França na Copa do Mundo 2026: grupo, jogos, datas, horários e onde assistir
Seleção Francesa está no Grupo I do Mundial, ao lado de Iraque, Noruega e Senegal
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A França chega com moral para a 17ª participação em Copas do Mundo. Recheada de estrelas, como os atacantes Mbappé e Dembélé, a equipe liderada por Didier Deschamps é tida como a grande favorita ao título – divide a primeira prateleira com a Espanha. O No Ataque apresenta, a seguir, um guia dos Azuis.
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Os franceses, bicampeões do mundo (1998 e 2018), integram o Grupo I e tendem a ser desafiados especialmente pela Noruega, candidata à segunda colocação. O jogo de estreia é contra Senegal, nesta terça-feira (16/6), às 16h (de Brasília). Iraque também compõe e chave.
Grupo da França na Copa do Mundo
- França
- Noruega
- Senegal
- Iraque
Jogos da França na Copa do Mundo
- França x Senegal – 16/6 (terça-feira), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford (EUA);
- França x Iraque – 22/6 (segunda-feira), às 18h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA);
- Noruega x França – 26/6 (sexta-feira), às 16h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Foxborough (EUA);
Onde assistir aos jogos da França na Copa?
- França x Senegal – SBT (TV aberta), Globo (TV aberta), GeTV (YouTube), N Sports (YouTube), SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming) e CazéTV (YouTube)
- França x Iraque – CazéTV (YouTube)
- Noruega x França – Cazé TV (YouTube)
Convocados da França para a Copa do Mundo de 2026
O técnico Didier Deschamps, que já anunciou que deixará o cargo após a competição, divulgou a convocação da França para a Copa do Mundo com 11 remanescentes do vice em 2022, no Catar. O volante Camavinga, do Real Madrid, é a principal ausência. Veja a lista:
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- Goleiros: Mike Maignan (Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes);
- Defensores: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern de Munique);
- Meio-campistas: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG);
- Atacantes: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern de Munique), Marcus Thuram (Inter de Milão).
França em Copas do Mundo
- Participações: 17 (1930, 1934, 1938, 1954, 1958, 1966, 1978, 1982, 1986, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026)
- Participação mais recente: 2022 (Catar)
- Melhor campanha: campeã em 1998 e 2018
- Como se classificou? Eliminatórias da Uefa
- Histórico nas Copas: 73 jogos, 39 vitórias, 14 empates, 20 derrotas, 136 gols marcados, 85 gols sofridos
A notícia França na Copa do Mundo 2026: grupo, jogos, datas, horários e onde assistir foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha