recente: 1986 (México)
  • Melhor campanha: fase de grupos 1986
  • Como se classificou? Repescagem
  • Histórico nas Copas: 3 jogos, três derrotas, um gol marcado, quatro gols sofridos

A notícia Iraque na Copa do Mundo 2026: grupo, jogos, datas, horários e onde assistir foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha

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